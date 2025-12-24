Proč se tváříš jako kakabus?
No to je hustý, zatím se nám to nestalo, vždycky jsme měli alespoň nějaké styčné body a názory. Co to způsobilo?
Ty nesouhlasíš s podporou Ukrajiny. A Putin je diktátor! – vmetla mi do tváře bojovně.
Aha, tak Putin asi je diktátor, to neumím posoudit.
Proč bys to neměl umět posoudit? Právě ty! To je jasné!
Jistě jsou znaky, že jeho dlouhé působení ve funkci je podezřelé, ale jiný kraj, jiný mrav. Oni to tak mají, jako jinde třeba mají krále, sultána, emíra nebo předsedu komunistické partaje jako v Číně a nikdo nejmenuje toho Číňana diktátorem, i když někdo možná jo.
Ale Putin je diktátor, to je jasné, každý to vidí, jen ty ne.
Demokracie v Rusku není valná, o tom žádné iluze. Ale je tam nyní více demokracie než za Sajuzu. To zase umím posoudit, protože si pamatuji, jak to tehdy fungovalo.
Jó?! To by mě tedy zajímalo…
Tak jen pro srovnání. Tehdy nebyly žádné jiné strany, nyní tam v parlamentu jiné strany jsou. Svoboda slova asi je omezená i dnes, ale tenkrát byla omezena naprosto. Dnes se i v Rusku píše o politických procesech současnosti, o protestech apod. Nemohu za to, že si to umím přečíst i v jejich originále, ale je to tak. Prakticky o všem se tam píše a mluví. Ne tak, jak by se nám líbilo, ale nezatajuje se každá kontroverze jako tenkrát.
Kdepak, je tam návrat ke komunismu. Chtějí zase Sovětský Svaz.
Návrat ke komunismu ne, ale oligarchický systém ano. Rozhodně se tam smí podnikat. Míra svobod dnes a tenkrát je diametrálně někde jinde.
Tak to nevím zase já, nic se o tom nepíše.
Ty nečteš noviny?
Já? Naopak noviny čtu, všechno sleduju. Jak to můžeš říct?
A jo, já to špatně řekl, myslel jsem všechny noviny. Třeba i Britské listy…
No všechno zase nečtu, čtu jen slušné noviny.
Tak slušné noviny…
Tati, tuhle tvojí ironii fakt nesnáším.
Chtěl jsem jen říct, že bychom měli číst alespoň občas skoro všechno. Nemám dojme, že máme všechny informace.
Prosimtě, a jaké informace nemáme?
Nemáme informace o skutečném stavu. Zejména při pohledu na stav na Ukrajině. Typicky nejsou u nás k dispozici žádné informace, překlady či komentáře Minských dohod. Nejsou k dispozici jinak než v originále a se špatnou navigací výsledky pozorovatelských organizací, jako třeba OBSE a další, myslím ty Evropské. Nejsou seriózní rozbory skutečného průběhu války. V Iráku zahynulo přibližně desetkrát více civilistů než dosud na Ukrajině. Na Ukrajině zahynulo podobně civilistů jako v Gaze tedy něco k třiceti tisícům osob. Vůbec se nedají sehnat data o civilních obětí potlačování teroristů na Donbase od roku 2014. Západní zdroje neznají pojem ruskojazyčný občan Donbasu, takže žádná čísla na západě neexistují. Vypadá to, že se na Donbase nic nestalo, akorát byla do invaze na Ukrajině frontová linie o jejíž podmínkách byly právě ty Minské smlouvy garantované Evropskými velmocemi, které ovšem při jejich rozpadu nehnuly ani prstem. Jak můžeme i my, copak potom Rusové, věřit nějakým dohodám se západem? Podle našich seriózních zpráv už byl Putin mrtvý, Rusové sbírali počítačové čipy z ukořistěných praček na Ukrajině, a dávno už jsou zcela na dně …
(Nastalo ticho. Tak je to vždycky, když vysvětluji dcerám až moc.)
Ale řeknu ti, moje milá, je mi to jedno. Klidně si mysli, co chceš. Důležité je abychom si věřili my dva, že chceme, aby svět byl lepší. Každý to však vidíme a přispíváme k tomu po svém. Já chci, abychom si nic nenalhávali do kapsy a viděli věci, tak jak jsou. Ono to ideologické podceňování nepřítele vždycky prohrálo v historii všechno. Podobně jako přeceňování.
A ty mi věříš, tati?
Věřím ti zlatíčko, že myslíš všechno dobře, ale vidíš to jinak. Proto také děti jednoho dne odejdou z domova a žijí podle svého. Já ti mohu jenom fandit, aby ti to vyšlo. Nic nám nebrání se sejít v rodině a s různými názory sníst stejného kapra.
Konečně se rozesmála a viděl jsem, že se jí ulevilo, že vlastně můžeme mluvit i o té zatracené politice. Pak jsme si vyměnili sluchátka a zaposlouchali se vzájemně do toho, co kdo momentálně na Spotify poslouchá. Pohoda.
Zdenek Horner
Libtardí narativ
V poslední době má skoro každý svůj narativ, tedy vypráví jakýsi příběh se svými domněnkami a mnohdy násilnými srovnáními. Některý narativ je však prý úplně pravdivý, zejména, když má politické krytí.
Zdenek Horner
Proč nezakopávám válečné sekery?
Žádné nemám a doma o ně nezakopávám. Protože jsem chcimír, žádné takové protivné nářadí v domě neuchovávám, jen v dílně k přiměřenému použití na otop nebo na zahradu. Bohužel se zakopaným sekerám nedá moc věřit.
Zdenek Horner
Válka je zločin
Propagace a podpora války je v našem Trestním zákoníku trestná. Přesto jsou někteří i zde vedeni přesvědčením, že pro ně takový mantinel neplatí. Mají k tomu samozřejmě dostatek přizvukovatelů a tichých příznivců.
Zdenek Horner
Skřet zájmů a principiézní držitel univerzální pravdy
Je mnoho příkladů a výpovědí o skřítkovi, který v čele království škodil v nějakém svém zájmu, a naopak o krásném ušlechtilém vzorovém princi, který nesexuálním polibkem budí princezny a ochraňuje neomylně dobro.
Zdenek Horner
Je spousta krásných věcí na světě
Pokud člověk dostane dobrou zprávu, má tendenci rázem všechno vidět růžově. Nejsem výjimkou. Mám prostou radost ze všeho na co se podívám. Bohužel o tom nemůže být život každý den, ale mně to asi tak týden vydrží.
