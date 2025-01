Pravda a láska jen v Bílém domě

Nastupující prezident Trump nás postupně informuje o revoluci světového dění po 20. lednu 2025. Nezbývá než se těšit. Vše, co nás dosud trápilo bude vyřešeno do pár minut a nemožné do tří dnů.

Velice vítám nepokryteckou debatu zde na blogu, kde bloger Barák zcela otevřeně zahájil seriál o přípravách na válku. Nemohu než smeknout, neboť jej nijak nestraší Trestní zákoník s paragrafy 406 a 407, které přípravu války považují za trestnou. Jsem na to velmi zvědav, v jakém prestádiu obranné války se nacházíme.

Nastupující prezident Trump obranným způsobem zaútočí a slupne Panamu, kde bude sám nastavovat poplatky za průjezd průplavem mezi oceány. To je ale láska k Panamě, není-liž pravda?

Co mi ovšem vrtá hlavou je požadavek 5 % HDP na zbrojení, když budou nejdéle do 22. ledna všechny světové hrozby zažehnány? Také budu velice nerozhodný, koho budeme bránit na výzvu anektovaného Grónska. Který narativ bude v Evropě platnější? Když nás vyzvou Dánové nebo nás vyzvou Američané, může se na nás obrátit i Kanada, že nechce být 51 státem Spojených států. Ale měli bychom Kanadě domluvit, protože amíci, kamarádi naši, potřebují bezpečný průjezd na Grónsko.

Na co se ovšem těším nejvíc je slíbené peklo v Gaze. Tam je toho ještě k rozbombardování. Peklo jsem ještě neviděl, sice se ho bojím po smrti, ale trénink mi neuškodí už tady nahoře za života. Člověk má vědět, co ho čeká. Někde už to vědí a platí za to obrovskou cenu, ale nyní bude zřejmě peklo v přímém přenosu z Gazy velkou světovou výstrahou. Mír ovšem bude, pokud před USA rovnou všichni kapitulujeme. To není žádné chcimírství, ale podpora narativu Pravdy end Lásky. Čím silnější Amerika, tím více míru. Navíc není možné, aby se skvělý Dálný Západ zastavil před obětováním spojenců, kteří se vezou jako černí pasažéři. Ukrajina do rozpočtu NATO nepřispívá, ale věkovou hranici mládeže snížit ne a nehodlá. Měli by ji snížit ne na 18, ale už na 12 let. Vítězství nad Ruskem za to stojí a už je na dosah. Jen kdyby ti Ukrajinci byli ochotni skutečně něco obětovat.

Vivat Amerika. Naštěstí už naši prvňáčci budou moci spontánně volat Sjupr (Super), vždyť už mají angličtinu od první třídy, hurá. To ani za rusáků neuměli říct prvňáčci charašó, překonali jsme je, emerika ferst.

Pro jistotu projevuji rovnou účinnou lítost, jestli jsem to špatně pochopil, jistě mi nový úžasný § 318 a nepřivodí žádné problémy. Ono to není jako za Husáka, ale jako za Husa, kdy spravedlivá katolická církev jenom chtěla odvolání kacířů, prosté projevení lítosti, ale mučedníci se raději sami zapálili, než by vzali radu církve na vědomí. Jsme to ale pakáž, lůza, dezoláti. Brutální škrty na nás… a krásný nový rok.