Nakolik byste to uvítali? Více vlaječek?
Kdy bude v diskusích na iDnes přidán emotikon vlaječka Venezuely? Všimněte si, že nepožaduji stažení vlaječky Ukrajiny, ale přidání vlaječky další napadené země. Vůbec by se mělo stát pravidlem, že vlaječky napadených zemí budou automaticky přidávány mezi emotikony v diskusích všude.
Diskutující čtenář musí mít možnost sebeoznačení v diskuzi. Na toto téma zasedal včera večer přípravný výbor Mnohem laškovnější poetická strany (dále jen MLPS). Každá napadená země musí mít možnost podporovat i emotikony svoje aktivisty, aby mohli zviditelňovat spravedlivě problém dané země ve veřejných médiích. Přípravný výbor MLSP připravuje zákon o právech kolem emotikonů. Každý má právo na svou emoci, i ten, kdo se mýlí. To je podle budoucí MLSP skutečná demokracie, která má být každému na očích. Prostřednictvím vlaječek či dalších emotikonů, (jak zmínil jeden přítomný pozorovatel při včerejším zasedání Přípravného výboru (dále jen PV)), lze deklarovat svobodně svůj názor na první pohled a bez rizika nedorozumění, za koho se v diskusi myslitel zasazuje.
Pochopitelně se musíme držet demokratickými pravidly. Nemůžeme nadále omezit možnosti emotikonů na tři vlaječky, jako je tomu dnes. Na sítích existují databanky v nich leží vlaječky všech států světa k volnému použití. Myslím, že vystavením vlaječky vedle své emoce rozhodně nikdo neporuší žádná autorská práva. PV MLSP si nemyslí, že by šlo jen o nějaký marginální politický rozmar. Jde o pořádek v emocích! Například si diskutující s nějakou vlaječkou v textu více uvědomí, na které straně stojí. V příštím diskusním projevu může zase použít vlaječku jinou, stejně oprávněnou a potřebnou. Ale svítící emocionální grafika diskutujícímu umožní udržet svůj příspěvek v kontextuální čistotě.
Dlouho do noci jsme diskutovali, zdali musí paragrafované znění návrhu zákona obsahovat zásadu jedné vlaječky v jednom diskusním příspěvku. Seděli jsme tři, ale jazýček na vahách, třetí účastník včerejšího nočního zasedání PV MLSP zhruba půl hodiny po půlnoci usnul, a tak jsme hlasování o problému odložili, až budeme zase usnášeníschopní. Otevřeli jsme tedy druhou láhev whisky a domýšleli různé alternativy toho, či onoho řešení této zapeklité situace. Zhruba kolem druhé hodiny ranní jsem se osmělil a navrhl, že by tam neměla chybět také vlajka neutrální. Chvíli jsem měl obavu, že na mne přísedící spolupolitik PV MLSP chrstne zbytek své nedopité whisky. Bylo vidět, že o tom uvažuje, ale pak si s ní raději svlažil hrdlo. Posměšně, zlověstně až výsměšně se mne zeptal, jak by taková vlaječka měla vypadat? A měla by být na začátku nabídkového seznamu vlaječek, či na konci?
Zabředli jsme do diskuse, zdali vůbec neutralita existuje. Ani jsme si nevšimli, že svítá a whisky došla. Tedy té whisky jsme si všimli. Navrnul jsem, že otevřu třetí láhev, ale zjevně unavený přísedící PV MLSP evidentně již myšlenkami mířil přes pavlač domů. Přijdeš zítra nebo pozítří, abychom to dohlasovali? Po pravdě, nevím jestli ještě vůbec přijdu. Tenhle tvůj problém mě zrovna netankuje. Co tvoje spící stará? Ta to asi vyřešila nejlíp. Když jsem za ním zavřel dveře, nespokojeně jsem mlasknul. Tedy ten zvuk se špatně popisuje, něco jako „ts“. Otevřel jsem comp a začal spisovat tuto zprávu pro veřejnost. Původně jsme sezvali tiskovou konferenci na první hodinu ranní, ale nikdo se nedostavil. Budu asi muset pozvánky rozesílat po staru doporučeně… -----------jj---o
Zdenek Horner
Je málo poezie
V loňských volbách do parlamentu jsem volil BPS. Strana příliš neuspěla, a tak jsem pojal myšlenku vytvořit novou partaj MLPS. Měla by být radikálnější. Níže načrtnu hlavní myšlenky pro přípravný výbor partaje bez hospody.
Zdenek Horner
Svévole dosahuje vrcholu
Možná už ze stavu svévole není úniku. Jsme v rukou umanutých neodpovědných politiků na západě i na východě. Odpovědnost k lidskému životu zanedlouho již úplně ztratí hodnotu a nastoupí válečný kult smrti.
Zdenek Horner
Proč se tváříš jako kakabus?
Zeptal jsem se dcery, když jsme se sešli na nádraží, chystaje se na výlet za další dcerou. No ty se budeš chtít bavit o politice, a to já nechci. Četla jsem pár tvých článků a vůbec s tebou nesouhlasím.
Zdenek Horner
Libtardí narativ
V poslední době má skoro každý svůj narativ, tedy vypráví jakýsi příběh se svými domněnkami a mnohdy násilnými srovnáními. Některý narativ je však prý úplně pravdivý, zejména, když má politické krytí.
Zdenek Horner
Proč nezakopávám válečné sekery?
Žádné nemám a doma o ně nezakopávám. Protože jsem chcimír, žádné takové protivné nářadí v domě neuchovávám, jen v dílně k přiměřenému použití na otop nebo na zahradu. Bohužel se zakopaným sekerám nedá moc věřit.
