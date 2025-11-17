Podle mne Petr Pavel právě zneužívá moc
Kdybych byl Petr Pavel, nešel bych dnes na Národní třídu. Nešel bych tam, protože bych se s jeho tehdejší minulostí necítil hoden účastnit se svátku demokracie. Navíc nám tam přišel říci, že nebude respektovat ústavu, což je nebetyčný výsměch veřejnosti.
17. listopad, svátek demokracie a boje za svobodu, byl dnes pošlapán přesně v duchu ideologických her, jak je známe za poslední čtyři roky. Podle iDnes tam pan prezident pronesl mj. že ani 36 let po listopadu 1989 zášť a zloba nepominuly. Ale toho právě on je neuctivým příkladem. Připojil se do dlouhé řady protagonistů hry na anti Babiše.
Jenomže Babiš vyhrál volby. Sestavil si většinu v parlamentu. Nyní ovšem prezident komplikuje cestu k nové vládě neoprávněnými požadavky. Kdyby šlo o komentáře, potom v pořádku, protože kdo jiný, než prezident má především právo říci svoje názory a obavy, případně i varování. Nicméně u toho měl skončit. Zákon říká jasně. Premiér vyřeší střet zájmů do 30 dnů po jmenování. Nic o tom, že prezident nějak prověří a posoudí a pak milostivě jmenuje. Ústava je jasná.
Prezident nebo nějaká beztvará veřejnost není oprávněna hodnotit vyřešení střetu zájmů. Je to právní stav, který mohou posoudit oprávněné právní instituce, případně soudy. Nelze předjímat, že si někdo myslí, že svůj střet zájmů nevyřeší. Není k tomu nejmenší důvod. Ovšem, kromě zášti a zloby. Náš prezident vlastně říká, že chce nějaké záruky, co a jak Babiš udělá, ale on nevyhrál volby a nebude zodpovídat za výsledky Babišovy vlády, stejně jako jistě nechce zodpovídat za debakly vlády Fialovy.
Nečestnější by bylo, kdyby prezident vykonal svoje ústavní povinnosti a abdikoval, když tak nesouhlasí s nastupující vládou, které navíc není stejně schopen zabránit. Je pouze schopen její nástup odložit a tím znesnadnit situaci našeho státu. Žádná jiná vláda, než navrhovaná s Babišem v čele nemá šanci na důvěru sněmovny. Leda by ještě prezident chystal nějké rozehnání sněmovny, jak se několikrát stalo za Rakouska - Uherska. Náš prezident není doživotní mocnář, ale jen nejvyšší volený úředník. I ten bude poměřován s pravidly zneužití moci a tuším, že toto srovnání dopadne velmi neslavně.
Zdenek Horner
Vedle dodržování práva potřebujeme pravdivé informace
Odcházející vláda byla a stále je posedlá hybridní válku. Bohužel ji stále vede proti vlastním občanům víc než s deklarovaným protivníkem. Abych pravdu řekl, vůbec nechápu, co z toho má. Prohrála kvůli tomu volby.
Zdenek Horner
Potřebujeme návrat k právu
Vláda v demisi sebou do propadliště dějin odnese i své jedinečné pravdy. Protože tato vláda neobhájila v praxi svoje předběžné teorie, bude se muset vyrovnat i s přehodnocením a změnami zejména nepotvrzených teorií a východisek.
Zdenek Horner
Spolek Kaputin zřejmě neexistuje
Dal jsem si tu práci a prohledal jsem ve spolupráci s placenou AI veřejné rejstříky a žádný spolek nebo veřejně působící organizace s názvem Kaputin neexistuje. Rovněž její předseda Otakar Van Gemund je možná nastrčená identita.
Zdenek Horner
Kontext a realita
Pokud se o něčem referuje kusým způsobem bývá realita zastřena odtrženým kontextem. Je to nejčastější a nejkýčovitější způsob podvodné rétoriky a psané ideologie.
Zdenek Horner
Raketka do Moskvy či Petrohradu
Nejnechutnější válečná kampaň v Česku trhá rekordy. Jakmile jde o podíl na zlu, tu jsou k dispozici tisíce ochotných. Já bych řekl spíše neinformovaných či dezinformovaných. Jde jen o byznys, životy Ukrajinců jsou vedlejší.
