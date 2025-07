Tzv. Pravdivost

V poslední době se šíří leckde takový nešvar. Zaměňuje se rigorózní podobnost s neformální analogií, a ještě se z toho vyvozují zásadní právně platné pravdy. Někdy jde vláda tak daleko, že na pravdy musí vydat usnesení nebo zákon.

Podobnost je založená na matematické výrokové logice. Uvnitř matematiky jsou také zakódovány axiomy, tedy dogmata, na nichž vlastně matematika stojí. (Srovnej pojednání na toto téma od matematika Gödela.) Axiomy jsou alespoň prověřovány fyzikálním pozorováním a korigovány všeobecnou veřejnou diskuzí, které ve vážné a závazné podobě říkáme diskurz.

V nevědeckém, lidovém, folklorním a přiznejme si i v politicko ideologickém smyslu analogie nemají formálně měřitelné či vůbec ověřitelné společné vlastnosti. Určení podobnosti by mělo mít snad více než polovinu aspektů či vlastností. U analogií jsou nanejvýš jedna nebo dvě. Proto se také analogie vnímají jako rétorické a umělecké průpovídky, které upozorňují na možné souvislosti. O pravdě ale vážně mluvit nemůžeme.

Ideální stav podobnosti by byla úplná totožnost, kdyby vážně vzato mohla existovat. (Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky.) Na druhé straně je oprávněné diskutovat o míře podobnosti konkrétně a zmínit pochopitelně i nepodobnosti, pak se můžeme blížit pravdivému obrazu v nějakém čase. Často ovšem nemáme ověřitelné informace. (Například do Gazy Izrael nepovoluje vstup cizích novinářů, pak těžko můžeme určovat nějaké širší pravdy než dvou vymezených aktérů, jejichž výpovědi se vylučují.)

Svobodu vyjadřování je třeba hledat právě v přístupnosti rozporuplných faktů. Pokud se o rozporech nedá nebo nesmí diskutovat, svoboda to není. Myslím, že nemá cenu uvádět přehršel různých příkladů, protože základ sdělení by neměl vést k emocionálnímu výbuchu, ale k nějakému budoucímu konsensu a porozumění, které je dnes rozvráceno. Myslím, že prožíváme vrcholnou fázi toho, že nikdo ničemu nevěří. Záleží jak poctivě a bez dvojího metru budeme alespoň po podzimních volbách pokračovat.

Skutková podstata tzv. dezinformace je také založena na úmyslu, který se jen velmi těžce prokazuje, pokud k tomu dotyčný nepřistoupí s bezbřehou naivitou. Mnoho mylných názorů a domnělých emocí vzniká z nedostatku ověřitelných faktů a díky výběrovému ovlivňování obsahu. Bohužel se často objevuje nátlak i vyhrožování, dokonce i z řad politických představitelů. Je vlastně těžké se k tomu nepřidat. Jaký by člověk měl pokoj, kdyby třeba na všechno kývnul aktivistům té, či oné strany. Dokonce se domnívám, že tentokrát budou výsledkem voleb všichni spíše překvapeni, protože pochybuji, že v této atmosféře kdokoli říká pravdu, koho bude volit.

Dnes již k ničemu nevyzývám. Karty jsou v podstatě již rozdány, takže uvidíme, zdali se bude pravda vymáhat po volbách drasticky nebo s moudrostí. Chtěl bych být optimista, ale těžko k tomu zatím hledám důvod. Ve skutečnosti nynější situace není podobná ničemu v minulosti, protože jsou na stole zcela jiné technické možnosti sledování. Například znalost zbrojního arzenálu protistran je nesrovnatelně vyšší než třeba v druhé světové. Pojem jaderné apokalypsy překvapení prakticky eliminoval. Zničit lze úplně všechno, i sebe. Zachránit jen velmi málo a spíše náhodou na nějakých zvláštně situovaných místech. Třeba přežijí jen základny na Antarktidě. I to se může stát.

Snad jsem se nedopustil žádného závažného tvrzení bez odkazů na přirozené myšlenkové zdroje, jichž je v této věci všude dostatek. Matematická a filosofická literatura je rozsáhlá a rozporuplná, jak má koneckonců ve svobodném světě být. Tak snad se obecnější úvaha, byť o pravdivosti, proplíží bez extrémních emocí.