Trumpovy neodpovědné běsy

Americký prezident Donald Trump se v soukromém rozhovoru ptal svého ukrajinského protějšku Volodymyra Zelenského, zda by Ukrajina byla schopná udeřit na Moskvu, pokud by Spojené státy Kyjevu poskytly zbraně dlouhého doletu. Napsal to list Financial Times s odvoláním na zdroje obeznámené s rozhovorem. Šéf Bílého domu podle nich vybízel Ukrajinu, aby zesílila údery v hloubi ruského území.

Ve svém velikášství už prezident Trump nedovede zakrýt svoje nejhorší záměry. Musí to být vzrušující mít státní satelit natolik na lopatě, aby se mu dal podstrčit atak, který si ani USA nemohou oficiálně dovolit. Zatím jsme neslyšeli, že by naopak Putin hledal ochotného, kdo by byl schopen zasáhnout Washington a New York. Tato strategie prý dá Rusum pocítit bolest. Vskutku zajímavé. Dává se tím prostor pro další a další škály pomstychtivých odvet. Takové sny a plány eskalují válku a ukazují, kdo proti sobě těžko usedne k mírovým jednáním, pokud ještě nějaká budou.

Západ a jeho satelity se nyní opájí nenávistí k izolovaným a vyřazeným Rusům. Je to naprosto nesmyslné a nemorální. Je to vlastně plánování a příprava útočné války, kterou západní ústavy zemí sdružených v NATO zakazují. NATO by měla být obrannou organizací. Rozhodně není.

Pochopitelně se agresivita bez odpovědnosti mnoha gaučovým bojovníkům líbí. Přece nebudeme myslet na možné důsledky, které se budou konat až po nás bude potopa.

Vidím to zcela jinak. Současné války prakticky nelze vyhrát. Je to jen dojem z opotřebování, kdy dojde k příměří a odložení dalšího konfliktu, který bohužel logicky samozřejmě přijde, protože ve všech národech, kde se mění politická reprezentace, je vždy perioda, kdy se vrátí hladoví a pomstychtiví, kteří nechtějí budovat nic, ale vyrvat zisk ber, kde ber. Nemocí lidstva je totiž zneužití takřka všeho, co se na světě vylíhne. Zneužití moci je na prvním místě, ale jen milimetr před peněžním ziskem.

Války vytváří asymetrii, která se propíše do paměti vítězů i poražených. Dříve či později se snaží někdo revidovat či zcela vyvrátit výsledky předchozího konfliktu. Ani jaderné odstrašení neodvrátilo války v Koreji a dále jinde po světě. Vedle toho probíhá mnoho skrytých občanských válek (formou často dlouho skrytou očím světové veřejnosti: Rwanda). Tyto konflikty jsou vždy produktem zneužití moci a málokdy se účinně soudí a trestají. Světová veřejnost se stále tváří, že svoboda tyranie v rámci státní suverenity je svatá.

Všechny špinavé praktiky politiky, kterými jsou vyvolávány vnitřní i vnější války, jsou popsány v literatuře i vědeckých pojednáních. Přesto dáváme našim politikům zelenou znovu a znovu eskalovat nenávist vnitřní i vnější navzdory vlastním zákonům, které to zakazují. Trump snad úplně nevěří, že by se zbavil odpovědnosti a reakce, když pošle na Moskvu či Petrohrad americkou raketu. Tváří se tak, ale je to divadlo pro hlupáky. NATO takovými postupy zcela odhaluje svou útočnou podobu. Veškeré lhaní skončilo, nenávist prolomila stavidla a nepokrytě se rozpoutává přímá válka mezi jadernými velmocemi.

Čekal bych protestní demonstrace, ale sebevražedně klidné lidstvo asi nevěří vlastním očím. Nicméně nějaké raketky a drony do Moskvy již v ukrajinském podání doletěly. Škody byly přiměřené konfliktu a snad nebyly vyslány na civilní obyvatelstvo. Nyní se zdá, že nějaké ty civilní ztráty lze na Rusko namířit. Paradoxně se to Rusku vyčítá, že používají jenom úmyslné útoky na civilní objekty a nedodržují mezinárodní úmluvy. Také neslyšíme nic o podobě míru z ukrajinského úhlu. Nic o poválečném uspořádání Ukrajiny a případném soužití s ruskou menšinou. Sic tomu výsledky na frontě neodpovídají, slýcháme, že Rusko se má zcela stáhnout z ukrajinského území. Nicméně se nyní vyčítá Rusům, že nechtějí jednat o příměří. Nevíme a nedovíme se jak to je, dokud bude naše zpravodajství fungovat zcela v zájmu jen jedné strany konfliktu. Já to chápu tak, že k míru nyní nesměřuje nikdo.

Útokem na Moskvu či Petrohrad ruskou mentalitu nikdo nezlomí. Naopak. Zatvrzelost získá folklórní povahu jako vlastenecká válka. Úplnou hloupostí a chybou současného konání je militaristická účast Německa. V Rusku se nyní bude masivně tvrdit, že jde o neonacistickou renesanci. Trumpovo vyjednávání v konfliktu na Ukrajině lze tedy označit za neúspěšné, ale hlavně zcela diletantské. Pod touto zátěží budou postupně couvat i evropské satelity a budou vyměňovat postupně svoje neodpovědné vlády. Jinak bídně zhyneme v chaotickém jaderném konfliktu.