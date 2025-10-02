Příčina neutěšeného stavu předvolebního
Nebudu se zabývat předvolebními výstřelky, ale spíše dlouhodobým nasměrováním způsobu komunikace současné vlády a to již od doby jejich působení před minulými volbami, kdy ještě byli opozicí. Bystrý člověk má ještě v paměti bitvy ve sněmovně o způsoby pomoci a řešení covidové krize. Pochopitelně tehdejší vláda nebyla neomylná a měla svoje drobné i větší úlety, jako mají všechny vlády. Nicméně tehdejší opozice byla fanaticky nevstřícná. Marně bychom hledali nějakou vlídnou a klidnou čili věcnou výměnu názorů. Opozice tehdy měla svoje utkvělé postoje a nutila vládu k vyšší podpoře a utrácení, aby jí to poté vyčetla a dala sežrat ve volbách. Lidé jim na to tehdy skočili, což by nemuseli opakovat nyní.
Jakmile se dostali do vládního sedla začal de facto mstivý kolotoč obviňování, který hraničil až s hygienickým fanatismem názorovým. Svět začal být černobílý. Jsi buďto s námi nebo proti nám, tedy zápaďák nebo ruská svině. V druhé polovině volebního období, kdy bylo vyšachování jakékoli komunikace s opozicí už příliš zjevné, se změnila taktika a naopak se na oko začala opozice do diskurzu vtahovat. Ovšem nepřijatelným způsobem. Napřed se věci rozhodly a pak se mělo začít diskutovat. Opozice se takových komedií samozřejmě odmítla zúčastnit.
Potud jistě má vládní koalice dojem, jak na to vyzrála, ale opak je pravdou. Všechny nepopulární kroky, která vláda jistě zčásti musela nutně udělat padají jen na svéhlavou a jedinou geniální hlavu premiéra. To je vždycky daň za kordon sanitaire. Pokud izolovaná vláda nemá zjevné úspěchy, všechno se jí v následujících volbách vrátí.
Samotná metoda „kordon sanitaire“ popírá také demokratické principy a principy svobody. Jsou-li státem registrované politické strany, pak nemohou odporovat demokratickým zásadám, protože jinak je musí stát zrušit, jak se i u nás již stalo. Na demokracii máme zákon a jakékoli přepjaté uplatňování izolace je vyhýbání se soutěži, v níž zřejmě chybí argumenty. Místo ignorace se má jít do názorových střetů. V právě uplynulém období se do názorových střetů vůbec jít nemohlo, protože vláda jednoho správného názoru se zajistila vládním nátlakem, výhrůžkami, nadávkami, čímž zcela vyloučila věcnou debatu k problémům a došla až k zatajování faktů.
Součástí nynější koaliční „rodiny“ je řada lidí, kterých si vážím a je mi líto jejich zklamání, ale oni si také musí trochu kouknout do svědomí. Nepřehnali to? Nebyli jak pubertální kluci na hřišti zlomyslně a arogantně potešeni ponižováním opozice a jinonázorových proudů. Neměli třeba vážně a věcně diskutovat s umírněnými a slušnými proudy opozice a vůbec s veřejností? Bohužel. Soudný člověk nemůže znovu naletět na tyto nezralé maliny. Přál bych nové vládě, aby neopakovala to, co jsme za tyto čtyři roky zažili a aby se pokusila o nějakou novou integraci společnosti. Nemstít se a nekrást .)
Zdenek Horner
- Počet článků 912
- Celková karma 16,91
- Průměrná čtenost 948x