Smutek Ester Ledecké a Martiny Sáblíkové
Naprosto Ester rozumím, že neudržela smutek na uzdě poté, co jí chyběl pomyslný zlomeček štěstí, aby postoupila a zvítězila ve svém třetím olympijském finále. Jenomže to, co dokázala dosud ji nesmazatelně zapisuje do mysli českých milovníků sportu. Nemusí truchlit. Vždyť ten její jeden minimální neúspěch těžko může přepsat škálu jejích sportovních úspěchů, ale nejen to, Ester je synonymem bojovnosti a veselosti, a při tom i zůstane.
Její soupeřka v jiné disciplíně, Lindsey, byla odvezena ze sjezdovky vrtulníkem. Je zraněná na těle i na duši. Naše šampionka se může těšit ze šťastného zdraví. Sport je zápřah a do budoucna to není pro tělo jenom pozitivní. Mohou se projevit leta zátěže až přetěžování. Já Ester právě přeji její kondici a zdraví, dobrá nálada se zase vrátí a kdo ví, třeba se vypraví za čtyři roky na olympiádu jen tak z legrace a zase vyhraje. A když ne, má stokrát splněno. Legendou byla, je a zůstane.
Mohl bych hnedle připojit to samé ke smutku Martiny Sáblíkové. Je to ta samá zpráva. Legenda se nemusí omlouvat veřejnosti. Legendy jsou milovány a obdivovány a jejich konec není neslavný, ale vlastně heroický. Běžný člověk by možná na druhou olympiádu ani nevyrazil, kdyby si nebyl jist, že tam uspěje. Ono je krásné a lidské, když někdejší rekordman je poražen novým rekordmanem, protože je to radost z oné aktivity, která nese aktéry do budoucnosti. A je to krásné, když někdejší rekordman skončí pár metrů za novým výsledkem. Na tom je něco normálního a přirozeného.
K tomu připočítejme radost nových vítězů. Maděrové na olympiádě, v tenise nedávné šampionce v Abú Dhabí Sáře Bejlek. Radost střídají slzy. Slzy střídá radost. Gratuluji vítězkám. Gratuluji však i Ester Ledecké či Martině Sáblíkové, že byly vlastně opět nedaleko úspěchu. Statečně byly u toho. Pro mnohé je životním úspěchem se tam na olympiádu vůbec probojovat a skončit v poli poražených. Chápu ovšem, že sestup z vrcholu je mírně bolestný, ale je to nové vítězství do dalšího života, kdy si člověk ujasní svou smrtelnost, své stárnutí a jistou krásu odkvétající maximální vypjatosti ve prospěch vychutnávání si lásky ke sportu jako takovému.
Objímám pomyslně naše dvě statečné legendy, byť zůstaly dnes na štítě neúspěchu. Bez nich by svět byl smutnější a fádnější v daných disciplínách pro české diváky a sportovní příznivce. Do Sáblíkové mnozí ani nevěděli, že nějaké rychlobruslení existuje, což lze podobně říci i o snowboardingu. Díky milé legendy a užívejte si své minulé úspěchy a radosti v pomyslné Valhale českého sportu. Považte, jaké krásné časy dnes sport zažívá. Já jsem kdysi musel se svou slibnou kariérou sportovce skončit, protože vojsko rozhodlo, že mne potřebuje místo sportu jako mechanika na vrtulníku. Dnes si můžete vyzkoušet a při zdraví a štěstí provozovat cokoli. Taková je svoboda a vy jste legendy i této nové svobody. Dokonce svobody nezvítězit, aniž by někdo předem rozhodl, že tam vůbec nezamíříte, že už bylo dost a že nemáte perspektivu.
Zdenek Horner
