Proč je tak těžké uznat argument?
Často se spor dohání do černobílé fáze. Buď anebo. Řada nějakých měřitelných a průkazných skutečností se prý dá přesně změřit a lze určit správný výsledek, který lze téměř označit za pravdu. V politické praxi pamatuji dobu, kdy se věřilo (a někde jistě stále věří), že se pronájem, zakázka nebo prodej má uskutečnit za nejvyšší – nejnižší cenu. Taková změřitelná hodnota se zdála jako pravdivý ukazatel, který může opravňovat rozhodnutí zejména veřejného majetku. Samozřejmě lze příklady tyto jednoduché propozice vyvrátit. Praxe ukázala, že nájem za nejvyšší nabídku může brzy skončit vyčerpáním nájemce, který nebude mít trvaleji dobré finanční příjmy. Pak vleklé vystěhovávání a náprava škod a na závěr dlouhé hledání nového nájemce za podobných podmínek, než člověk či organizace pochopí, jakou skutečnou tržní cenu jeho prostory mají. Podobně u zakázek za nejnižší nabídku dochází často k vymáhání víceprací, inflačním doložkám a dalším potížím. Prodej je relativně nejpravdivějším (spíše nejbezpečnějším) řešením.
Ukazuje se u mnoha původně jednoduchých problémů, že navzdory selskému rozumu neměly jednoduché řešení, protože pravdivý a spravedlivý požadavek nabídky čehosi nepředpokládal a nevyhodnotil všechny aspekty správně. Navíc zde vstupuje i aspekt náhody. Původně dobrý a bonitní klient se může dostat do druhotné platební neschopnosti. A najednou zde máme mnohovrstevnatý problém, kdy se na původně černobíle jednoduše definované podmínky doplácí. Určovat pravdu a spravedlnost pak musí soud, a my musíme jeho rozhodnutí respektovat sic se skřípěním zubů.
V diskusích pod příspěvky je to vždy velice podobné. Téměř každý problém je barevný a mnohovrstevnatý. Černobílá optika pak zakládá situaci, kdy se spory nad problémy řeší diletantsky a nakonec agresivně. Protože nejde o veliké hodnoty, navzdory slovům, málokdy se věc dostane k soudu, kde by došlo na nějaké rozumné zákonné rozhřešení. K tomu musíme připočítat aspekt jisté vnitřní nepoctivosti, který zmítá v zákonem nechráněném prostředí kde kým. Pokušení předvést svoji odolnost před argumentací protistrany je příliš veliké. Výsledkem jsou pak v lepším případě dvě monologické pravdy, které se nesnesou, a nakonec spolu úplně přestanou komunikovat. Taková je dnes naše politická komunikace ve státě.
Stojíme-li nad jedním ze současných problémů, kterým je například výše rozpočtu veřejnoprávní televize, není to v pravdě problém binární, ale problém, který má mnohovrstevnaté škály. Z vlastního vyptávání jsem nabyl dojmu, že jistou veřejnoprávní osvětovou televizi by chtěl každý a rozhodně by ji byl ochoten nějak podporovat. Kdybych mohl mávnout kouzelným proutkem, oddělil bych redakci zpravodajství a dohoda by byla mnohem snadnější. Problémem je ovšem právě ta politická redakce, která by se měla odehrávat mimo veřejnoprávní rámec státem podporovaného média.
Můžeme mít na stole stovky variant rozpočtů, které by se líbily různým zájmovým skupinám. Hodně nebo málo není žádná jasná pravda, již by bylo možno změřit. Podobá se to onomu pohádkovému rozkazu krále, když nařizuje Jiříkovi nalít do poháru ani málo, ani přes míru. Tam ovšem bylo pravdou monarchistické řešení. Jiřík neměl tak jako tak žádnou šanci. Král si to rozhodne vždy jak chce. V republikánské demokracii však dnes rozhodují různé soudní instance, z nichž jedna je politický volební výsledek. A tak televize může následovat poplatky ve zdravotnictví, tu bude rozpočet lepší, tu horší, tak trochu politicky nahodile.
Má tedy vůbec smysl argumentovat? Rozhodně má. Protože je to součást další volební kampaně. Každá pravda má šanci se blížit pojetí protivné strany a třeba tím významně ovlivnit volební výsledek. Samozřejmě musíme doufat, že se spolu s politickým hašteřením až na válečnou úroveň nestane obětí veřejné médium nebo zdravotnictví. Řešením problému je často fanatické úplné odstranění problému. Sice jsme doufali, že jsme po dvou světových válkách schopni pochopit barevnost světa a udržet problém míru na uzdě, aniž bychom ho odstranili. Nihilismus v nás je ovšem strašné pokušení. Když nemohu mít vyhlédnutou milenku já, pak ji nebude mít nikdo, poleju ji kyselinou a shodím ze skály. A pak tomu doma budu říkat pravda, svatá pravda, žena je tu muži k ruce, ku pomoci, však to známe a tak to máme…
Aby moje anti filipika nebyla bez argumentu, tak se o jeden k televizi pokusím. Klid. Rozhodnutím vlády nebyla televize zrušena a věřte si čemu chcete, bylo by to z pohledu vlády nejbezpečnější. Ta skvělá pravda založená na tom, že televizi si platí každý koncesionář sám (a proto je údajně nezávislá) měla slabinu, nebyla nějakým ústavním zakotvením, ale pouhým zákonem podléhajícím politické trvanlivosti a trpělivosti. Vážně stačilo snížit částku na drastické minimum a likvidace televize by byla na světě. Nárokovaný rozpočet je příliš špatně měřitelná pravda, aby jí každý věřil. A tak máme různá stanoviska na to, co je (nezbytně) potřeba. Takový důchodce nemůže stávkovat, aby ohrozil chod státu nebo pohodu spoluobčanů. Je příliš bezmocný a přes všechna sociální rizika se snadno o jeho důchodu rozhoduje, a nejenom o důchodcích. V každém státě je mnoho bezbranných subjektů, které lze podle společenské nálady možno obrat a nikdo už se nad tím ani nepozastaví. Na papíře můžete uzdravit a poslat do tvrdého světa mnoho invalidních důchodců, kterým schází příliš málo prstů. Nakonec i ta naše televize je jenom bezmocná hříčka údajné pravdy. Kdyby větší pravdu měla, neprohrála by se Spolu volby s tím strašným neschopou Babišem. Všechny trumfy byly na straně předchozí vládní koalice, ale nestačilo to, protože prostě pravda byla příliš malá nebo špatně podaná a tím umenšená. Tak to chodí s mnohovrstevnatými pravdami. A proto máme barevnou televizi a nezůstali jsme u té černobílé.
Zdenek Horner
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