Případ Tomáš Klus versus establishment
Těžko zacházet do detailů skutkové podstaty v případech, kdy není k dispozici ověřitelný zdroj faktů. Ani náš soud není schopen shromáždit nepopiratelné důkazy o skutečném stavu mrtvých Palestinců v Gaze. Takřka celý svět dnes vyzývá Izrael, aby povolil vstup do Gazy novinářům z ostatního světa, protože stejně jako jsou neprůkazná uváděná fakta zobrazovaná úředníky Hamásu, podobně nelze věřit údajům izraelským filtrovaným armádou.
Mnohé země změnily názor v okamžiku, kdy se přeci jenom některá fakta podařilo vynést dobrovolnickým lékařům, mezi nimiž se nacházejí i respektované osobnosti, často profesoři ve svém oboru z nezávislých zemí. Je to střet morálního světa a zaslepených válečných exekutiv. Na jeho pozadí trpí obyčejní lidé a děti.
Teprve v poslední době se vyjádřila vláda Izraele, že s konečnou platností anektuje jak pásmo Gazy, tak Západní břeh. My, kdo sledujeme historicky tento konflikt jsme od počátku posledního střetu zahájeného drastickou a brutální, neomluvitelnou invazí 7.10, jsme dlouho přesvědčeni o nekalých úmyslech celého protiúderu. Izrael má jistě právo na obranu. Nemusel proto nikdy podporovat Hamás proti Fatahu, což udělal. Mohl se lépe chránit a nepropouštět nejnebezpečnější individua, která spáchal otřesný útok proti lidskosti. Opět tak neudělal, protože soustředil síly na ochranu židovských osadníků na Západním břehu, tedy na opačné straně země. Konflikt nezačal onoho 7.10, ale má historickou genezi trvající desítky let. Invaze byla jistě výbuchem nelidské nenávisti, která by ovšem v realistických podmínkách nemusela vzniknout. Dohody z Osla byly podepsány a mohl to být skutečný začátek mírového soužití. Samotného strůjce mírových dohod si extrémní židé sami zavraždili, aby jejich naplnění zabránili a světe div se, byl u toho už tehdy jakýsi Netanjahu.
Naše vláda dosud nevyjádřila oficiálně nic proti zcela protiprávnímu jednání současné izraelské vlády, jak se k tomu nakonec odhodlala většina evropských zemí. V této atmosféře se odehrává soudní pře mezi protagonistou establishmentu a umělcem, který byl na základě nadávek doslova vláčen společenskou nenávistí. Dnes onen činovník říká, že pana Kluse lidsky chápe, ale za prolhaného idiota by jej označil ve Foltýnovském duchu i dnes. Jak tomu rozumět?
Pan vládní protagonista si možná v skrytu duše myslí, že není nic lidsky špatného zastat se třebas i bez dostatečných faktů zabíjených lidí v masovém měřítku, „nicméně“ vládní nelidský systém mu uložil eliminovat výpovědní vliv nevládního mluvčího všelidského lidumilství. Já to vidím jako zjevný důkaz nelidského zadání služebných povinností vládnímu establishmentu. Mějme i to na paměti, až budeme uvažovat, komu to pro nelidské názory a zacházení do urny nehodit. Je to obraz machiavelistického vládnutí par excellence, kdy vládnoucí protagonisté nemají ani minimální stud či lidskou sebereflexi. A to by v budoucím volebním období ti serióznější a umírněnější z vládní garnitury, Starostové, chtěli projednávat problematiku euthanasie, která vyžaduje širokou, opatrnou a moudrou společenskou shodu?
Bohužel musím konstatovat, že je třeba, aby byla zvolena jakákoli opozice, abychom vrátili tento drsný a právně nejasný systém do přijatelného lidského normálu. Změna režimu se totiž už stala. Nahromaděním všech vládních funkcí v rukou současné koalice se přiblížili protagonisté establishmentu komunistické vládě jedné strany. Nakonec i pokusy pomocí právního systému zlikvidovat opozici jasně ukazují, že k vládnímu puči je již jen pár decimetrů. Snad přežijeme i tuto ostudnou epizodu vládnutí, která má k demokracii daleko.
Zdenek Horner
Historie se neopakuje
Nemůže se opakovat, ale mnoho lidí si zjednodušuje obraz události v rámci „odolnosti“ vůči cizímu narativu. Kdysi proti sobě stály narativy geocentrický a heliocentrický, a dokonce kvůli tomu lidé umírali.
Zdenek Horner
Netanjahuův comingout
Nejbližší kamarád naší současné vlády, izraelský premiér Netanjahu, konečně přestal předstírat realismus a umírněnost a přihlásil se k neonacistickým vizím extrémistů v jeho vládě. Naše vláda mlčí.
Zdenek Horner
Falešná argumentace ministra zahraničí Izraele
Gideon Saar v článku otištěném v iDnes 29.7.2025 prohlašuje, že Izrael nebude Československem 21. století. Zní to skoro logicky, ale svědčí to o cíleném vymývání paměti ve shodě s expanzivními politickými zájmy.
Zdenek Horner
Kdo všichni jsou nyní antisemiti?
Někdy je jisté zadostiučinění na místě. Británie i Francie jsou ochotny uznat stát Palestina v reakci na nelidský vývoj v Gaze. Pokud to říkali a navrhovali jiní, pal byli antisemité.
Zdenek Horner
Tzv. Pravdivost
V poslední době se šíří leckde takový nešvar. Zaměňuje se rigorózní podobnost s neformální analogií, a ještě se z toho vyvozují zásadní právně platné pravdy. Někdy jde vláda tak daleko, že na pravdy musí vydat usnesení nebo zákon.
