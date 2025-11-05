Spolek Kaputin zřejmě neexistuje
Zaujalo mne jak obhájce ukrajinské vlajky Otakar Van Gemund vehementně při svých projevech mluví v množném čísle. To je samé my. Také může mít na mysli nějaké mocenské virtuální My, které slouží jen jako nástroj ovlivňování veřejného mínění. Mocenskou strukturu My, samozvané vládce, za nimiž ve skutečnosti žádná hodnotově zájmová skupina nestojí popsal nejen Orwel, Huxley, ale i Evgenij Zamjatin (1884 – 1937). Jeho román byl z tzv. žánru dystopických románů jeden z prvních. Byl napsán již v letech 1920 – 1921 jako reakce na „VŘSR“. Autor odešel z Ruska do emigrace v Paříži. Huxley i Orwel tento román znali.
Stručný děj románu MY
Děj je veden formou deníku hlavního hrdiny D-503, konstruktéra lodi-integrálu státního systému nazývaného Jediný stát (The One State). Společnost žije pod absolutní kontrolou — všechno je zorganizováno matematicky, lidé mají čísla místo jmen, soukromí neexistuje (všechno je „zasklené“), emoce jsou potlačovány ve prospěch kolektivu a rozumu. D-503, původně oddaný projektu a Benefaktorovi (vedoucí postavě státu), setkáním s tajemnou I-330 probouzí city a individualitu. Jeho vnitřní zprávy odhalují postupné probouzení odporu, milostný konflikt, podvratné aktivity a nakonec porážku či potlačení náznaků revolty — román končí ambivalentně (v jedné verzi D-503 podstoupí operační zákrok, který mu „vrátí“ racionální poslušnost).
Ale zpět ke „spolku“ Kaputin, zejména k Otakaru van Gemundovi. Co se o něm veřejně uvádí:
- Je uváděn jako předseda spolku Kaputin (spolek zmiňovaný v souvislosti s aktivitami kolem ukrajinské vlajky na fasádě Národního muzea).
- Aktivně se zapojoval do veřejné debaty kolem návratu ukrajinské vlajky na budovu Národního muzea — citován byl jako jeden z aktérů diskuse s názorem, že vlajka má symbolizovat solidaritu a že by měla být vrácena (vystupoval v rozhlasových a dalších diskuzních pořadech).
- Ve vystoupeních je spojován s postoji směřujícími k omezení české zahraniční pomoci Ukrajině a s výzvami k „přehodnocení“ některých zahraničněpolitických kroků; vystupoval spolu s dalšími aktéry (včetně politických zástupců SPD v regionu) v širší veřejné debatě.
Zdroje (výběr)
- iROZHLAS: Ukrajinská vlajka na Národním muzeu jen rozděljuje; aktivista: „Je to symbol odporu“
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ukrajinska-vlajka-na-narodnim-muzeu-jen-rozdeluje-mini-zastupitelka-aktivista-je_2511040010_job
- Rozhlas Plus (Plus a iRozhlas) — rozhovor/analýza k návratu vlajky (obsahuje citace):
https://plus.rozhlas.cz/ukrajinska-vlajka-na-narodnim-muzeum-v-praze?
- Novinky.cz — článek o demonstraci a debatě kolem návratu vlajky, s citacemi Van Gemunda:
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-za-navrat-ukrajinske-vlajky-se-bude-demonstrovat-pred-narodnim-muzeem-40546216
Pověřil jsem svou placenou AI, kde bude hledat (přímé odkazy a přesné dotazy)
- Rejstřík spolků (krajské soudy) — Justice.cz
- Hledání podle názvu: „Kaputin“ nebo varianty „Spolek Kaputin“, „Kaputin z. s.“
- URL: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik‑spolku
- ARES / ISIR (IČO a vazby subjektů) — Ministerstvo financí / ČSÚ
- Hledání podle názvu subjektu nebo podle IČO (pokud se najde)
- URL: https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
- Obchodní rejstřík a sbírka listin — Justice.cz
- Živnostenský rejstřík — https://www.rzp.cz/ nebo https://www.zivnostensky-registrost.cz (oficiální rozhraní)
- Registr smluv — https://www.registrsmluv.gov.cz/ — hledání smluv, v nichž figuruje „Kaputin“ nebo Van Gemund.
