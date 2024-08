Otevřené slovo proti Foltýnovi

Nebudu zakládat petici, ani facebookovou fanouškovskou stránku. Chci jen projevit smutek a nepochopení pro intelektuály, kteří si tak snadno naběhnou na vějičku špatně modernizovaného fanatismu.

Mezi signatáři je mnoho sympatických jmen osob, kterých si vážím, a za jejich skutečnou práci si jich vážit nepřestanu. Při takovéto polarizaci postojů se dá očekávat, že se vymáhání fanatického postoje opřeného o vulgární samozvané nadávky, obrátí proti těmto fanatikům a já cítím, že paradoxně zanedlouho se budu muset zastat i jich.

Zuřivý Foltýn zcela svévolně označuje blíže nespecifikované osoby, (odborněji říkáme neadresně), že prý 1. obdivují, 2. omlouvají, 3. nebo dokonce blahořečí – Putinův režim.

1. Obdivují? Snad ve smyslu Zemanovské fascinace Peroutky Hitlerem? Já myslím, že takoví lidé jsou ve skutečnosti zticha, neboť dobře vidí, jak nevhodnou chvíli k obdivu by si dnes vybrali. Obdiv je jistě blízko rovině schvalování trestného činu. Takové odhalování schvalování trestné činnosti má svá pravidla. Posoudit takovou věc v rovině trestní má v kompetenci soud a jeho výkonné orgány (tj. včetně policie a oznamovatelské povinnosti každého občana – zejména, když někdo chce po foltýnovsku kohokoli na bázi osobních dojmů vláčet bahnem nadávek v rámci uvedeného podezření).

2. Omlouvají? Myslím, že soud by těžko označil toto pouhé omlouvání za úmyslné schvalování trestného činu. Když je zveřejněn nějaký kriminální případ, lidé se chtějí s traumatem vyrovnat a k tomu jim slouží snaha pochopit motivy trestného činu, neboť i zde je ukryta část naděje na prevenci před takovou činností. Vidět příznaky. Nevystavovat se zbytečně riziku apod. Diskuze o motivech činu nejsou omlouváním činu a jsou principiálně legitimní. Pro někoho je ovšem taková diskuze nadbytečná, myslí si, je to takhle a vzhůru do války.

3. Blahořečí? To je už jasná fantasmagorie. Žádná taková vyjádření nemají prostor ve veřejné sféře. Blahořečení je proces na základě církevního práva. Ale přeneseně se tím chce říci, že otevřeně, zjevně a na věčné časy podporuji nějaký kult osobnosti, státu nebo jedné parciální hodnoty. Ani hodnota není nikdy sama, vždy je doprovázena vzájemně souladnými hodnotami, které se vzájemně doplňují v axiomatickém (mnohdy dogmatickém) smyslu. Matematika má svůj definiční obor a je si vědoma rozsahu výsledných hodnot v definovaném rámci. Jen tak lze vytvářet logické důkazy a dedukce. Ale čistá matematika (bytuje v ideálním tvaru) a fyzicky vlastně neexistuje než jako souhrn uspořádání.

Ano, agrese Ruska je nezákonná z hlediska mezinárodního práva. Pochopení příčin – motivů agrese – není žádným schvalováním. To je konstrukce lidí, kteří chtějí druhé jen svévolně šikanovat. Proto také soudobé proklamace nápadně připomínají rétoriku padesátých let minulého století. Od sviní není daleko ke škarohlídům, kolaboranty už tu máme… ; nebudu se desetkrát opakovat. Zkrátka se milí „vládní“ intelektuálové přece jen zamyslete, zdali nespějete k dopisům požadujícím na konci popravu Milady Horákové.

Foltýn je státní úředník a dle jeho vzoru názoroví souputníci okamžitě vnímají nadávky jako legální prostředek boje. To se dá pochopit směrem k Rusku, ale nelze to pochopit u váhajících, dezorientovaných či třeba jen nevzdělaných – neinformovaných spoluobčanů. Ale dobře, beru signál, že vláda se nehodlá o „odpadlíky“ ucházet a zvolila svépomocnou a nekontrolovanou represi. Nazývejme to pravými jmény. Abych změnil svůj názor na to, že Foltýn není apoštolem cenzury, pak bych musel vidět redakční banování nadávek v diskuzích stylem padni komu padni. Ale to se neděje. Nekalí elementové čili dezoláti jsou a budou jistě zabanování a ostrakizování za sebemenší maličkost. Kdo to kolem sebe nevidí, tak vědomě oslepl a měl by si protřít oči. Pokud to vláda myslí férově, tak by měla veřejně oznámit, že jsme se posunuli v chování a budeme si všude nadávat a nebudeme nic dodržovat. Ale potom všichni bez postihu. Teprve pak bych začal věřit, že zde nemáme cenzuru.

Na závěr bych rád uvedl příklad dezinformace ze strany vládní kliky, do níž zahrnuji zejména stranické a sarkastické experty. Jeden takový svoje vyprávění v tomto Rozstřelu zavlekl až ke karikatuře, na samu mez odborné karikatury. Výsledkem je mimochodem i titulek zmíněné relace: Rusko je možná jen dny od úplného kolapsu železnice, říká analytik Visingr. Malý popisek pod videem na zmíněné adrese ještě potvrzuje: Rusku hrozí úplný kolaps železnice, říká Vizingr.

Taková směšná vyjádření se musí potvrdit nebo pak hraničí s podvratným diletantismem. Při takových relacích lidem dochází, že o Rusku nic nevíme. Někdo nám něco lakuje buď na růžovo, že tohle Rusové vůbec neumí a nikdy nedokážou. Jindy zase dokážou tak sofistikované a podvratné finesy, že vlastně oni ovlivňují, kdo bude kde ve světě i v USA zvolen. Takových grotesek z odborného či logického hlediska již byla spousta a k důvěryhodnosti našeho tisku to nepřispívá. Jasně, kdo nevěří tomu rozpadu železnice, o které mluvil veřejně v Rusku vysoký představitel režimu, což dokazuje, že se o nefunkčnosti v Rusku veřejně mluví, ne jako za starého režimu, kdy se snažili do poslední chvíle před vedením státu a tváří světa utajit katastrofu v Černobylu. Rusko je dnes mnohem nebezpečnější než někdejší gerontní režim, protože takové míry servility a útlaku se nyní v Rusku nedostává. Skutečné ..ině jsou ti, co tyto falešné iluze vytvářejí a bezduše se nechají vmanipulovávvat k totalitnímu směřování a k válce. Nic jiného Faltýn nedělá a proto bych se pod jeho podporu nikdy nepodepsal a nikomu bych to nedoporučoval.