Super humanitární bombardování

Americká dodávka velmi silných bomb Izraeli je v kontextu již nyní zdecimované a bezmocné Gazy naprostý nonsens. Rozhodně je to nejcyničtější dárek k 80. výročí osvobození Osvětimi.

Radost je zde.

Krypto narcistické osobnosti v západním světě vítězí pod vlajkou pravdy, lásky a demokracie. Je to vlastně chatrný a žalostný narativ. Ale zabírá. Vláda silné a nekompromisní ruky uťápnuté paobčany vzrušuje. Dodává jim cenu, kterou si nejsou schopni sami přisoudit.

Řešení migrace za pár hodin obsazením hranic. Popřením volného pohybu kapitálu a pohybu neobčanů z ekonomicky nešťastných území se veškeré demokratické a humanitární hodnoty stávají jen legendární minulostí. Zdá se nám to nebo ne? Pro někoho je to splněný sen, pro jiné noční můra. V každém případě jsme stále blíž globální válce. Ne snad, že by ji někdo chtěl, ale prostě se to stane nešťastnou náhodou.

Jednostranné adorování národnosti, politiky nebo náboženství se mělo již dávno postavit mimo zákon, protože jinak se jejich hrozby neustále vrací. Myslím, že i zánik OSN, jako toho pravého předválečného příznaku je na spadnutí. Dějiny se téměř opakují, ale nikomu to nedochází. Zaslepující vlčí mlha vypouštěná chřtány politických spasitelů znovu uchvacuje a fascinuje většinu. Je to zlaté tele. Při troše štěstí se někde shodí pár bomb a za čtrnáct dní jsme v Panamě, v Grónsku, prostě kdekoli. Najednou rozpor s mezinárodním právem nevadí. Mezinárodní právo jednoduše selže. To dá selský rozum.

Od té doby, co lidstvo Elon Musk pozdravil vehementně pravicí, což připomnělo nacistický pozdrav, nelze doufat v lepší obrat. Prostě příhodná situace. Prosté občanství je tak slabé, zažívá si svoje minima, že ani náhodou nebude možné se vzepřít. Zanedlouho už ani skalní chcimírové mého typu nebudou mít sílu vzdorovat všeobecnému veselí války. Konečné řešení všeho je na dosah, podobně jako vědecká teorie všeho. Žádná pokora. Žádná starost o bližního. Bližní jiné rasy a náboženství nemůže být bližní. Je dálný, čím dál vzdálenější.

Ale jediný záblesk naděje se jistě ukáže za fasádou hesla Více Evropy. Více a více neonarcistické Evropy. To je řešení. Jediným korektním korektivem nového světa je vyrovnaný až přebytkový rozpočet. Nic jiného nestojí za nějakou námahu. Například pochopení nějakých pocitů genderových dálných. Jsi buď a nebo, žádné nesledovatelné jemnosti a odstíny. Třetí cesta coby pragmatická syntéza smíšeného modelu skutečnosti neexistuje. Jenom pravda a lež.