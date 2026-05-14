S čím pan Posselt nesouhlasí?

Benešovy dekrety prý legalizovaly poválečný odsun Němců. Jenomže odsun legalizovala Postupimská konference. Posselt tedy nesouhlasí s vítězstvím spojenců v 2. světové válce. Měl by se zkusit zamyslet nad tím, že bez dekretů by německé ztráty byly mnohem větší, protože by se odsun odehrával živelně úplně bez pravidel.

Ptejme se jak se jmenuje zákon či dekret, který odsunul Němce z Polska. Byly to Bierutovy dekrety. (Boleslaw Bierut byl tehdy poslým prezidentem, vedle něj operoval v Polsku Polský výbor národního osvobození.) Obě dekretizace měly společný legalizační základ v mezinárodním mandátu: opíraly se o článek XIII Postupimské dohody.

Princip kolektivní viny: Status Němce automaticky znamenal ztrátu práv, pokud dotyčný neprokázal antifašistickou činnost. Obě země zbavily Němce státního občanství (v Polsku skoro s ročním zpožděním až v září 1946)

Klíčové rozdíly

KritériumČeskoslovensko (Benešovy dekrety)Polsko (Bierutovy dekrety)
Cílové skupinyNěmci a Maďaři.Primárně Němci (Ukrajinci byli řešeni specifickou akcí Visla).
Národnostní verifikaceJasnější národnostní hranice, Maďaři prošli výměnou obyvatelstva.Komplikované Slezsko a Mazursko. Miliony lidí měly smíšenou identitu a podstoupily složitý proces „polonizace“.
Právní kontinuitaDekrety vydával legitimní exilový prezident, zpětně je schválil parlament.Dekrety vydával komunisty ovládaný Polský výbor národního osvobození (PKWN) a Bierut.
Geografický dopadOdsun z historického území státu (pohraničí ČSR).Odsun z nově získaných území na západě (bývalá Třetí říše).
Asimilace zbytku menšinyMinimální, většina neodsunutých Němců byla asimilována tlakem.Stát se pokusil stovky tisíc „autochtonů“ (Slezanů) násilně integrovat jako Poláky.

Z výše uvedeného vyplývá, že v Polsku byl odsun větší a do jisté míry drsnější. Přesto jsou trnem v oku prý Benešovy dekrety. Možná by bylo pěkné, kdyby sjezd Němců v Brně odsoudil i ty polské události, aby bylo jasno a nedocházelo jen na kolektivní vinu Čechů.

Potřebujeme jasné slovo bývalých spojenců. Pokud velmoci k celé šarádě mlčí vracíme se do předmnichovské situace. Nepřijatelné. Pokud se ve službách Němců odehrává boj o Spojené státy Evropské, je čas se pevně postavit vůči všem projevům nátlaku na ČR. V opačném případě to můžeme rozpustit a stát se provincií Německa rovnou.

Posselt sprostě lže. Legalizací postupu proti Němcům byla Postupimská dohoda. Ať se laskavě obrátí Němci na sjezdu na vítězné mocnosti 2. světové války.

Autor: Zdenek Horner | čtvrtek 14.5.2026 7:42 | karma článku: 11,01 | přečteno: 108x

Zdenek Horner

  • Počet článků 955
  • Celková karma 20,86
  • Průměrná čtenost 930x
Genealog, absolvent HTF UK. Mými hlavními zájmy jsou: historie, poezie, filosofie a nekonfesní teologie.

