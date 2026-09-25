Politika má být antipopulistická
Mnohde se šermuje slovem populismus. Má se za to, že jsou populární politické sliby: že budou skvělé důchody, zvednou se platy, zdravotnictví bude světové a zdarma… nesplnitelné.
Oproti tomu vám realističtí politici slibují: nezmrznete – vemte si druhý svetr, nebuďte nemocný, nestárněte, ať nejste nesvéprávný a nepřijdete o volební právo. Kdo s námi nesouhlasí nemůže se s námi podílet na veřejné spravedlnosti, neboť jen my máme pravdu etc.
Stát tu není pro lidi, ale pro dálnice, na financování zbraní, na potlačování nesouhlasu. Iluze, že si volíme do čela státu osoby, které tu mají být pro občany voliče je populistická non plus ultra. Staráme se hlavně a jen o hodnoty a pravdy věčného života.
Stát svazuje všechno do pravdivě hodnotových mezí, a nedovolí zničení klimatu hovězím dobytkem. Kvůli nezávislosti na zdrojích jsme ochotni vést i zcela nekonečné a neekologické války. Válka není proti klimatu, realisticky s úbytkem obyvatelstva se sníží i exhalační spotřeba.
Nakonec lidé nevědí, co chtějí. Nechají si klidně namluvit vysněný ráj ze slibů politiků, jenomže realita je taková, že nikdy nic z toho nebude, nemůže ani náznakem být. Proto je správné volit nepopulistické realisty, kteří se daleko více zabývají hodnotovými pravdami, orientují se správným směrem absolutně pravdivě, totiž opačným směrem, než jde populismus.
Velikost politika je v tom, čeho všeho se ve svých myšlenkách a plánech je ochotný vzdát. Nerozdávat ani koblihy. Naopak od lidí vybírat tribut za pohotovostní informační média. Již se těším na politika, který konečně přijde se zpoplatněním „zkoušky sirén“ Nemůžeme přece mít ani zkušební varování zdarma. Kde bychom byli, kdyby stát nepečoval o naši obranu budováním a pěstováním povinných veřejných zdrojů.
A jak se nepopulisticky stavět k problémům sucha? Voda nebude. Regulace toků proti povodním není přece věc státu. Před povodněmi se přestěhujte jinam, tam, kde váš dům pojistí proti velké i malé vodě. Neočekávejte, že by stavební právo řešilo něco za vás. Bude vše řešit proti vám, to je realistické, to očekávejte.
Pokud se chystáte na nákup auta, zplození dětí a pořízení bydlení. Vedeme to v patrnosti. Ale nikdo to za vás nevyřeší, stát už vůbec ne. Může se stát, že budete stát nahý a smradlavý jak bezdomovec na chodníku, ale budete chráněn před komunisticko fašistickým Ruskem. To zajistí stát, to je jeho realistické poslání. Budete svobodný a nezávislý na čemkoli, tedy i na životě. Protože nepřekážet je hodnota nejvyšší.
Zanedlouho ovšem nebude již vůbec důležité, co říkáte nebo namítáte. Každému bude přidělen volební robot, který bude mít zakódován AI agenta proti populismu a ten za vás nebude volit špatně, ale plně realisticky a korektně. Již nikdy se nedopustíte chybného populistického omylu. Bude to AI ráj na zemi získaný a přivedený antipopulistickými zcela realistickými silami zdravého rozumu. Tak to říkají i zdejší blogeři.
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