Proč nezakopávám válečné sekery?
Ti, co je zakopali, stále přesně ví, kde jsou a jsou připraveni je znovu vykopat, navíc podobně jako alkoholici mají mnoho seker poschováváno po domě, jako alkoholici alkohol. Vlastnit a používat válečné sekery totiž souvisí se závislostí, která vyvěrá z nekázně. Jestliže jsou nějaká morální kritéria, která nosíme v sobě a míníme je vážně, nemůžeme chodit do veřejného prostoru neustále ozbrojeni nějakými invektivami.
Já to mám jednoduché, protože prostor zdejšího blogu vnímám jako nahodilou bublinu jakéhosi instinktivního veřejného mínění. Nepřeceňuji ony silné výrazy, protože kdybychom se leckdy setkali, možná bychom se na většině věcí shodli. Ony silné výrazy a ataky, všechna ta agrese zakrývá neschopnost argumentace. Ataky se proměňují v bouřku ad hominem. Přitom víme prdlajs o tom, co si kdo doopravdy myslí. Já měním některé názory i sám před sebou, ale se všemi se rozhodně také nesvěřuji.
Povaha mojí profese je taková, že pokud by o to požádal, udělám rodokmen se stejnou péčí skoro každému, pokud to nebude někdo jako Brejvik či teroristé nebo zjevní zločinní zbabělci. Takové tady, a myslím, že snad ani v politice nemáme. Historie rodin mnohé relativizuje a ukazuje na to, že současná kvalita může vyrůst i ze zcela skromného až bídného majetkového základu. Nesympatické osobnosti mohou svou nevrlostí skrývat různé bolesti a psychická utrpení, která v bezpečném soukromém styku mohou odpadnout a s mnohými lidmi se nakonec dá překvapivě mluvit.
Je to o té kázni. Ke každému názoru, pokud člověk myslí svobodu vážně, patří k bontonu provozu automaticky respekt a elementární zdvořilost. Proto do většiny diskuzí nechodím a nezasahuji, ačkoliv bych kolikrát měl i něco jedovatého na jazyku. Myslím si ovšem, že člověk obecně potřebuje spíše povzbudit a jedině to jej může probudit k pozitivnímu vnímání míru ve společnosti i v duši.
Pokud pan Burian s jakousi vánoční náladou vyzývá k zakopání seker a potom se v diskuzi pod příspěvkem objeví jména nějakých údajných „blogových zločinců“, kde, jak jsem zjistil, mám i já jakési zvláštní umístění, asi k úplnému zakopání nedošlo a nemyslí se to vážně. Na místě by byly omluvy, podiv nad tím, kolik se ztratilo článků z první strany blogu, jak hloupé a sekýrující pinožení se v odkazech na údajně „nepopiratelná fakta o skutečnosti“ je naordinováno zde jen některým a jiní si mohou dle libosti psát daleko za hranicemi zdejšího kodexu. Požadavek nějakých odkazů zcela pokřivuje esejistickou stránku možností blogu a je v podstatě cenzurou svého druhu.
Nicméně, každé zlepšení je vítáno a podnět k nějaké vnitřní kázni směřující k respektu ke každé osobnosti je v zásadě lepší než nic. Já se vždy řídím tím, že pokud nemohu pochválit, raději nenapíšu nic. Ačkoliv rád uvažuji kontroverzním způsobem, stále vnímám, že člověk, to je něco jiného, než nějaký virtuální obraz a pitvoření avatarů. Krásné svátky a skvělý celý příští rok.
Zdenek Horner
Válka je zločin
Propagace a podpora války je v našem Trestním zákoníku trestná. Přesto jsou někteří i zde vedeni přesvědčením, že pro ně takový mantinel neplatí. Mají k tomu samozřejmě dostatek přizvukovatelů a tichých příznivců.
Zdenek Horner
Skřet zájmů a principiézní držitel univerzální pravdy
Je mnoho příkladů a výpovědí o skřítkovi, který v čele království škodil v nějakém svém zájmu, a naopak o krásném ušlechtilém vzorovém princi, který nesexuálním polibkem budí princezny a ochraňuje neomylně dobro.
Zdenek Horner
Je spousta krásných věcí na světě
Pokud člověk dostane dobrou zprávu, má tendenci rázem všechno vidět růžově. Nejsem výjimkou. Mám prostou radost ze všeho na co se podívám. Bohužel o tom nemůže být život každý den, ale mně to asi tak týden vydrží.
Zdenek Horner
Ukrajině přeji mír
Z mé deprese mne vysvobodí možná už v pondělí dobrý výsledek mého onkologického vyšetření. Možná až ve čtvrtek rozhodnutí Zelenského přinést Ukrajině mír. Lehká deprese je normální. Člověk se nemůže neustále uměle radovat.
Zdenek Horner
Prožívám dny deprese
Cítím velkou bezmoc. Veřejnou komunikaci zachvátila iracionalita, ve kterou bych nikdy předtím nevěřil. Takto to asi ovšem vypadalo vždy před válkou. Zfanatizovaní lidé jdou za nějakými vůdci a nejsou schopni kritického odstupu.
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
Jak dobře znáte vánoční filmy?
Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...
Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...
Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život
V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly...
Obnova ostravského Domu umění končí, interiér provrtaly kilometry kabelů
Renovace vnitřních prostor Galerie výtvarného umění v Ostravě - Domu umění za téměř devět milionů...
Sobotní koncert v kostele
Koncert Barokní Vánoce rozezní v sobotu jablonecký kostel svaté Anny. O hudební zážitek se postará...
Ústecký kraj postaví v zóně na Lounsku parkoviště až pro 150 kamionů
Ústecký kraj postaví v průmyslové zóně Triangle u Žatce na Lounsku parkoviště až pro 150 kamionů....
Homosexuální pár tučňáků se rozpadl, Fleury už má partnerku i dvě mláďata
Pozoruhodné události hýbaly v posledních týdnech kolonií tučňáků brýlových v Safari Parku ve Dvoře...
Administrativní pracovnice - evidence materiálu, Benešovsko, 40 - 42 000 Kč
MIKUPEX TRADE s.r.o.
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 40 000 - 42 000 Kč
- Počet článků 928
- Celková karma 25,21
- Průměrná čtenost 943x