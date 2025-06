Starost o SOCDEM je dojemná

Čtenář a posluchač by si málem myslel, že je SOCDEM nejoblíbenější stranou stávající koalice. Tolik starosti, tolik rad, tolik předpovědí, věšteb, apokalyps. Mají o tuto radikálnější SOCDEM strach nebo mají strach z ní?

O bývalém vedení v čele s Hamáčkem, jemuž i nyní přezdívají „podržtaška“, se vyjadřují posměšně jako o diletantech. Nynější předsedkyni přezdívají „Venezuela“, (což je mimochodem pěkná písnička od Pavla Bobka, kterážto se míjí pejorativním účinkem u starší generace, která více volí SOCDEM).

Typická bezradnost a hrůza. Místo kritiky programu, kladení důrazu na vlastní klady opět jen nadávky a dehonestace. Čemu se divit u nafoukané „aristokracie“, která nedohlédne špičky svého nosu a říká snadno svým potenciálním voličům, že jsou svině, když náhodou mají na něco dílčího jiný názor. Pardon, diletanti neuznávají slovo dílčí. Nesouhlasíš v detailu a jsi proti nim, dezolát, kremrole. Musíš vyjadřovat souhlas a optimismus, podobně jako častuškáři v padesátkách minulého století. Pak se najdou i tučné granty a prebendy na cokoli i na divadlo. Jinak se nepodporuje nic navíc. Platí své lidi, proto jsou u moci, což ovšem platí jen jedno období. Pro další pokračování potřebují prestiž, myšlenky, nápady, čistý štít, prostě nějakou důvěryhodnou tvář. Ta se nevyskytuje. Tak se musí útočit, nadávat a zesměšňovat.

Dlužno ovšem podotknout, že různé opoziční skupinky a jednotlivci dělají často zbytečně totéž, ale nevzbuzují tím dojem, že tak bude zcela jistě vypadat celá jejich povolební politika. Já bych si útoky na titulování Evy Decroix odpustil. Lidé vnímají titul jako sebe ujištění o důvěře k někomu přednášejícímu myšlenky v čele davů. Málokdo rozlišuje úrovně titulů, ještě snad zaznamenali titul Mgr. = magister. Ale když jim předložíte třeba titul MgA raději vám řeknou, že jste doktor. Některé obskurní tituly vůbec neavizují víc, než nějaké splněné hodiny u nudných kurzů: LLM, MBA … Já bych nechal Evu Decroix v této otázce na pokoji. Ale snobské „rakušanství“ se v nás stává opět dehonestační normou. Špatně ses učil, tak mlč a posluhuj. Na titul Bc. zapomeň úplně, ten nikdo nepoužívá, protože vypadá jako zkratka pro „blbec“.

Dehonestace ad hominem nahradila fakta v diskuzi. Nemáme žádný respekt k obsahu. Milujeme své autistické dojmy, v nich jsme zavrtáni jako červíčci, v bezpečí před nekončícími problémy. Pak se nám snadno zdá, že jsou věci stále stejně tak, jak říká nějaké vedení. Prostě „důvěřuj a neprověřuj“, jen proboha nediskutuj. Pravda je jedna. Já vím, zbytečný povzdech, ale můj optimistický pohled na člověka mi nedá, abych nezmínil i možnost svobodného kritického myšlení jako lepší svobodnou cestu ke skutečnému úspěchu v konkurenci idejí, které vedou až k růstu hospodářství a dále i bezpečnosti či míru. Budeme-li nadále nerespektovat, neposlouchat s otevřenou myslí „všechny narativy“, budeme jen válčit a válčit. Ono se v roce 1914 jezdilo na frontu s písní na rtech a pak se po čtyřech letech sčítaly milióny mrtvol. A jak se tak všechno nedoválčilo a drsně určovalo, došlo k opakování. Nepoučili jsme se a stojíme málem na prahu dalšího světového konfliktu, který nejspíš bude, protože hvězda diletantismu módně stoupá po celém světě.

Ale abych nebyl neadresný. Naše fialová eskadra smrti musí neprodleně skončit. Musíme ji převolit ne snad pro její sporný ekonomický (ne)úspěch, o nějž vždy budou tahanice nad těmi „správnými čísly“, což je normální, a to je politická tahanice, která musí být. Fialová vláda musí skončit kvůli napadení svobodné a otevřené společnosti, kvůli útoku paskvilních zákonů na právní jistotu skutkové podstaty „činnosti pro cizí moc“. (Je třeba Trumpova „Amerika feRst“ už cizí moc nebo ne? Dnes již člověk ani neví komu sloužit, zvláště, když nás strategický maxiguru opustil a my musíme jen papouškovat, co řekl dosud…

Proto se v duchu musím smát nynějším komentářům o spojení SOCDEM se Stačilo. Je-li SOCDEM odepsaná, je spíše vhodné mlčet a nedat jí možnost ke zlepšení. Ať v klidu dělá svou chybu, zbyde více vlády pro nás. Ale ne, my víme nejlíp, co má SOCDEM dělat a udělat. Víme to o každém občanovi. To jen naše koaliční strany mají čistý štít a hrdou volební kvalitu. Takoví lidovci fungovali s komunistickým režimem, ale odpracovali si to jako náš svatokrásný prezident. TOP 09 by sama měla takový volební úspěch, že by zastínila samotnou ODS, proto nejsou žádné podržtašky, ale úchvatně odvážní řečníci, např. jistý Jakob, který je vždy nasazen na ta nejtrapnější témata s nejtrapnějším komentářem, který signalizuje, že je všechno jistě zcela obráceně. Ale rada o svetrech je k nezaplacení. Skoro pláču, že vrchní radistka v politice nepokračuje.

Směle do toho milá SOCDEM. Chybuj se Stačilo. Máš přece férové podmínky! V rámci piplaných preferencí, které máš nízko, se do médií takřka nedostaneš, takže jediná možnost je bohužel se Stačilo. Jedině tak se v médiích vůbec objevíš. Je to zodpovědná, nesnílkovská politika. Bez možnosti oslovit by SOCDEM nikoho neoslovila. A to by se vám líbilo. Tak tůdle. *

