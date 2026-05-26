Smíření se nepodařilo rozbít
Navzdory zcela anachronickému sjezdu posledních pohrobků „sudetismu“ se nedostavuje víc než kritika těchto historických packalů a zpackaného smíření po smíření. Nikdo nenaskočil na nějakou kritiku vůči všem Němcům. Kritika je oprávněně směřována jen vůči magorům, kteří rozpoutávají uzavřené otázky.
Ukazuje se, že mají žluklé máslo na hlavě. Nechtěli nás v EU, ale ani tomu však nedokázali zabránit. Musíme si to ovšem pamatovat, že naši přátelé – byvší krajané – nevynechají jedinou příležitost, jak nás poškodit, jak narušit vyřešené a dojednané vztahy.
My jsme se s Němci smířili v roce 1997 společnou deklarací. Jistý mančaft zřejmě toto smíření prospal, neví o něm, neslyšel ani omluvu Václava Havla dokonce směrem k „vyhnaným sudetským Němcům“, daleko před rokem 1997.
Je otázka, zdali je možné se vůbec kdy smířit s někým, kdo přes deklaraci smíření znovuotevírá témata uzavřená dohodou na nejvyšší státní úrovni. Dejme tomu, že se za nás nadšení přátelé mančaftu nějak s něčím smíří, ale bude to stačit? Nedoslechneme se zanedlouho o nových požadavcích? Nedoslechneme se opět, že každá smlouva je jenom cár papíru? Může mít smíření s těmito super Němci vůbec nějakou konečnou podobu, která bude respektovat spravedlivé zájmy obou stran?
Já jsem plně smířen. Odpustit mohu jedině to, co se stalo mně. Nemohu mluvit ani za ty zjevně nespravedlivě zemřelé či odsunuté. Rozum do hrsti. Využijme situace, která uklidila ony nepořádné problémy právně neujasněného soužití. Neházejme jakési kolektivní trauma minulosti na nové generace.
Mohl bych snášet důkazy podivného chování českých Němců v českých dějinách. Někdy by na to neměli Němci žádnou příčetnou odpověď. Stačí vzkřísit Badeniho jazykové nařízení. Reakce Němců u nás byla příznačná. Zuřivost a nadřazenecká zarputilost. A nebyl to první či jediný problematický případ, který poznamenal povědomí Čechů o českých Němcích.
My Češi naštěstí takovým velikášstvím netrpíme. Pokud někdo v Čechách vnese představu Velkého Česka rozléhajícího se od baltického Královce po jadranský Terst, sklidí u nás posměch. Mohli bychom vznášet požadavky vůči území Zakarpatské Ukrajiny? Žádat reparace za ukradený český majetek, školy a silnice? Morální povinností naposledy samostatné Ukrajiny bylo vrátit zakarpatské území nebo nabídnout kompenzaci. Ale Ukrajina ráda přijala imperiální dědictví Sojuzu. Klidně bych pochopil, kdyby alespoň dala tamním Rusínům samostatnost, tak jak byla po první světové válce naplánována. Svoje zisky však nikdo dobrovolně nevrátí, leda by se o to svedla zas „úspěšná“ válka.
Ačkoli nám nasazují naši „přátelé bývalí krajané“ prasečí hlavu, tak se u nás o zločinech souvisejících s odsunem mluví v různých rovinách od 60. let. Nejvíce samozřejmě po sametu. Neoddiskutovatelný obraz oněch událostí líčí například film Habermannův mlýn. Příkladů by bylo mnoho. Odborní badatelé od archivů po archeology otevírají i dávné masové hroby, pokud se o nich ví.
Přiznejme si, že bychom však měli stovky důvodů vymáhat minimálně informace po obětech našich ztracených spoluobčanů. Ptejme se jak zahynul takový Josef Čapek. Jakým způsobem jednali Němci na konci války, kdy likvidovali dokumenty o vyvlastněných dětech. Řadu svých zločinů kryli tím, že žádné dekrety jejich vůdce nepodepsal. Jednalo se za bukem někde ve Wansee. O konečném řešení, které jsme našim spoluobčanům rozhodně nenaordinovali.
Nemluví se o společném arizování majetku židovských spoluobčanů. Nad mnoha zločiny války se bohužel zavřela voda. Denaficikace v Německu byla předčasně ukončena pro neúnosné přetížení soudů a státní správy. Ze zcela stejných důvodů bylo pokřiveno i vykonávání dekretů prezidenta Beneše. Pokud chceme revidovat výsledky války, chceme novou válku. Bude-li mančaft pokračovat ve svém úsilí, setká se zcela jistě s tvrdým odporem. Čechům nakonec dojde trpělivost a odmítnou jakékoli jednání a vracení se ke skončené minulosti. Já osobně pro to udělám maximum, protože jedině tak můžeme udržet mír pro naše děti. Žádné prolamování nebude, ani té deklarace z roku 1997, protože jsme všichni jen lidé a nikdo není nadčlověk nebo vyvolený národ.
Zdenek Horner
Falšování a manipulace historickým povědomím
Co by měli Němci udělat na sjezdu? Rozpustit onen spolek právě v Čechách. Bylo by to opravdové gesto smíření a přátelský symbol – zbavit se nánosu sudetismu, který je prostě odbytou historickou etapou.
Zdenek Horner
S čím pan Posselt nesouhlasí?
Benešovy dekrety prý legalizovaly poválečný odsun Němců. Jenomže odsun legalizovala Postupimská konference. Posselt tedy nesouhlasí s vítězstvím spojenců v 2. světové válce.
Zdenek Horner
V čem dělají Němci chybu?
Rozhodl jsem se, že přestanu používat označení sudetští Němci. Žádní neexistují. Jsou jen Němci a Češi. Etapa „sudetství“ je definitivně za námi. Oni nechtějí, abychom připomínali minulost, my nechceme poslouchat jejich narativ.
Zdenek Horner
Sudetoněmecký sjezd jako setkání bývalých krajanů kdekoli není problém
Jsme-li smířeni česko–německou deklarací, k čemu ale nějaký landsmanšaft? Zrušte si ho na znamení zániku jakéhokoli problému. Nejsou-li s tím agresivní jednotlivci v souladu ať bojují osobně sami za sebe.
Zdenek Horner
Jsem sudetský Němec a chci se s vámi kamarádit!
Když jste zakládali samostatný stát, chtěli jsme si kus toho státu vzít pro sebe a vyhnat všechny Čechy. To se nám bohužel povedlo, až když vám to přikázaly evropské velmoci.
|Další články autora
Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní
Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....
Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se
Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem
Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...
Místo obávané těžby v Beskydech vzniká „mozek regionu“ za stovky milionů
Zástupci obce Trojanovice na Novojičínsku představili v areálu bývalého Dolu Frenštát plány na...
„Vždycky se může něco stát.“ Strach z těžby ve Zlatých Horách trvá
Těžaři stále vidí ve Zlatých Horách na Jesenicku potenciál. Odpůrce dobývání zlata a dalších...
Už dost! Obce kolem Brna rychle bobtnají, novým obyvatelům se snaží bránit
Řada vesnic a měst v okolí Brna se v dalších letech musí připravit na velký nárůst počtu obyvatel,...
Založit si vlastní festival JelenFest byl logický krok. Koketovali jsme s tím roky, říká Polák
Během třináctileté kariéry skupiny Jelen se fanouškovská základna rozrostla doslova napříč...
Pronájem bytu 1+kk 38 m2, Praha - Košíře
Beníškové, Praha 5 - Košíře
17 500 Kč/měsíc
- Počet článků 957
- Celková karma 23,53
- Průměrná čtenost 929x