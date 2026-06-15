Neschopnost veřejnoprávnosti
Česká televize při tučnosti svých zdrojů neplní základní veřejnoprávní funkci informovat pravdivě o světě. Například zprávu o tom, jak Zelenský udělil 26.5.2026 bojové jednotce titul „Hrdinové UPA“ nepublikovalo ani jedno veřejnoprávní medium. Zpráva koluje jen po sociálních sítích. Jediné významnější české médium, které vydalo zprávu bylo Echo24 na X. Přitom zahraniční tisk na západě, např. BBC o záležitosti normálně informuje.
Taková veřejnoprávní media neuznávám a nemám k nim důvěru. Zamlčují skutečnosti a chovají se jako v cizích službách. Zřejmě jsou nastavena na podporu zbrojních zájmů více než na veřejnoprávní objektivitu. Máme právo vědět, jak hazarduje Zelenský s důvěrou našeho polského souseda a velkého Ukrajinského spojence. Zelenskému hrozí značná roztržka na citlivém místě. Tvrdí, že svou nacistickou minulost nepodporuje, protože prý název jednotky není nastaven proti Polákům, ale proti Rusům. To je chabé vysvětlení, kterému nelze přitakat. Je to relativizace a bagatelizace strašné minulosti, která se vydává za hrdinství.
I my musíme uvažovat, zdali za takových podmínek lze pokračovat v bezvýhradné podpoře současného vedení Ukrajiny. A opět, tváříme se, jako by na Volyni nebyli ze strany UPA likvidování i Čeští usedlíci. Jsme chladní až neteční k vlastní krvi.
Jaký jasnější důkaz by chtěli podporovatelé naší zdeformované veřejnoprávnosti? Pokud mají v televizi nějaký aktivistický, politický či komerční názor, ať si ho hlásají ve vlastní režii nebo v režii toho, komu to poslouží. Je to ovšem přímo proti veřejnoprávnímu zájmu, kterým si nárokuje medium poplatek od veškeré veřejnosti. Přitom si redukuje zpravodajství podle svých představ. Co na to takový „vědecký redaktor“ Daniel Stach? Stojí za takovou veřejnoprávností? Stává se stejně nedůvěryhodným, jako straničtí redaktoři v politických diskuzích. Pochopitelně hájí svoje místo a hájí svoje kamarády, ale za každou cenu a neplněním veřejnoprávnosti na očích celé společnosti?
Jistě nebude problém, aby chybějící miliardičky dohodili patroni, kterým televize svým přístupem patří. Není to přímo prokazatelná korupce, ale každý vidí, že chování je takové, jakoby byli na výplatní listině jedné názorové skupiny společnosti.
Zdenek Horner
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Zdenek Horner
Krok za krokem lesem manipulace
Smíření bylo dosaženo. Pan Posselt bohužel svými nevhodnými poznámkami k Benešovým dekretům a nahrávkám na podkopnutí česko německé deklarace 1997 rozpoutal nové kolo politických sporů a urážek. Vrátil nás o třicet let zpět.
Zdenek Horner
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Žijeme v době vymlčených otázek a událostí. Vymlčení není čistá cenzura, je to prostá neodpovědnost. Pohrdání, které v tom všem mlčení lze nalézt svědčí o silné odolnosti vůči konsensu ve společnosti.
Zdenek Horner
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Zdenek Horner
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Co by měli Němci udělat na sjezdu? Rozpustit onen spolek právě v Čechách. Bylo by to opravdové gesto smíření a přátelský symbol – zbavit se nánosu sudetismu, který je prostě odbytou historickou etapou.
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