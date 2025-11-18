Tak dobře
Jistě za bukem čeká plejáda ochotných. Pro stávající vítěze voleb to může být velmi výhodné. Ten onen bude muset zjistit pravdu o rozpočtu a najít způsob, jak zalátat díry. Koneckonců Stanjura je nyní volný a nejvíc tomu rozumí. To by byl vhodný premiér odborné úřednické vlády. Je oblíbený a jistě by s ním nějaká parta ráda vyvedla zemi z průšvihu.
Dalším ochotným by jistě byl chladnokrevný hazardér Lipavský. Mohl by se na rozpočet dívat jen prizmatem zájmů Ukrajiny. Parlament k ničemu nepotřebuje. V EU se všechno odkývá a za neprovedené směrnice se pak jednou někdy a bůh ví jestli zaplatí pokuty. Budeme-li jeho ústy poslušní a ochotní, všechno nám projde.
Jistě na svou příležitost čeká Rakušan, aby prohloubil jeho deep state. Utužení policejního státu možná přiměje i některé poslance z nynější parlamentní většiny přeběhnout na druhou stranu. Stačí najmout kamarády Oganesjana & spol. Pak by se dalo vybruslit i z Dozimetru a Bitcoinu. Jistě by se v daném vládním období jiná kauza už neobjevila.
Skvělým premiérem by také byl Foltýn. Srovnal by všechny do řady a rozeznal je na první pohled. Prvý dezolát, druhý svině,… To by byla rajská hudba pro totální pravdomluvce na správné straně. A břichomluvci by měli po zbytečné realizmu raz dva.
Já nevylučuji, že by také mohl premiérem prezident jmenovat sám sebe. Bylo by to v souladu s kumulací funkcí za starého trvanlivého režimu.
Ale úplě jsem zapomněl na ženy. Skvělou premiérkou by byla Decroix. Osvědčila se urychleným seriózním řešením Bitcoin gate. Podobně s vervou a elegancí sobě vlastní by vyřešila kdejaký problém, který muži zbytečně zveličují. Jistě by se mohl s důvěrou obrátit i na volnou Pekarovou, která by nyní mohla funkci vykonávat dokonce velmi nestranně. V adě také je nutno počítat s manželkou prezidenta. Legitimizoval by se její zvýšený plat novými zásluhami. Vzdělání na to jistě má. V neposlední řadě by také mohlo přinést uklidnění jmenování Richterové premiérkou. Byla by to sametová satisfakce.
Jsem na to zvědav. V Peru třeba nebylo již několikrát neobvyklé, aby zemi vedl i úplný cizinec. U nás třeba pověřenec EU by jistě zažil mnohé přízně a popularity. A proč by to nakonec nemohl být někdo z Ukrajiny či Izraele. To jsou země, jejichž představitelům můžeme úplně věřit, jsou nám jistě za mnohé vděčni a jsou naprosto spolehliví a neumdlévající v pravdách za jedinou pravdu.
Vidím to růžově až duhově. Na výsledek voleb se za chvíli zapomene, vášně opadnou a zase všechno půjde dál. Babiš si nechá Agrofert, takže možná neumře hlady. Řadu boháčů seniorů jejich děti, jimž byl předán majetek, nakonec nechali potomci umřít jako žebráka v chudobinci.
Bude líp, když to povede pravda na správné straně, i když prohrála volby. To není nijak důležité.
Zdenek Horner
Podle mne Petr Pavel právě zneužívá moc
Kdybych byl Petr Pavel, nešel bych dnes na Národní třídu. Nešel bych tam, protože bych se s jeho tehdejší minulostí necítil hoden účastnit se svátku demokracie. Navíc nám tam přišel říci, že nebude respektovat ústavu, ...
Zdenek Horner
Vedle dodržování práva potřebujeme pravdivé informace
Odcházející vláda byla a stále je posedlá hybridní válku. Bohužel ji stále vede proti vlastním občanům víc než s deklarovaným protivníkem. Abych pravdu řekl, vůbec nechápu, co z toho má. Prohrála kvůli tomu volby.
Zdenek Horner
Potřebujeme návrat k právu
Vláda v demisi sebou do propadliště dějin odnese i své jedinečné pravdy. Protože tato vláda neobhájila v praxi svoje předběžné teorie, bude se muset vyrovnat i s přehodnocením a změnami zejména nepotvrzených teorií a východisek.
Zdenek Horner
Spolek Kaputin zřejmě neexistuje
Dal jsem si tu práci a prohledal jsem ve spolupráci s placenou AI veřejné rejstříky a žádný spolek nebo veřejně působící organizace s názvem Kaputin neexistuje. Rovněž její předseda Otakar Van Gemund je možná nastrčená identita.
Zdenek Horner
Kontext a realita
Pokud se o něčem referuje kusým způsobem bývá realita zastřena odtrženým kontextem. Je to nejčastější a nejkýčovitější způsob podvodné rétoriky a psané ideologie.
|Další články autora
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu
S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky...
OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness
Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
V havarované cessně byly tašky plné marihuany, pilot dostal osm a půl roku
Unikátní případ havarovaného malého letadla na Novojičínsku, ve kterém ležely tašky se zhruba...
Mimořádnou schůzi poslanců kvůli Babišovi a střetu zájmů chce pět stran
Žádost o mimořádnou schůzi Sněmovny, na níž by kandidát na premiéra a předseda ANO Andrej Babiš...
Je to předválečný stav, hrozila katastrofa, říkají Poláci o sabotáži na železnici
Protivník v Polsku vytváří prostředí pro svou možnou agresi, míní náčelník polského generálního...
Bitcoin klesá. Od počátku října se kryptoměna propadla již o pětadvacet procent
V noci na úterý poprvé za posledních sedm měsíců sestoupila cena největší kryptoměny pod hranici 90...
Bytové domy Na Neklance a Nad Koulkou
Nad Koulkou, Praha 5
Cena na vyžádání
- Počet článků 922
- Celková karma 21,12
- Průměrná čtenost 943x