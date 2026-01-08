Svévole dosahuje vrcholu
Filosofové to bohužel předvídali. Martin Heidegger definoval člověka také tématem Bytí k smrti (Sein zum Tode). Podobně ještě před ním Sigmund Freud popsal protiklad Erotu (pudu k životu) Tanatos – vrozenou tendenci k návratu do anorganického stavu a agresi (pud k smrti). V politicko ideologické rovině se totalitní režimy vyznačují kultem smrti využívajíce tohoto pudového určení člověka. Hrdinská smrt jako nejvyšší naplnění občanské ctnosti. Šílenství, kdy politikové mají tendenci dospět k rozhodování o tom, kdy kdo zemře a snaží se tak ovládnout společnost. (Nekropolitika: termín Achilla Mbembeho)
Nejsmutnější je fakt, že k tomuto cíli směřují dnes i některé náboženské či sektářsko zločinecké society po celém světě. Tradiční hodnoty života se hroutí a destrukce se najednou vnímá jako forma nesmlouvavého očištění nebo definitivního řešení. Je to vlastně také zásadní odmítnutí učení Ježíše Krista s jeho konceptem odpouštění. Lid prý prahne za každou cenu po tom, aby neztratil v konfliktech svou tvář a je veden k rozhodnutí zemřít za kdejakou dílčí argumentaci.
K tomu připočítejme paranoidní ekologický nihilismus či techno pesimismu, které nás tlačí do pozice nevyhnutelných postojů a kroků, kdy můžeme prý zničení lidstva zabránit jen záchranou biosféry nebo zákazem riskantních technologí. O těchto tématicky definitivních pravdách se prý a hlavně vůbec nedá diskutovat. Navzdory tomu, že se zejména západní země pasují do role vůdců demokratického světa, přichází totalitní projevy a státní postupy ve vysoké míře i ze západu. Kultem je agrese a ne již nějaké vědění, pochopení a zachování rozmanitosti.
Pravda se dnes nehájí argumentací, ale deklarací agresivity. Agresivita nahrazuje autoritu a kompetenci. Vyjednávání ustoupilo umanutému soupeření na sílu i v době, kdy je pravda argumenty, událostmi nebo volebními výsledky naprosto popřena. Zajímavé je, že lidstvo a jeho intelektuální elita tato témata a pravidla zacházení z minulosti dobře zná. Ale i den moci na výsluní navíc je hlavní metou politického a potažmo aktivistického jednání. Poražení se nehodlají ničeho vzdát, nehodlají nic uznat a existenční statut protivníka nijak neřeší. Jinými slovy nepanuje respekt vůbec k ničemu. Jde o prostou ztrátu ideálů. Věta: Bůh je mrtev! je samozřejmostí. Bohy nahrazují politici.
Asertivita je nafouknutá bublina. Musíme se opět naučit pochybnostem, pokornému ověřování, respektujícímu plánování. Musíme si otázky pokládat tak, že musíme v odpovědích vždy zahrnout, co bude s lidmi, s nimiž hodláme manipulovat. Začíná to již u našeho rodičovství. Rodič musí umět svoje ratolesti přes všechny obavy pustit svobodně do života. Nemůžeme si přivlastňovat osudy lidí, jak se nám zamane. A musíme proto opět prodiskutovat naše velké ústavní a klíčové zákony. Přiznat si nesmyslné úvahy o manipulaci s významem pro získání nějaké okamžité výhody. Musíme se vrátit k utopii jako základnímu kameni komunikace o realitě, přestože ideálu zcela jistě nikdy definitivně nedosáhneme. Ale je to ten správný směr. Aby svět fungoval pokud možno s každým jedincem. Každý jedinec má hodnotu. Jak jinak bychom pak usilovali o vyléčení nemocných, resocializaci sešlých z cesty apod. Smyslem nesmí být likvidace a s ní spojená instrumentární likvidita.
Tato nebohá a bezmocná esej vznikla na počest největšího básníka mezi filosofy Emmanuela Lévinase. Na jeho počest esej není podepřena žádnými odkazy, ačkoliv je jasné, že jisté vazby s reálnými argumentacemi existují, ale na cestě od hrůzy k naději etiky je nestíháme evidovat a řídíme se srdcem.
Zdenek Horner
Proč se tváříš jako kakabus?
Zeptal jsem se dcery, když jsme se sešli na nádraží, chystaje se na výlet za další dcerou. No ty se budeš chtít bavit o politice, a to já nechci. Četla jsem pár tvých článků a vůbec s tebou nesouhlasím.
Zdenek Horner
Libtardí narativ
V poslední době má skoro každý svůj narativ, tedy vypráví jakýsi příběh se svými domněnkami a mnohdy násilnými srovnáními. Některý narativ je však prý úplně pravdivý, zejména, když má politické krytí.
Zdenek Horner
Proč nezakopávám válečné sekery?
Žádné nemám a doma o ně nezakopávám. Protože jsem chcimír, žádné takové protivné nářadí v domě neuchovávám, jen v dílně k přiměřenému použití na otop nebo na zahradu. Bohužel se zakopaným sekerám nedá moc věřit.
Zdenek Horner
Válka je zločin
Propagace a podpora války je v našem Trestním zákoníku trestná. Přesto jsou někteří i zde vedeni přesvědčením, že pro ně takový mantinel neplatí. Mají k tomu samozřejmě dostatek přizvukovatelů a tichých příznivců.
Zdenek Horner
Skřet zájmů a principiézní držitel univerzální pravdy
Je mnoho příkladů a výpovědí o skřítkovi, který v čele království škodil v nějakém svém zájmu, a naopak o krásném ušlechtilém vzorovém princi, který nesexuálním polibkem budí princezny a ochraňuje neomylně dobro.
