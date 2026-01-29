Není nic, na čem bychom se shodli
Opoziční kritika a nátlak je vydírání. Rukojmím je občan. Opozice vyhrožuje každý den, že nenechá vládu nic dělat v klidu. Není totiž vůbec nic, na čem by se s vládou shodla, takže pár dní po vyslovení důvěry vládě se koná rekordně rychlý návrh na odvolání vlády. Lidé musí, opravdu musí, být nadšeni, protože jejich život se tím zlepší. Pádem vlády a nestabilní situací se vytvoří příhodná nejistota učinit mnohé chyby, zabránit schopným lidem v práci a vrátit se do pozic.
Sic není dostatek času, aby lidé tak snadno uvěřili, že vláda je okamžitě neschopná a dopustila se jako celek totálního přehmatu. Odvolat, zničit, pomluvit (ó antiBabiš). Co opozice nabízí? Podporu prezidenta, který si na hradě přechovává ilegální loutkovodiče. Považte je vydírán přes neoficiální osobu, která nemá žádnou skutečnou funkci. Tím je i prezident vlastně neskutečný, tak říkajíc na vodě. Nějaký kolář mu přejede kolečkem přes krk a on bude zítra hlásat cokoliv, co mu bude přikázáno. Máme prezidenta bez vůle, bez názoru, bez kultury, bez intelektu. Je o jen fasáda, tvářička, gestikulace a citové vydírání kýčovitého charakteru. Napravený komunista. To měla ráda i katolická církev. Od obrácení Šavla v Pavla. Zatoulaná ovečka se vrací do stáda. Toť největší úspěch života. Konec kritiky, samostatného myšlení a odvahy, rozuměj konec konkurenceschopnosti a spění k nivelizované průměrnosti, kdy nejcennější je spolehlivost v přijímání rozkazů.
Díky tomuto normalizačnímu přístupu se stal „komunismus“ nenáviděný. Právem. Bohužel dnes lidé neumí podobný vývoj rozpoznat. Je totiž pohodlné se na nic neptat a dát se do služeb, které umožňují buďto pobírat a užívat prebendy, bez ohledu na prosperitu, ale také poskytuje možnost normalizace okolních spoluobčanů se všemi prostředky nátlaku, šikanování, pomlouvání, vleklé likvidace. Když jsi neschopný, zlikviduj konkurenci. To je bohužel ta nejhorší možná tvář kapitalismu, kdy lze moci využít nad schopnosti a argumentaci a „udržet“ si svoje zaprděné domácí teplíčko. Bohužel nesdílím neomarxistickou myšlenku, že nějaký systém společnosti je jeho nejvyšší, dokonalou a konečnou, tedy bezchybnou formou. Všechno má chyby a je to prosté, jasné a přirozené, navzdory jakékoli ideologické masáži.
S názory agresivních likvidátorů, kteří netouží po ničem jiném než po likvidaci kohokoli, kdo by je mohl zastínit a umenšit, nechci já a téměř polovina společnosti nic mít. Nemáme nic společného. Vlastně je dobré, že se prezident do žádného jednání nepustí. Dokazuje to jeho pýchu, nulový respekt k argumentaci a duchovní vyspělosti poloviny národa. Pro něj jsme nuly. Nejsme pro něj vojáci na povel. Máme vlastní úkoly a radosti. Neumíme a nechceme se radovat z válečného vítězství. Vždy pro něj budeme jen odpad společnosti. Protože válka je budoucnost. Předchozí premiér byl ve válce a prezident nás do ní nechce jenom vrátit. V nějakých ideálních snech si představuje, jak všichni jedeme na Ukrajinu řachat Rusa. Zbydou zde jen nezbytní udržovatelé služeb pro hrdiny na dovolené.
Děkuji nechci. Představa prezidenta uvězněného v luxusu mezi Lány a hradem je pro mne ideální. Může si po libosti přejíždět báječnými motorkami a povolil bych mu i jezdit bez helmy. K čemu chránit „takovou hlavu“, která je mimo jakékoli nebezpečí, když stojí na správné straně. Nejvíc lituji toho, že rudé flanelky jsou všude vyprodané a nemohu se svému prezidentovi snadno podobat. Tak rád bych za ním stál, ale bez flanelky to nejde, nikoho to v jiné košili nepřesvědčí. Jsem občan určený k likvidaci nebo přinejmenším nezájmu. Přitom jsem prezidenta chtěl mít v úctě, ale prý bych měl uctívat nějakého koláře a jejich anonymní loutkovodiče. Doufám, že mi v diskuzi někdo poradí jak na obdiv k prezidentovi a posoudí moje skutečné vlastnosti a názorové chyby. Tady o mně každý ví víc, než jásám o sobě. Předem díky. Uvědomuji si jaká to je zase slátanina. Proto nemáme nic společného. Ani dýchání. Prostě nic.
Zdenek Horner
Na řadě už je jen právní stát
Současná eskalace konfliktu mezi prezidentem a vládou je velkou prověrkou právního státu. Stojíme buďto před otevřeným pučem nebo se probudí právní složky státu a narovnají konfliktní asymetrii vnímání světa.
Zdenek Horner
Řehka by měl sám rezignovat
Chování ozbrojených složek u nás zavání pokušením stát se vojenskou chuntou. Jsem přesvědčen, že se to nepodaří. Když neodstoupí Řehka sám, bude s ostudou odvolán. O tom, co se kam komu pošle na státní útraty rozhoduje vláda.
Zdenek Horner
Veřejnoprávní znamená apolitická
Pokud má být televize či rozhlas považován za veřejnou službu a seriózní informační platformu, pak musí být přísně apolitická. Může být investigativní a požívat veřejné ochrany. Nemůže však být agresivně propagandistická.
Zdenek Horner
Nakolik byste to uvítali? Více vlaječek?
Kdy bude v diskusích na iDnes přidán emotikon vlaječka Venezuely? Všimněte si, že nepožaduji stažení vlaječky Ukrajiny, ale přidání vlaječky další napadené země.
Zdenek Horner
Je málo poezie
V loňských volbách do parlamentu jsem volil BPS. Strana příliš neuspěla, a tak jsem pojal myšlenku vytvořit novou partaj MLPS. Měla by být radikálnější. Níže načrtnu hlavní myšlenky pro přípravný výbor partaje bez hospody.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Strašnická
Strážníci MP Praha po delší době ráno opět dohlíželi na přechod u školy v Praze 10 v ulici V...
Oteplení podmínky na sjezdovkách ve Zlínském kraji výrazněji nezhoršilo
Oteplení v tomto týdnu podmínky na sjezdovkách ve Zlínském kraji výrazněji nezhoršilo, zůstávají...
Linka A
Ve voze ev.č. #3626 je nápis „MAZEJTE DO PRÁCE "
Praha 9 Hloubětín
Nový sníh v Praze
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč
- Počet článků 937
- Celková karma 24,18
- Průměrná čtenost 938x