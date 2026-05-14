S čím pan Posselt nesouhlasí?
Benešovy dekrety prý legalizovaly poválečný odsun Němců. Jenomže odsun legalizovala Postupimská konference. Posselt tedy nesouhlasí s vítězstvím spojenců v 2. světové válce. Měl by se zkusit zamyslet nad tím, že bez dekretů by německé ztráty byly mnohem větší, protože by se odsun odehrával živelně úplně bez pravidel.
Ptejme se jak se jmenuje zákon či dekret, který odsunul Němce z Polska. Byly to Bierutovy dekrety. (Boleslaw Bierut byl tehdy poslým prezidentem, vedle něj operoval v Polsku Polský výbor národního osvobození.) Obě dekretizace měly společný legalizační základ v mezinárodním mandátu: opíraly se o článek XIII Postupimské dohody.
Princip kolektivní viny: Status Němce automaticky znamenal ztrátu práv, pokud dotyčný neprokázal antifašistickou činnost. Obě země zbavily Němce státního občanství (v Polsku skoro s ročním zpožděním až v září 1946)
Klíčové rozdíly
|Kritérium
|Československo (Benešovy dekrety)
|Polsko (Bierutovy dekrety)
|Cílové skupiny
|Němci a Maďaři.
|Primárně Němci (Ukrajinci byli řešeni specifickou akcí Visla).
|Národnostní verifikace
|Jasnější národnostní hranice, Maďaři prošli výměnou obyvatelstva.
|Komplikované Slezsko a Mazursko. Miliony lidí měly smíšenou identitu a podstoupily složitý proces „polonizace“.
|Právní kontinuita
|Dekrety vydával legitimní exilový prezident, zpětně je schválil parlament.
|Dekrety vydával komunisty ovládaný Polský výbor národního osvobození (PKWN) a Bierut.
|Geografický dopad
|Odsun z historického území státu (pohraničí ČSR).
|Odsun z nově získaných území na západě (bývalá Třetí říše).
|Asimilace zbytku menšiny
|Minimální, většina neodsunutých Němců byla asimilována tlakem.
|Stát se pokusil stovky tisíc „autochtonů“ (Slezanů) násilně integrovat jako Poláky.
Z výše uvedeného vyplývá, že v Polsku byl odsun větší a do jisté míry drsnější. Přesto jsou trnem v oku prý Benešovy dekrety. Možná by bylo pěkné, kdyby sjezd Němců v Brně odsoudil i ty polské události, aby bylo jasno a nedocházelo jen na kolektivní vinu Čechů.
Potřebujeme jasné slovo bývalých spojenců. Pokud velmoci k celé šarádě mlčí vracíme se do předmnichovské situace. Nepřijatelné. Pokud se ve službách Němců odehrává boj o Spojené státy Evropské, je čas se pevně postavit vůči všem projevům nátlaku na ČR. V opačném případě to můžeme rozpustit a stát se provincií Německa rovnou.
Posselt sprostě lže. Legalizací postupu proti Němcům byla Postupimská dohoda. Ať se laskavě obrátí Němci na sjezdu na vítězné mocnosti 2. světové války.
Zdenek Horner
V čem dělají Němci chybu?
Rozhodl jsem se, že přestanu používat označení sudetští Němci. Žádní neexistují. Jsou jen Němci a Češi. Etapa „sudetství“ je definitivně za námi. Oni nechtějí, abychom připomínali minulost, my nechceme poslouchat jejich narativ.
Zdenek Horner
Sudetoněmecký sjezd jako setkání bývalých krajanů kdekoli není problém
Jsme-li smířeni česko–německou deklarací, k čemu ale nějaký landsmanšaft? Zrušte si ho na znamení zániku jakéhokoli problému. Nejsou-li s tím agresivní jednotlivci v souladu ať bojují osobně sami za sebe.
Zdenek Horner
Jsem sudetský Němec a chci se s vámi kamarádit!
Když jste zakládali samostatný stát, chtěli jsme si kus toho státu vzít pro sebe a vyhnat všechny Čechy. To se nám bohužel povedlo, až když vám to přikázaly evropské velmoci.
Zdenek Horner
Blahopřeji Magyarovi i Maďarům
Prostě se po letech někde změnila dlouho zavedená vláda. Jednou k tomu dojít muselo. Pozitivní na tom je to, že porážka byla demokraticky přijata. Koneckonců i u nás Fiala odstoupil po prohraných volbách, jak velí demokracie.
Zdenek Horner
Demonstrace mne nelákají, nenávistné diskuze mne nudí
Kdysi jeden český spisovatel napsal Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do 15. století. Pan Brouček je v oné minulosti vystaven dilematu, zdali je pod jednou nebo pod obojí. Dnes se to tak vesele neodvíjí.
