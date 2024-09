Předvolební příspěvek vlády do školství

Vláda zaznamenává v klíčové předvolební atmosféře masivní úsporný úspěch. Ušetří celých 355 milionů na pomocných učitelích pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Žádné z těch dětí nezůstane stranou? V rozporu se slovy třeb předvolebního sloganu TOP 09 však zůstanou děti se speciálními potřebami doma (na okraji) a jejich vzdělání zabezpečí rodiče. Dopadnou tak na ně ekonomické problémy, nehledě k tomu, že se principiální nastoupená cesta inkluze ve školství potichu demontuje. Toto jistě není poslední zásah. Naše školství se vrátí zas do exkluzivních hranic a posílí opět faktory vedoucí k prohloubení sociálních rozdílů vedoucích k šikanování a posléze sociální nenávisti. Gratulujeme.

Tu a tam se chladná prohlášení směrem k inkluzi ve školství ozývala, ale ono to není tak snadné brutálně otočit. Musí se to dělat nenápadně a informuje se o tom okrajově jen v placených článcích edice „Premium“. Tady poskytnu odkaz, ale článek si neplatící čtenáři nepřečtou, přičemž se tedy ani nerozčílí.

Filozoficky vzato byla inkluze jediným odborným úspěchem ve školství za poslední dekádu. Inkluze přinesla možnost obratu k přívětivějšímu školství, které současně vychovává nejen k výkonu, ale i k empatii. Největším táhlým problémem našeho školství se stal relikviář metod postihů a překvapení c.k. Rakouska, kterými někteří pedagogové neučí, ale nachytávají nepřipravené žáky. Podle preambule školského zákona nemá učitel hledat, co žáci neumí, ale naopak to, co umí. To neznamená, že se nemá prověřovat a hodnotit všeobecná zdatnost. Mnozí si jistě pamatují ze školy ponižující šikanování za nepozornost nebo drzost, kdy pětka nahradila pohlavek a stala se skrytou pobídkou k atmosféře šikanování i mezi spolužáky.

Úplně nám chybí diskuze o tématu chování žáků a možnostech pedagogů s chováním něco dělat. Špatné známky pak jen simulují jakýsi pokus o výchovu. Možná by se měl přímo zavést předmět společenské chování. Ale je otázka, nakolik by to dnes rodiče vydýchali, kdyby dostalo jejich hýčkané robátko punc nevychovanosti. Levné a snadné recepty ve školství nejsou.

Inkluze to měla změnit. Měla obrátit školství k nepodfinancovaným možnostem starostlivé výchovy. Ale slovy TOP 09 není úkolem státu občany vodit za ručičku. Všechno si pěkně udělají rodiče doma sami. Úspora se nakonec scvrkne po odečtení nárůstu dalších potřebných sociálních dávek na směšné minimum, pokud se vůbec vyplatí. To ale nikdo počítat nebude a šetřílci mohou hýkat blahem.

Nevidím světlo na konci tunelu. Cítím, že se programově vytváří kontroverzní atmosféra. Nebudeme dělat nic pro lidi (vodit je za ručičku), pak to opozice na chvíli zruší, aby to další opozice zase nastolila. Nejde věcně o školství, o děti, o lidi, jimž by se mohl zpříjemnit život. Inkluze má ve školství podobnou úlohu jako prevence ve zdravotnictví. Není na tom nic pravého ani levého. Takovéto zlé tupé úspory jsou jen ilustrací skutečné ceny „lidu“ ze pohledu politiků.

Myslete i na to až půjdete s volebními lístky za plentu.