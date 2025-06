První atak AI na lidskou integritu?

Často uvažuji o tom, kdy se naše komunikační technologie vymknou kontrole. Myslím, že se to s expanzí tzv. AI právě děje. Jistě, dnes ještě kdosi (člověk) AI řídí, ale k převzetí sebekontroly může dojít každým dnem.

Zatím se vykládá úspěšně, že AI (umělá inteligence) je nám ku pomoci. A lidé tomu věří, jako mnoha jiným dalším neověřitelným pravdám, za nimiž ve skutečnosti stojí komerční zájmy. Manipulace během krátké doby již nebude nijak ověřitelná. Zčásti začínáme etapou pomocníků AI, protokolem MFC, který vlastně dehumanizuje – zabstraktní vyhledávací procesy na úroveň dorozumívání ve vlastím strojovém kódu, který se nám dosud nevymkl a zdá se mnoha sebevědomým lidem stále dostupný a čitelný. Situace se brzy promění a naše možnosti propracovat se ke kontrolním informacím bude stále těžší. Překážkou právě budou informační komunikační protokoly, o nich nám prostě nebude zdarma poskytnuta informace. Později tuto informací nedostaneme ani za peníze.

Jeden příklad za všechny. Na platformě X na mě vykoukla informace, že se před dvěma dny konala na schodech kostela svaté Ludmily na Vinohradech v Praze akce na podporu Gazy. Měla se číst jména mrtvých palestinských dětí, podobně jako se čtou jména obětí původního holokaustu spáchaného na židech. Vzhledem k mým mírovým, v žádném případě však ne zcela pacifistickým tendencím jsem se o věc chtěl zajímat. Začal jsem prohledávat internet, ale zpráva jako by se propadla do země. Ovšem díky prohledávání na Google jsem objevil přehled AI, který v záhlaví seznamu vyhledaných zdrojů informace nabízí zatím obtížně, ale stále ještě ověřitelnou informaci na bázi AI. Myslím, že novodobá cenzura je na světě. Prostě vám nejspíš přehled AI neposkytne zdrojovou informaci a zabrání v tom i vyhledavači. Jedinou správnou pravdu zanedlouho budeme mít všichni jen v přehledu AI (AI Overview). O zřízení těchto nových podmínek vyšel článek zřejmě nejenom na iDnes.

Přikládám dva obrázky, které jsem sejmul legálním grafickým softwarem přímo z obrazovky svého PC. Položil jsem dva podobné dotazy: 1. Čtení jmen mrtvých dětí z Gazy a 2. Čtení jmen mrtvých dětí z Gazy na náměstí míru. Oba dotazy jsem pak položil svojí placené AI v jejím protokolu a nejenom, že nebudu jmenovat o jakou AI jde, ale ani odpověď vám zde nesdělím. Zatím mi však výsledek tohoto postupu potvrzuje, že AI je zde, aby manipulovala informační zdroje. Nemá zatím nezvratné důkazy, ale budu na tom dále pracovat.

Žijeme v podivné době, kdy se rozkládají ověřitelné seriózní postupy, které by umožnily nazývat mnohé informace či pojmy nadále za vědecké. Tyto informace nemáme často možnost získat snadno a zdarma a jsme odkázáni na pověřené prostředníky (existující ve škále od politiků až ke vědcům). Dnes jde v podstatě za trochu peněz snadno a rychle zfalšovat cokoli. Dokonce i realistická videa, kde se třeba já sám přiznávám třeba k zavraždění libovolných obětí. Proces se kontrole mnoha lidí, kteří v IT nemají zkušenosti úplně vymyká kontrole. Naopak jsme stále snadněji a věrohodněji manipulováni.