- Vyhledávání v mediálních archivech a databázích (Seznam Zprávy, iDnes, CT24) k propojení jména a kontaktních údajů.
Mimo výše uvedených článků v novinách nenalezla vůbec nic. Z toho plyne, že jde o nastrčenou identitu „One man show“. Žádné MY neexistuje. Také si všimněte, že existuje jediná petice za navrácení vlajky na budovu NM: Petice na Petice.com (rok 2023), autor Michal Malý (Praha 8), s názvem „Žádám o vyvěšení státní vlajky ČR na budově Národního muzea“ — v záznamu se uvádí desítky až stovky podpisů (okolo 390 na dané stránce). Tato petice se týká vyvěšení české vlajky vedle (resp. v kontextu) ukrajinské vlajky na NM. (Rovněž ověřila AI).
Závěrem není nutno cokoli dodávat. Napište mi vaše nálezy do komentářů, děkuji.
Zdenek Horner
Kontext a realita
Pokud se o něčem referuje kusým způsobem bývá realita zastřena odtrženým kontextem. Je to nejčastější a nejkýčovitější způsob podvodné rétoriky a psané ideologie.
Zdenek Horner
Raketka do Moskvy či Petrohradu
Nejnechutnější válečná kampaň v Česku trhá rekordy. Jakmile jde o podíl na zlu, tu jsou k dispozici tisíce ochotných. Já bych řekl spíše neinformovaných či dezinformovaných. Jde jen o byznys, životy Ukrajinců jsou vedlejší.
Zdenek Horner
Můj hlas ve volbách propadl
Přesto se nestačím divit, co se nyní odehrává. Štvanice na Turka. Místo štvanice na zločince, vytahují se klacky z tajných archivů. I kdyby to byla pravda, jsou to marginálie. Zde vidíme retroaktivní pojetí svobody slova.
Zdenek Horner
Mění se pravdy po volbách?
Obsedantně kompulzivní vláda na odchodu stále vysílá jedovatosti. Naopak apoštol vládní pravdy Foltýn utekl z vládní lodi již den před volbami. Měl asi dobré informace, jak to dopadne.
Zdenek Horner
Výsledek voleb z pohledu malé volební komise
Chodím do volebních komisí pravidelně již od roku 1990. Zajímá mne odkud se berou úvahy o zmanipulování voleb. Při své účasti ovšem nemohu taková podezření potvrdit. Podle mne byly volby sice překvapující, ale regulérní.
|Další články autora
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...
Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?
Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara...
Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech
Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...
OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...
Konec těžby černého uhlí v Česku. Na Karvinsku vyvezou v lednu poslední vozík
Těžba černého uhlí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku skončí k 31. lednu příštího roku. Z těžební...
„Pan Macinka mlčí, nevím proč.“ Šéf Motoristů zaskočil moderátora rozhlasu
Hlavním nepřítelem každého rozhlasáka je ticho. Pokud v rádiu nastane taková chvíle, všichni...
RECENZE: Kam se hrabe naše normalizace! Děsivé svědectví o ruské velkovýrobě branců
Premium Filmařsky vzato, jde o průměr. Ale svědectví o ruské velkovýrobě školních branců, které Pavel...
Mši povede Graubner, promluví i režisér Strach. Jak bude vypadat Dukův pohřeb
Při pohřbu kardinála Dominika Duky v sobotu 15. listopadu zazní Requiem b-moll Antonína Dvořáka....
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 918
- Celková karma 19,37
- Průměrná čtenost 945x