Netanjahuův comingout
Naši europrogresivisté neodhadli skutečné záměry izraelského premiéra, který až nyní jasně odmítl dvou státní řešení konfliktu s Palestinci. Začíná to vypadat, že si Netanjahu chce připsat holokaust Palestinců, asi v odvetě za židovský holokaust v Evropě. Tehdejší židy také nikdo všechny nepřijal, takže dnešní analogická argumentace, proč si arabské země Palestince nerozeberou má velmi nízké motivace. Patrně se v Gaze odehrály takové zločiny, že již není možné nechat na toto území vstoupit svědky, kteří by mohli vylíčit skutečnost, jaká tam nyní nastala. Ovšem budoucnost bude ještě horší, protože se Izrael bude muset zbavit miliónů svědků, které označí jistě všechny za agenty Hamásu. Je to ohromná morální prohra a ukázka licoměrnosti naší vlády, která ani nyní nereaguje a nevyjadřuje ani formální nesouhlas. Takové vládě nemůžeme už věřit vůbec nic.
Nastává černé resp. hnědé období Izraele. Když nic jiného, tak nesmíme v našich volbách tuto skutečnost pominout a musíme zvolit takovou vládu, která nynější řešení nebude potichu schvalovat. Musíme se zamyslet, jak snadno je ochotna tato naše vláda zajít i u nás doma. Právní rámec pro stíhání kohokoliv za cokoliv si již vytvořili, ale snad toho nezneužijí a demokracie v naší zemi bude pokračovat. Je čas, aby se i zavilí „palestinobijci“ zamysleli, zdali kolektivní zaměnění všech Palestinců za členy a schvalovatele či podporovatele Hamásu není tragická chyba intelektu a humanismu, který údajně tak bráníme na Ukrajině. Já rozhodně nevěřím, že všichni Izraelci oslavují Nezanjahův comingout. Věřím, že nejméně polovina Izraelců je proti vizi Velkého Izraele. Každému soudnému člověku musí nyní být jasné, že obviňování Hamásu, že chtějí Palestinu od moře k moři nemůže vyústit ke stejné genocidní vizi Izraele od moře k moři.
Také se musíme ptát, proč se Netanjahu přetvařoval, jelikož stejně se přetvařoval Hitler, který chtěl pro své soukmenovce jen zajistit „lebesraum“. Vyhlášením vize to jistě neskončí a budeme svědky šílenství ještě mnohem rozsáhlejšího, než bylo v Jugoslávii či na Ukrajině. Abych řekl pravdu, Izrael možná vyhraje tuto bezprostřední válku, ale bude morálně a kulturně izolován na desetiletí. Dějinnou zkušeností pak zůstane, že ani potomci těch nejstrašnějších obětí stran zločinů lidskosti nejsou imunní vůči stejnému násilí, jemuž byli sami vystaveni. Prostě odveta. Možná si různí vzývatelé jakýchsi „humanoidů“ uvědomí, že i nedbalé emocionální pojmenování může svést šílené politiky k násilným zločinům, protože cítí podporu od těchto jednodušších týpků.
Zdenek Horner
Falešná argumentace ministra zahraničí Izraele
Gideon Saar v článku otištěném v iDnes 29.7.2025 prohlašuje, že Izrael nebude Československem 21. století. Zní to skoro logicky, ale svědčí to o cíleném vymývání paměti ve shodě s expanzivními politickými zájmy.
Zdenek Horner
Kdo všichni jsou nyní antisemiti?
Někdy je jisté zadostiučinění na místě. Británie i Francie jsou ochotny uznat stát Palestina v reakci na nelidský vývoj v Gaze. Pokud to říkali a navrhovali jiní, pal byli antisemité.
Zdenek Horner
Tzv. Pravdivost
V poslední době se šíří leckde takový nešvar. Zaměňuje se rigorózní podobnost s neformální analogií, a ještě se z toho vyvozují zásadní právně platné pravdy. Někdy jde vláda tak daleko, že na pravdy musí vydat usnesení nebo zákon.
Zdenek Horner
Trumpovy neodpovědné běsy
Americký prezident Donald Trump se v soukromém rozhovoru ptal svého ukrajinského protějšku Volodymyra Zelenského, zda by Ukrajina byla schopná udeřit na Moskvu, pokud by Spojené státy Kyjevu poskytly zbraně dlouhého doletu.
Zdenek Horner
Starost o SOCDEM je dojemná
Čtenář a posluchač by si málem myslel, že je SOCDEM nejoblíbenější stranou stávající koalice. Tolik starosti, tolik rad, tolik předpovědí, věšteb, apokalyps. Mají o tuto radikálnější SOCDEM strach nebo mají strach z ní?
