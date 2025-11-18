Tak dobře

Prezident se rozhodl řešit nastalou situaci svým způsobem. Když tedy říká A: nejmenuji Babiše, musí nyní říci B: a jmenovat někoho jiného. Kdo to asi bude? Někdo zázračný, kdo překoná nesnáz, že v parlamentu nic neprosadí.

Jistě za bukem čeká plejáda ochotných. Pro stávající vítěze voleb to může být velmi výhodné. Ten onen bude muset zjistit pravdu o rozpočtu a najít způsob, jak zalátat díry. Koneckonců Stanjura je nyní volný a nejvíc tomu rozumí. To by byl vhodný premiér odborné úřednické vlády. Je oblíbený a jistě by s ním nějaká parta ráda vyvedla zemi z průšvihu.

Dalším ochotným by jistě byl chladnokrevný hazardér Lipavský. Mohl by se na rozpočet dívat jen prizmatem zájmů Ukrajiny. Parlament k ničemu nepotřebuje. V EU se všechno odkývá a za neprovedené směrnice se pak jednou někdy a bůh ví jestli zaplatí pokuty. Budeme-li jeho ústy poslušní a ochotní, všechno nám projde.

Jistě na svou příležitost čeká Rakušan, aby prohloubil jeho deep state. Utužení policejního státu možná přiměje i některé poslance z nynější parlamentní většiny přeběhnout na druhou stranu. Stačí najmout kamarády Oganesjana & spol. Pak by se dalo vybruslit i z Dozimetru a Bitcoinu. Jistě by se v daném vládním období jiná kauza už neobjevila.

Skvělým premiérem by také byl Foltýn. Srovnal by všechny do řady a rozeznal je na první pohled. Prvý dezolát, druhý svině,… To by byla rajská hudba pro totální pravdomluvce na správné straně. A břichomluvci by měli po zbytečné realizmu raz dva.

Já nevylučuji, že by také mohl premiérem prezident jmenovat sám sebe. Bylo by to v souladu s kumulací funkcí za starého trvanlivého režimu.

Ale úplě jsem zapomněl na ženy. Skvělou premiérkou by byla Decroix. Osvědčila se urychleným seriózním řešením Bitcoin gate. Podobně s vervou a elegancí sobě vlastní by vyřešila kdejaký problém, který muži zbytečně zveličují. Jistě by se mohl s důvěrou obrátit i na volnou Pekarovou, která by nyní mohla funkci vykonávat dokonce velmi nestranně. V adě také je nutno počítat s manželkou prezidenta. Legitimizoval by se její zvýšený plat novými zásluhami. Vzdělání na to jistě má. V neposlední řadě by také mohlo přinést uklidnění jmenování Richterové premiérkou. Byla by to sametová satisfakce.

Jsem na to zvědav. V Peru třeba nebylo již několikrát neobvyklé, aby zemi vedl i úplný cizinec. U nás třeba pověřenec EU by jistě zažil mnohé přízně a popularity. A proč by to nakonec nemohl být někdo z Ukrajiny či Izraele. To jsou země, jejichž představitelům můžeme úplně věřit, jsou nám jistě za mnohé vděčni a jsou naprosto spolehliví a neumdlévající v pravdách za jedinou pravdu.

Vidím to růžově až duhově. Na výsledek voleb se za chvíli zapomene, vášně opadnou a zase všechno půjde dál. Babiš si nechá Agrofert, takže možná neumře hlady. Řadu boháčů seniorů jejich děti, jimž byl předán majetek, nakonec nechali potomci umřít jako žebráka v chudobinci.

Bude líp, když to povede pravda na správné straně, i když prohrála volby. To není nijak důležité.

Autor: Zdenek Horner | úterý 18.11.2025 10:22

Zdenek Horner

  • Počet článků 922
  • Celková karma 21,12
  • Průměrná čtenost 943x
Genealog, absolvent HTF UK. Mými hlavními zájmy jsou: historie, poezie, filosofie a nekonfesní teologie.

