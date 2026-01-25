Řehka by měl sám rezignovat
Dosud nemáme žádné důkazy o tvrzení generála Řehky, že po linii armády byl odborný souhlas s postradatelností žádaných letadel. Rozhodně tato letadla z nějakých důvodů nevydala ani vláda fialová. Není tedy zcela jasné, na základě čeho, se kdo rozhodoval. Dovedu si představit, že může existovat klidně stanovisko nějaké kompetentní složky armády, která prodej letadel nepodpořila. Stanovisko se mohlo dostat na stůl generálního štábu, kde o něm někdo rozhodl zcela opačně v zájmu svého přesvědčení.
Je to událost hodná vyšetřování. Nicméně vláda zaujala bez ohledu na stanoviska armády názor, že letadla nyní neprodá. V tom je zcela konzistentní a již během voleb i před nimi avizovala, že dodávky zbraní na Ukrajinu zcela zastaví. Nakonec se snaží chovat konstruktivně a prozkoumává rozehrané obchody s vojenským materiálem a pokouší se najít realistickou cestu řešení sporných dodávek. Sliby i smlouvy se mají plnit, i když se změní vláda. Vláda má ovšem nejen právo, ale i povinnost se zorientovat a prověřit si rozjeté projekty, aby se nenamočila do problematických obchodů.
Všichni, kdo se nyní rozhorlují by si měli uvědomit, že tím rozhodujícím v procesu dodávek zbraní je vláda s nějakým voličským mandátem. Prezident se měl s vládou shodnout a dohodnout a sám za sebe nic neslibovat. Věděl, že to nedokáže projednat, když vládě neschválil proti ústavním pravidlům ministra, že mu nikdo nic neodsouhlasí, věděl, že to bude skandál a zatáhl vládu do nutného vyšetření celé záležitosti. Prezident a šéf generálního štánu pracuje proti vlastní vládě, což není spolupráce na obraně vlasti. Proto máme radu obrany, kde se takové spory musí předem vyřešit. Je to nepokrytý útok na vládu, kterému sice mnozí tleskají, ale reálnou většinu nemají.
Podobně nerealisticky se podporuje Ukrajina celou dobu. Na základě emocí a citového vydírání zpravodajstvím z jedné strany se vynucuje podpora prohraného konfliktu. Sám prezident byl od počátku konfliktu nejednou skeptický k možnostem ukrajinského vítězství. Lidé, kteří umí realisticky počítat věděli, že Ukrajina nemá žádnou šanci v dlouhodobém konfliktu uspět. Je to smutné. Evropané obětují ukrajinskou budoucnost a trpně sledují masakry ukrajinské populace. Tomu říkají podpora. Ukrajina prohrála, její představitelé mnohé rozkradli a snížili beztak křehkou důvěru západních sponzorů, někdy ji znemožnili úplně. Bohužel se některá pomoc ani na místo určení nedostala. Nevidí to jen krutý blázen.
Podpora Ukrajiny dnes musí vypadat jinak. Pokud se Američané vzdali Bidenovského postoje, že povedou proxy válku za každou cenu a naopak ji chtějí ukončit, je třeba na to přistoupit a pomoci vyjednat co nejlepší podmínky pro Ukrajinu. Ohledně záruk proti budoucímu konfliktu stačí veřejně přiznat to, o čem si vrabci povídají od začátku na střeše. Protiruská politika na Ukrajina zavedla zemi do vleklého zničujícího konfliktu. Možnosti dohody byly, ale nebyly využity a dnes je třeba se spokojit se zbylými podmínkami. Je ntuno se dívat do budoucna. Na základě kusých zpráv to vypadá, že zelenský prodal územní bohatství své země možná i dvakrát, snad ne víckrát. Každý tuší, že dluhy Ukrajiny nebude Ukrajinská vláda chtít splácet. Takové zkušenosti zde již byly i v minulosti. Ukrajina v minulosti vydírala přerušením tranzitu dodávek plynu a myslím, že se na něco podobného zaměří právě i v budoucnosti. Nebude na dluhy mít peníze. Pokud tedy nedojde k opravdové mírové dohodě bude zde konflikt zanedlouho znovu.
Musíme si v Evropě přestat lhát. Nalhávat si, že Evropa má v nynější mocenské konfiguraci jakoukoli možnost zvítězit na frontě ukrajinské, na frontě greendealu, v technologické transformaci průmyslu, v sociální udržitelnosti současně, to je čirá romantika. Evropa o tom jistě umí pěkně vykládat, ale na činy nemá zdroje ani širokou podporu obyvatelstva. Obyvatelé Evropy sledují již nějakou dobu selhávání všech ideologických konstrukcí, ale neřídí se těmi signály. Všichni tak trochu štěbetají: „ Wir schaffen das…“ Tak já myslím, že spíše nešafn. Očekávám romantické hnojomety na plnou hmotu. Přesto si diskusi rád přečtu, ale tentokrát se nepřipojím. Je to vysilující a neustále dokola opakovaná fraška bez argumentace. Podložená argumentace nic nezmění, proto jsme také tuto etapu historie nazvali post faktická, protože na fakta se zvysoka kašle. Všichni se honí za výhrůžnými emocemi. Musíme se znovu naučit svolávat konsens a ten začíná respektem, slušností a diplomacií.
Zdenek Horner
Veřejnoprávní znamená apolitická
Pokud má být televize či rozhlas považován za veřejnou službu a seriózní informační platformu, pak musí být přísně apolitická. Může být investigativní a požívat veřejné ochrany. Nemůže však být agresivně propagandistická.
Zdenek Horner
Nakolik byste to uvítali? Více vlaječek?
Kdy bude v diskusích na iDnes přidán emotikon vlaječka Venezuely? Všimněte si, že nepožaduji stažení vlaječky Ukrajiny, ale přidání vlaječky další napadené země.
Zdenek Horner
Je málo poezie
V loňských volbách do parlamentu jsem volil BPS. Strana příliš neuspěla, a tak jsem pojal myšlenku vytvořit novou partaj MLPS. Měla by být radikálnější. Níže načrtnu hlavní myšlenky pro přípravný výbor partaje bez hospody.
Zdenek Horner
Svévole dosahuje vrcholu
Možná už ze stavu svévole není úniku. Jsme v rukou umanutých neodpovědných politiků na západě i na východě. Odpovědnost k lidskému životu zanedlouho již úplně ztratí hodnotu a nastoupí válečný kult smrti.
Zdenek Horner
Proč se tváříš jako kakabus?
Zeptal jsem se dcery, když jsme se sešli na nádraží, chystaje se na výlet za další dcerou. No ty se budeš chtít bavit o politice, a to já nechci. Četla jsem pár tvých článků a vůbec s tebou nesouhlasím.
