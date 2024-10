Pokus o nezávislou úvahu nad fakty

Předesílám, že nejsem, ani nebudu, voličem ANO. Nejsem příznivcem, či snad obdivovatelem předsedy Babiše, ale z duše se mi hnusí bezbřehý fanatismus kampaně AntiBabiš. Podobně třeba i AntiPavel nebo kdokoli jiný Anti…

Soudy mají pracovat, a snad převážně pracují, podle zásady padni, komu padni. Pokud je někdo vinen, musí být snadné najít k tomu důkazy i navzdory finančním možnostem obžalovaného.

Nakonec je stejně obhajoba na předsedovi Babišovi. Je to však již druhá veřejně propíraná kauza, kdy byl AB osvobozen. Obě kauzy posloužily politickým odpůrcům k dehonestaci a ke vzniku nehorázné štvanice, která dokonce dostala svoje ideologické jméno.

Máslo na hlavě ovšem mělo a stále má mnoho bývalých či současných politiků. Přesto proti nikomu není vedena tak zavilá, fanatická a naprosto neférová kampaň.

Pokud historici mají důkazy, ať je veřejně předloží. Proč ty skvělé důkazy nebyly předloženy soudu, aby snadno rozhodl? Na co se chce strana samozvaných žalobců do nekonečna odvolávat? Je-li nějaké skončené řízení, je navýsost nutné jej pro demokracii dodržovat. Bez práva není žádná demokracie. Říkají-li historici A tak ať řeknou i B, jinak jim hrozí odborná blamáž a nedůvěra.

Podobně má samozřejmě i premiér takřka povinnost předložit důkazy pro svoje tvrzení o handlu se slovenskou vládou. Má jistě svobodu slova, ale jistě nemá ani ve své funkci svobodu pomluvy. Premiér skoro sází vše na poslední kartu? Pokud se něco takového, co nyní tvrdí nepotvrdí, zakope ODS stejně hluboko, jako zakopali hrobaři ČSSD spoluprací s progresivními liberály.

Dokonce vysoko v ODS (Kuba, Skopeček) již začali chápat, že „AntiBabiš“ určitě příští volby nevyhraje. Ale prosím, jen tak dál. Takové programové obelhávání, někdo by řekl vytváření dezinformace, znevěrohodní většinu politických výdobytků pravice na dlouhou dobu. Alespoň jednou by mohly důkazy zmírnit budoucí volební debakl. Obávám se však, že to dopadne jako ve zdejších blozích. Mnoho kategorických tvrzení jen na základě dojmů a až autistických přesvědčeních. Člověk by skoro řekl, že tito novodobí „narativci“ začínají dohánět neblahé vzory z dob politických kampaní proti nepřátelům státu v 50 letech. To, že dnes ještě nemají pravomoci odsuzovat a likvidovat může hrozba války či válka sama urychleně změnit.

Naše uvažování by se mělo od hysterčení vrátit k ověřeným faktům, místo umělé korektnosti k čestné slušnosti apod. Pro demokraticky smýšlejícího člověka je nyní předseda Babiš v obou nejpropíranějších kauzách nevinný. Demokracie je uznání faktu. Samozřejmě lze svobodně pochybovat i podezírat, ale jen na základě faktů a veřejně předložených důkazů.