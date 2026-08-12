Ro_hovor s pode_řelým z rusofilie
Právník Ajchl směsicí vytrvalého nátlaku a pohotově nepravdivých citací pochybných a děravých _ákonů, které nahrávají právě a jen morálně pokleslým rusofilům, dokázal dostat z va_by rusofilskou stvůru horší pedofilů. Bohužel musíme mít v redakci i osoby, které mají kontakty me_i nejpokleslejší společností, abychom dokázali _ajistit vyvážené veřejnoprávní _pravodajství. Inu dostali jsme pana _denka _aorala do redakce, abychom mu položili pár dobře míněných otázek a _kusili na něm provést a veřejně demonstrovat bahno rusofilství.
Pane _aorale, mohl byste nám laskavě ukázat vaše strašlivé a provokativní tetování a vysvětlit, jak k němu došlo? (Ještě technická. Vydržte, než si kolegové navléknou roušky, ve_mou chirurgické rukavice a na nos _avěsí tmavé brýle určené k pozorování _atmění slunce. Díky, už můžete.)
Pan _aoral si vyhrnul rukáv na levé ruce. Sledovali jsme se _atajeným dechem, některé kolegyně se roztřásly, až jsme je museli my silnější přivinout do náručí. Někteří kolegové _křivili tvář hnusem, který byl vidět i pod neprůhlednými rouškami. Na masité kůži pod ramenem se objevilo ne jedno písmeno, ale hned dvě _ _ [Z] [Z]. Proboha, co to má znamenat? _volal zcela spontánně náš šéfredaktor.
„Omlouvám se, vysvětlím to. Moje Maruška měla ráda skupinu, která se svého času jmenovala ZZ TOP. To byla tříčlenná kapela _aložená někde v Hjůstnu, ani nevím kde to je, to ví Maruška. Ale ono to ještě není dodělaný…“
„Ono těch _et bude ještě víc?“ Vyhrkla sekretářka šéfredaktora nefalšovanou hrůzou.
„Ne, ne, teď už tam přibude jen TOP.“
„Tady na mobilu čtu, že kapela v_nikla v roce 1969, takže v reakci na okupaci Československa! Hnus!“ Vyhrkla opět sekretářka šéfredaktora nefalšovanou hrů_ou.
„Ale ne..“ pokusil se pan _aoral uvést věc na pravou míru.
„Ale dál k otázkám,“ _avelel šéfredaktor energicky. „Budete podroben urbanovskému testu rusofilie.
První otázka _ní: Našel jste v sobě _neu_nanou velikost?“
„Myslím, že moc ne. Maruška tvrdí, že mou velikost u_nává. My jí v partě říkáme Maruška Matrjoška, protože se nám stará v partě o matroš. Můžu si _apálit jointa?“
„My tady nekouříme, takže nikdo nepo_ná, co kouříte. Ale jen výjimečně, abychom to měli co nejdřív _a sebou. Takže vaši velikost neu_nává nikdo jiný než ta vaše Maruška?
Ano.
Tak to je jasné _neu_nání velikosti. Evidentně se držíte jakéhosi samoděržaví vůči té Marušce.
No já doufám, že si užívá velikost jenom se mnou.
Tak dál. _a druhé. Co alkohol, s tím spojené bonmoty a věčná družba?
No jo, Maruška Matrjoška nás zásobuje i chlastem. Pak se povalujem s jointy a je _ toho taková věčná družba, to je fakt.
Dobře. Tak _a třetí. Objevil jste v sobě a ostatních tradiční mramorové hodnoty, cen_uru a pád _ okna?
Já už jsem trochu v rauši. Je to na mě trochu intelektuálský. Ale asi jo. Mnohý, kdo nemá Marušku Matrjošku jako já musí mít už jen pevnou ruku. Ale o tom se u nás nemluví. Schá_íme se v přízemí, takže těch pádů _ okna bylo víc, ale _atím všichni přežili. Takže asi jo.
Fajn. Tak _a čtvrté. Strašíte se v_ájemně diktátem z Bruselu?
Já fakt nevím odkud Maruška ten matroš bere. Brusel tomu ňák diktuje ceny? Tak pak asi jo.
Výborně. Jasně. Tak _a páté. Je to všechno spiknutí?
Pochopitelně. Brusel je kámoš, kerej by furt bruslil. Je to votrava. Nejrači čekáme pak ráno na východ slunce, to je romantika, na kerý se schodnem.
Takže východ. _apisujeme. Tedy za šesté. Míváte _tráty paměti, ne_nalosti historie a vypínáte kritické myšlení?
Asi jó. Paměť se vytrácí. Už ani nepamatuju, abychom měli matroš jako dneska. Tohle je tedy _ásilka. Nikoho nekritiz_uju. Každej má volbu, jakej matroš si sežene. Kolik _a tuhle _pověď tady dostanu?
Dostanete svou pětistovku nebojte. Udělám na závěr rychlou autorizaci. Aby vás to neobtěžovalo, tak jsme si vaše odpovědi nahráli, aby to hned vytvářelo i přepis. Tady mi to podepište a dostanete _pátky matroš, co jsme u vchodu s ochrankou _abavili té vaší Marušce. Maruška na vás čeká před vchodem. Tak tady to podškrábněte a jdeme všichni domů.
Tak jo, díky, to je dneska fakt fajn den.“
Zdenek Horner
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