Pokud bychom měli rozum, stal by se tento problém automaticky nejdůležitějším volebním tématem. Jenomže my se z vlastní pohodlnosti stáváme závislí na „outsourcingu“ (externích službách). Vždy se najde důvod proč něco zadat mimo kontrolovatelné struktury. Pak se začínají objevovat fantastické zprávy: V moři se podařilo vylovit kosmické neutrino. (Zde i běžné znalosti fyziky nestačí k uchopení ověření takové zprávy); Italští vědci zhmotnili světlo – fotony. Podobně jsme outsourcovali ve velkém třeba farmaceutický průmysl, řadu technologií jsme dopustili outsourcovat zcela sebevražedně a nestrategicky do Asie, kde to způsobilo nejen ekonomický boom, ale i nebývalý technologický vzestup. Je na pováženou, jestli vůbec ještě máme na to, abychom se na vědecké výsluní vrátili. Opět totiž naše životy začínají určovat „manažeři“, kteří jsou více spolehliví než inteligentní. Neuvěřitelná „neonormalizace“, na jejímž pozadí se však dokonce podařilo zakázat propagaci komunistických symbolů. Přiznám se, že jsem po tom toužil v roce 1990, ale 35 let to nešlo. Dnes je to prázdné gesto. Většina normalizátorů naší země již nežije a důchody si spokojeně užili. Jenom jsme vytvořili nový dehonestační mechanismus, který umožní šikanovat skutečné, ale i domnělé „komunisty“. Ona to však zcela objektivně přehledová AI zanedlouho zařídí, že tím komunističníkem budete třeba i vy, kdo jste o tom nikdy ani neuvažovali. Už jsem zvědav na první procesy s AI ve věci porušování ústavy a lidských práv. Nebude to dlouho trvat.

V tomto blogu najdete jen jediný odkaz na zdroj. Je to proto, že jde o úvahu, nikoli fakta, která by kdokoli měl považovat za závažná tvrzení. Nicméně zdroj odkazuje k tomu, že jistá skutečnost objektivně snad existuje. Snímky své obrazovky jsem autorsky získal sám na základě vlastních technologií, které mám řádně zaplaceny.

Původně můj blog měl být na zcela jiné téma, ale nejsem schopen pro něj získat důvěryhodné zdroje informací, které by uspokojily hlavně můj perfekcionismus. Proto jasně uvádím, že následující příklad je jen vědecká ukázka nedopsaného článku a nejde o žádné závažné tvrzení faktů, ale jen o inspirační umělecké tvoření představ. Nejsem totiž politi, který by někam kandidovat, někho podporoval. Naopak budu sedět ve volební komisi a hlídat regulérnost volebního výsledku ve své partikulární doméně. Díky za poctivé pochopení.

(Jsem smutný. Nezlobím se na pana Halíka, ani na židovskou komunitu za jejich komunikaci v otázce „určení antisemitismu jedince“. Čelíme nesmírnému zlu na všech stranách. Dnes četli na Náměstí Míru v Praze jména mrtvých palestinských dětí. Ta rozsáhlá zbytečná masová smrt civilistů v Gaze nestojí za experiment „konečného řešení“ teroristického Hamásu. I kdyby se podařilo nynější strukturu teroristů pochytat a odsoudit a zneškodnit, každý soudný člověk ví, že se tím nic nevyřeší. Povstanou noví fanatici a masa bezbranných lidí bude vždy jen štítem před novou násilnou organizací, před níž běžné obyvatele nikdo neochrání. Zamysleme se nad tím, že kromě Hamásu se oněch „neexistujících“ Palestinců nikdo nezastane. Stali se překážejícím subjektem, masou překážející vzniku nových osad a nových židovských příležitostí. Nemáme dostatek informací, mimo jistoty, že stále umírají i zcela nevinní lidé, za něž lze snad děti považovat. Já samozřejmě odsuzuji násilí Hamásu, vyzývám jej ke složení zbraní, ale rovnou vím, že to je nereálný romantismus - myslet si, že něco pro své lidi udělají. Fanatismus vede slepou totální válku a my se nesmíme nechat vtáhnout do stejného myšlení. Říkejte tomu třeba křesťanská naivita, kdy je nutno nějak nastavit druhou tvář a chtěj nechtěj se zhostit nejtěžší křesťanské hodnoty a nějak začít znovu odpouštět. Vlastně ani jiné řešení není, což platí bohužel vždy o všech nesmyslných konfliktech. Proto se apeluje na židovskou stranu, protože tam by se ještě humanismu mělo dát dovolat. Nebo ne?)