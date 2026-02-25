Projev k Rusku místo podpory Slovenska a Maďarska
Po projevu ministra Macinky máme jasno jak vypadá realita. Žádná velmoc nemůže vyhrát boj s realitou. „Dočasně můžete ovládat území i narativ. Můžete ovládat i řídit propagandu, ale nemůžete ovládat čas. A čas vždy odhalí, kdo hovořil o bezpečnosti a kdo ji rozboural,“ vzkázal Macinka svému ruskému protějšku.
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/macinka-osn-valne-shromazdeni-ukrajina-valka-rusko.A260224_144400_domaci_hovo#anketa-progress-A20260224_jan_696
Náš ministr umí spolehlivě předpovídat budoucnost. Jemu již čas odhalil, kdo jen hovořil a kdo rozboural. Obdivuhodné a jenom to dotvrzuje velikost našeho ministra, jemuž se nevyrovná ani ministr Kissinger dobré paměti. Možná bude pro tato osvícená stanoviska náš ministr poctěn zařazením mezi náměstky či poradce samotného amerického prezidenta.
Naše zahraniční politika dál stojí za Ukrajinou, jen změnila armádu evropskou za armádu jinou. To je správná volba, protože evropská armáda neexistuje, ale ta americká ano. Můžeme se radovat a oslavovat, že někdejší Lipánkův iraciorealismus byl proměněn v skutečný realismus Americinkovský. Co řekne americký prezident, to je realita, ostatní jsou nemocní, jediný mocný muž je Trump. To! Je realita.
Dosud se ochránci Ukrajiny stavěli do role spravedlivých a chtěli spravedlivý mír pro Ukrajinu, aniž by dodali, že nebude nikdy spravedlivý pro Rusko. To jistě nebyla realita, to byla kýžená realita. Stále je to kýžená realita. Evropa prostě chce válčit. My stále máme v trestním zákoníku zákaz přípravy války. Od chvíle, kdy USA vyjednávají o míru, dokonce tlačí strany k mírovým jednáním, nemůžeme se odvolávat na to, že jsme ve válce díky spojencům, kterážto podmínka dává možnost zákaz války obejít. Mimochodem vláda ANO+ nezrušila dosud přímo nic, co s podporou války na Ukrajině souvisí. Nechystá se ani na zrušení paragrafu, který hrozí trestem za činnost pro cizí moc. Člověk by čekal, že vláda alespoň v nějakém usnesení sdělí stanovisko, kdo je cizí moc. Myslím, že jsme ztraceni.
Nyní nastává další chvíle pravdy. Maďarsko i Slovensko sáhlo k recipročním opatřením vůči Ukrajině v reakci na zastavení proudu ropy v ropovodu Družba. Obě země si s USA potažmo NATO vyjednali výjimku k dovozu ruské ropy, kterou nyní porušuje Ukrajina. Jaký postoj zaujme česká vláda? Budeme znovu proti Slovensku, potažmo Maďarsku? Potom se vláda nemusela měnit. Jestliže se válka na Ukrajině v současných postojích vydává za realitu, stejně jako tomu bylo v minulosti, povede to ke stejnému diletantství jako u vlády minulé. Jestliže si uměle omezíme podmínky diplomacie a suverénního konání, budeme ve stejném vleku jako za někdejší Varšavské smlouvy. Mládež to nepamatuje a nerozumí takovému varování, a proto je dnes v čele demonstrací milionu chvilek. Mám obavu, že Babišova vláda nepřináší změnu, ale jen jemnější marasmus.
Řekl bych, že za pár týdnů nakonec hádky ustanou. Televize se udrží i s poplatky a jediné, co bude navíc budou nemocnice podle Babišových představ.
Zdenek Horner
Získala Voborníková bronzovou medaili na OH?
Já si zatím myslím, že získala. Ale. Co když dopingové testy odhalí delikventku, která ještě o medaili přijde a Voborníková bude třeba mít stříbro nebo i zlato? Nebyl by to první případ.
Zdenek Horner
Již loni jsem zapomněl
Měl jsem desetileté výročí zdejší spoluúčasti na blogu. Nedalo mi to a zalistoval jsem kam to šlo. Zdá se mi, že jsem tu byl o malinko dříve, než je datován můj nejstarší dostupný příspěvek.
Zdenek Horner
Jak se z konfrontace vrátit k diskusi?
Když se posledních pět let rozhlédnu kolem sebe, vidím samou konfrontaci. V rámci obvyklých tahanic od hodnocení umění, výběrových řízení nebo politikaření se většina komunikace redukuje na nevěcnou konfrontaci.
Zdenek Horner
Konstitutivní postavení prezidenta v rámci ústavy ČR
Podle ústavy má prezident jen okrajové výkonné pravomoci. Některé dokonce závislé na kontrasignaci s premiérem. Nemá zákonodárnou pravomoc. Prezident není ze své funkce odpovědný, za jeho činy odpovídá vláda.
Zdenek Horner
Smutek Ester Ledecké a Martiny Sáblíkové
Naprosto Ester rozumím, že neudržela smutek na uzdě poté, co jí chyběl pomyslný zlomeček štěstí, aby postoupila a zvítězila ve svém třetím olympijském finále. Jenomže to, co dokázala dosud ...
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...
Janoušek neuspěl u NS s nárokem na náhradu ušlého zisku v kauze Chambon
Podnikatel Roman Janoušek neuspěl u Nejvyššího soudu (NS) s nárokem na náhradu ušlého zisku v kauze...
Led z hotelové střechy spadl ženě přímo na hlavu a velmi vážně ji zranil
Velký kus ledu vážně zranil v Mariánských Lázních na Chebsku jednapadesátiletou ženu. Ta procházela...
DYNAMIK staví v Česku novou výrobní halu pro Emco
Zoologická zahrada v Olomouci od března zdraží vstupné o 20 korun
Olomoucká zoo zdraží od 1. března standardní vstupné pro jednotlivce o 20 korun. Dospělý návštěvník...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
- Počet článků 946
- Celková karma 21,42
- Průměrná čtenost 933x