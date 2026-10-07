Teror nelze hájit, pomstu nelze hájit
Tři roky po obludném útoku z Gazy na izraelské území nevybledly nechutné vzpomínky na zvěrstva Hamásu a lidí v jejich stínu. Přesto těžko mohou být Izraelci hrdí na svou pomstu čítající násobný počet obětí na straně obyvatel Gazy.
Mnozí zastánci současné politiky Izraele si pletou mnohdy kritiku této politiky s údajným antisemitismem. Tváří se, že by politika Izraele nemohla být jiná, zřejmě z pocitu exkluzivního držení pravdy ve všech ohledech. Samozřejmě to je pochopitelná emocionální rovina uvažování, ale s odstupem by se měla vracet racionální úroveň jednání, která by měla Izrael vrátit zpět na platformu humanity.
Izrael vedl špatnou politiku. Lhal. Nyní okupuje zcela nepokrytě řadu území okolních států. Argumentuje bezpečností. Bohužel hodně podobně jako Rusko na Ukrajině. Pravda je někde uprostřed (v obou konfliktech). Na současné boje doplácejí především obyčejní lidé. Na jedné straně nahnaní na fronty, na druhé straně strádající nedostatky a nebezpečím války. Jsem spíše na straně těch lidí, ačkoli jistě nejsou všichni žádní andělé, ale dává jim situace možnost se k morálnímu jednání blížit? Politika je totálně rozděluje na základě svatých dogmat. Ale politici by se měli dohodnout, pokud jsou státníky a ne jen prebendisty za nějaký loutkový žold.
Největší chybou Izraele je, že nečiní politiku logickou a transparentní. Zakrývá své úmysly. Markantním příkladem je vývoj na Západním břehu. Odtamtud na ně před třemi lety nezaútočili. Politici ze Západního břehu odsoudili onen útok. Nedostalo se jim uznání a lepšího zacházení, snad mimo plošného bombardování. Jsou vytlačováni nelegálními osadníky z Izraele za tiché podpory úřadů i ozbrojených složek. Celý svět to vidí, ale Izraelci si myslí, že o tom nikdo neví.
Často se poukazuje až rasistickým způsobem na neschopnost obyvatel Gazy podnikat a postarat se o svůj blahobyt a budoucnost. Ale to se dá jen těžko, když je prostor možná menší než někdejší Západní Berlín ohrazen zdí a podroben sankcím a blokádě. V takovém uzavřeném prostředí nic nenaděláte, těžko můžete konkurovat kapitálově a prostorově vybavenému sousedovi.
Mýtus o tom, že v celém bankrotu vztahů mezi Izraelem a Palestinou jsou Izraelci nevinní a demokratičtí, je ovšem silný. Vede od tribalistických základů (kmenové pudy) přes historické argumentace až k zakrývání otřesných faktů. My také máme na krku divoký odsun Němců. Před válkou se sudeťáci chovali značně teroristicky, ačkoli z české strany se nikdy ani nepokoušeli na něco takového poukázat. České četnictvo se několikrát nevyznamenalo při potlačování sudetských demonstrací. Nicméně jsme tyto Němce nikdy plošně nebombardovali.
Diplomatický odsun Palestinců by mohl být přijatelný. Divoký odsun organizovaný extrémními sionisty přijatelný být nemůže. Doufám, že ani pro Izraelce samotné a jejich morální podporovatele po celém světě. I já bych si přál nějaké mírové uspořádání. Prvním krokem musí tedy být očištění možnosti mírové diplomacie od nánosů údajného antisemitismu a kolaborace bůhvíkoho s bůhvíkým. Pokud by po odsunu měl pokračovat znovu terorismus, jako že to jasně hrozí, pokud nebudou Palestinci zcela zdecimováni, pak musíme spolu s Izraelem hledat nové řešení, které ovšem jen těžko lze očekávat od starého Netanjahua. Doufám, že přijde nová Izraelská vláda po nadcházejících volbách. Přál bych to celému „blízkému“ Východu.
Zdenek Horner
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Zdenek Horner
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Zdenek Horner
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