Proti Janouškovecké manipulaci
Denacifikace na Ukrajině je objektivně nutná. Pan Janouškovec ji nevidí jako problém. Proč asi?
Přehled od AI
Oficiální polské stanovisko k oslavám Stepana Bandery a symbolů spojených s Ukrajinskou povstaleckou armádou (UPA) je dlouhodobě odmítavé, kritické a jednoznačně odsuzující. Pro Polsko představuje oslava těchto historických postav nepřekročitelnou linii kvůli odpovědnosti Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN) a UPA za Volyňský masakr, během kterého bylo za druhé světové války zavražděno až 100 000 Poláků. [1, 2, 3]
Vzájemné vztahy kvůli této otázce procházejí výrazným ochlazením a polská reakce zahrnuje konkrétní politické i legislativní kroky: [1, 2]
- Zákaz banderovských symbolů: Polská vláda prosazuje legislativu, která staví na úroveň nacistických a komunistických symbolů také tzv. „banderovské symboly“. Zakázána má být zejména červeno-černá vlajka UPA. [1, 2]
- Odebrání státních vyznamenání: V reakci na dekret ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, kterým udělil jednotce speciálních sil čestný název „Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády“, reagoval polský prezident odebráním nejvyššího polského vyznamenání ukrajinskému prezidentovi. Ukrajinští činitelé následně na protest začali polská ocenění vracet. [1]
- Diplomatické protesty: Polsko ostře protestuje proti jakýmkoliv oficiálním aktům glorifikace Bandery, včetně připomínání výročí jeho narození na půdě ukrajinského parlamentu. Po polských protestech ukrajinské instituce v minulosti tyto příspěvky ze sociálních sítí odstraňovaly. [1, 2]
- Finanční a politické podmínky: Přední polští politici opakovaně deklarují, že integrace Ukrajiny do evropských struktur a budoucí finanční podpora ze strany Polska jsou podmíněny tím, že se Kyjev vzdá odkazu banderismu a vyřeší historické křivdy, včetně povolení exhumací obětí Volyňského masakru. [1, 2, 3]
Petr Janouškovec ve svém článku o „skutečných příčinách“ konfliktu na Ukrajině dokládá svoje osobitě selektované zdroje. Velkou část zdrojů zamlčuje. Pokud jsou některé zdroje sporné, tedy lze na dotyčných webových úložištích najít i protichůdné informace, raději odkaz neuvádí, aby se tam náhodou někdo nevydal. Nepřijatelná jsou zavádějící užití těchto zdrojů konkrétně.
Forró, Tomáš (2019): Donbas – Reportáž z ukrajinského konfliktu: Přímá terénní svědectví o nasazení ruských kurátorů, zahraničních žoldnéřů a umělém řízení povstání ze strany Moskvy.
Zdroj: https://blog.idnes.cz/petrjanouskovec/skutecne-priciny-valky-na-ukrajine-geopolitika-plyn-a-vojenske-doky.Bg26101050
Publikace Tomáše Forró nedokládá jenom to, co z ní údajně vyčetl Janouškovec. Publikace je rozdělena na dvě části, jak putoval autor po území pod Ukrajinskou a Ruskou správou. Názory a předkládaná fakta se samozřejmě diametrálně liší. Takovou jednostrannou manipulaci byste ale po přečtení publikace Janouškovcovi neodpustili.
Bellingcat (2014-2015): Investigativní zprávy dokumentující přeshraniční dělostřelecké útoky z území RF a přesuny pravidelných ruských jednotek.
Zdroj: https://blog.idnes.cz/petrjanouskovec/skutecne-priciny-valky-na-ukrajine-geopolitika-plyn-a-vojenske-doky.Bg26101050
Jedná se o v současnosti sporný a experimentální zdroj, k němuž jako k vývojovému prostředí lze vzhlížet jen opatrně. Snad by bylo férovější alespoň vyodkazovat konkrétní zprávy, které Janouškovec prostudoval. Nejde totiž o nestranné mediální prostředí. https://www.bellingcat.com/
Zprávy Speciální monitorovací mise OBSE na Ukrajině / Amnesty International (2014-2015): Dokumentace porušení příměří, přítomnosti těžké techniky bez označení a dobytí Debalceva po začátku platnosti Minské dohody II.
Zdroj: https://blog.idnes.cz/petrjanouskovec/skutecne-priciny-valky-na-ukrajine-geopolitika-plyn-a-vojenske-doky.Bg26101050
Opět bez odkazu. V podstatě jde o nejméně dvě platformy, které spolu nesouvisí. Na stránkách OBSE je mnoho protichůdných zdrojů, které si každý komentuje jak potřebuje. Časté jsou například zprávy, že bylo slyšet střelbu od 8:00 do 20:00, ale nepíše se ani pozorovatelské stanoviště ani kdo střílel. OBSE na bohužel zdiskreditovala pod evropským vlivem, kdy dlouho tvrdila na stránkách například, že Rusko napadlo Gruzii, aby pak vyšlo najevo, že tomu bylo naopak. Celá záležitost poté vyústila v odchod italské zástupkyně z organizace a její nahrazení polským vedením.
Přehled od AI
Bezprostřední rozbuškou rusko-gruzínské války v srpnu 2008 byl vojenský útok Gruzie na separatistickou republiku Jižní Osetii, na který Rusko odpovědělo rozsáhlým vojenským protiútokem a invazí do nitra Gruzie. [1]
Klíčové příčiny a vývoj konfliktu
- Dlouhodobé napětí: Po rozpadu Sovětského svazu usilovaly o odtržení od Gruzie dvě separatistické oblasti: Jižní Osetie a Abcházie. Tyto regiony požívaly silnou ruskou podporu, finanční dotace a v oblasti působili ruští „mírotvorci“. [1, 2]
- Provokace a eskalace: V létě 2008 se eskalovalo ostřelování mezi gruzínskými a osetskými silami.
- Gruzínský útok: V noci ze 7. na 8. srpna 2008 zahájila gruzínská armáda pod vedením prezidenta Michaila Saakašviliho dělostřeleckou a pozemní operaci s cílem obnovit ústřední kontrolu nad hlavním městem Jižní Osetie, Cchinvali. [1]
- Ruská intervence: Rusko využilo útok jako záminku k masivní invazi. Ruská vojska rychle vytlačila gruzínské jednotky z Jižní Osetie, vstoupila hluboko na gruzínské území a zaútočila i z Abcházie. [1, 2]
- Následky: Pětidenní konflikt skončil příměřím. Rusko poté oficiálně uznalo nezávislost Jižní Osetie a Abcházie, čímž si v obou oblastech udrželo trvalou vojenskou přítomnost. [1, 2, 3]
Závěr: Pan Janouškovec nemá bohužel komplementární talent referenční objektivity. Je silně nakloněn manipulovat zdroje a pro jistotu neuvádět přímé odkazy, spolehajíce na pohodlnost čtenáře. Bacha na jeho polopravdy.
Zdenek Horner
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