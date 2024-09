V souvislosti s prezidentskou kampaní v USA se tento pojem objevil v komentářích při diskuzi Trumpa a Harrisové. Snažil jsem se dohledat titulek na netu, ale neuspěl jsem.

Jsem přesvědčen, že jsem toto vyjádření slyšel. Ale po několikahodinovém brouzdání internetem jsem skončil jako Miloš Zeman. Jsem přesvědčen, že jsem to v pravo dole slyšel, ale nikde to není k nalezení. Na vypsání odměny nálezci nemám peníze.

Ale dnes ráno mne překvapila zpráva, která nepřímo tento kurz podporuje. Americký astronaut stráví na ISS půlrok a vynesla jej tam raketa Sojuz MS-26. Neuvěřitelné v době války mezi Ruskem a Ukrajinou.

Nicméně to vysvětluje vytrvalý nesouhlas západu s hloubkovými útoky na cíle hluboko na Ruském území. Co kdyby vyslali Ukrajinci dron nebo raketu na Bajkonur? Jak by se americký astronaut z vesmíru vrátil?

V době, kdy západ v čele s USA drží polovinu světa pod krkem, aby dodržovali sankce vůči Rusku, sami si užívají vysoko kvalitní technologickou spolupráci v kosmickém výzkumu. Ne, že bych to nechápal a nevítal. Ale je to ideologicky licoměrné. Vše svědčí pro to, že k nějaké dohodě velmocí již došlo a jde jen o to, jak to oznámit užitečným podporovatelům.

Koneckonců i po okupaci Československa 1968 se masivně rozjela kosmická spolupráce a vedla k určitému sblížení velmocí v první polovině sedmdesátých let minulého století.

Z hlediska ideologicky technologické rétoriky jde o zvláštní signál. To neschopné Rusko, které je nespolehlivé, ohrožující, nestabilní, nevyzpytatelné, agresivní, rozpadly se mu železnice, mají prázdné všechny zbrojní sklady, nedokážou ubránit ani pár hektarů svého území, jejich prezident je už dávno mrtvý a zastupuje ho sovětská IA.

Pokud jde o signál k míru, nemám s tím problém. Akorát si neumím představit situaci doma u Fialů, Foltýnů, von der Lyen, u Lipavských a Černochové. Naši milí spolu blogeři jistě uvítají reset vztahů s místními dezoláty a proruskými šváby s nonšalancí a tolerancí sobě vlastní. Vrhnou se na jiné nové a nové nepřátele.

Samozřejmě čekám, že nám neprodleně ideo komplex koordinace nefalšovaných informací vysvětlí, jak se na vzniklou situaci nové dívat. Už se těším, až se vrátím plnohodnotně do společnosti. Krásný den všem i do vesmíru.