Prezident teď musí vládu žalovat
Patřím k těm, kdo si od začátku přáli ústavní žalobu na určení kompetence prezidenta. Je třeba to projednat, aby už bylo jasno. I za cenu toho, že se mi výsledek nemusí líbit. Můj názor je ten, že kompetence, stejně jako odpovědnost vlády, je vyšší. Pokud by to ústavní soud chtěl změnit, pak budeme vědět na čem jsme a jak náš stát nefunguje. Pokud se ústavní soud, vrchol morální nezávislosti stane pobočkou prezidentské kanceláře, pak se musí v tomto státě něco z gruntu změnit a je nutno usilovat o ústavní většinu, která by tento vývoj zastavila a zvrátila, do budoucnosti znemožnila. Prezidentský systém by stejně vyžadoval to samé, tedy úpravy ústavy, abychom v zahraničí nepůsobili jako Naši furianti na druhou. Jak se proboha pak bude moci kdokoli v zahraničí moci spolehnout na přísliby a smlouvy, když je bude kompetenční konkurent ve státě bojkotovat? Také půjde o ohromné alibi v plnění předvolebních slibů. My jsme chtěli, ale prezident do toho hodil vidle. Takto ovšem může kuriózně brečet i nynější opozice, když by se na hrad dostal třeba Filip Turek.
Pokud prezident vládu nezažaluje, pak to bude ostuda, která mu prohraje volby. I když slovo ostuda nemají progresivisté pro sebe ve slovníku, nevnímají ji vůbec u sebe, nalepují ji na každého. Jinak jsem si dnes užil televizní blackout. Televize by to také měla dát k ústavnímu soudu. Měla by požadovat, aby ji soud uznal za samostatnou politickou stranu, která konečně bude moci svým vysíláním zastínit vládu. V nikým nevolené televizní straně, stejně jako v Evropské komisi může vše podstatné rozhodovat dokonalý, poctivý a uhlazený Daniel Stach. Vlastně by se opakovaly devadesátky, kdy se okupovaly některé provozy zaměstnanci, aby si je pak v privatizaci titíž koupili. Zde by mohli novopečení politici dostat Kavky darem.
K ústavnímu soudu by se měl obrátit i nechvalně proslulý landsmanšaft. Nyní je možná chvíle, kdy by tato pobočka hradní kanceláře mohla bez boje zrušit Benešovy dekrety. Miliónům potomků českých Němců by se vrátilo občanství a Pepa by měl věčné voliče. Už nikdy by se Babiš nedostal do Strakovy akademie, ani na den otevřených dveří. Když už bude u toho. Ústavní soud by na podnět senátu mohl třeba zrušit poslaneckou imunitu a bylo by dokonáno. Deník N by o tom všem napsal, jak byli svrženi všichni oligarchové a na tuto počest by se přejmenoval na Deník END.
Zdenek Horner
A máme jasno
Prezident si vydupal Ankaru. Pochopitelně by bylo možné se rozčilovat, ale rozumnější je vzít rozum do hrsti a trpělivě nepřátelského prezidenta znemožnit podřadným zadáním povinností, jaká stanoviska a jak má hájit.
Zdenek Horner
Kdo myslí a kdo nemyslí
Tak prý financování veřejnoprávní televize ze státního rozpočtu je ovlivňováním obsahu. Stanovení výše koncesionářského poplatku vládou jím však prý není. Vážně k neuvěření. Dokud bude mít vláda jakýkoli vliv na stanovení
Zdenek Horner
Proč je tak těžké uznat argument?
Potýká se s tím každý. Mnohdy v diskusi snesené argumenty jsou na obou stranách dobré, a dokonce z velké části pravdivé. Ale naše důstojnost, jakési zachování tváře neumožní zdvořile přijmout nechtěnou skutečnost.
Zdenek Horner
Neschopnost veřejnoprávnosti
Česká televize ústy svého ředitele místo racionalizace vyhrožuje veřejnosti propouštěním zaměstnanců. Ani slovo o racionalizaci řízení nebo vyjednávání o nalezení zdrojů. Co ale s Molochem, který nefunguje?
Zdenek Horner
Čím dál tím hůř, údajně nejsme ještě smířeni
Mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení si pochvaluje Sudetoněmecký den, který vyvolal české debaty o křivdách minulosti. Z protestů si nic nedělá, byly marginální a jejich účastníci zaostalí. Podle Posselta ...
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