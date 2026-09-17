Nadává, kdo nemá argumenty
Naposledy je takovou oslavou apologeticky hysterický výlev blogera Vodvářky. Přetvářka a přání otcem myšlenky se přetahují o vaši pozornost. Bombastické odhalení proruských agentů je lemováno plivanci přízemností horších onoho zkaženého intelektuála.
Autor blogu skutečně proruského obsahu nám doporučuje čtení „závazných?“ Dějin Ruska od profesora Zubova. Tyto dějiny jsou jistě zajímavé, ale psané neobjektivně na dehonestující politickou objednávku. Existují i naše české historické publikace o Rusku. Existuje řada historických prací autorů ze západu, které jsou mnohem zralejší a objektivnější a referují o historii, a ne o překreslení dějin v rasově nacionální otázku. Vždycky je lepší znát několik různých publikací o tématu, než se spoléhat na jeden „stranický“ výklad. Vodvářka má jistě na svůj placatý názor na Rusko lidský nárok, ale na blogerskou literární úroveň je to zoufale málo.
K demokracii v Rusku jsem sic méně skeptický, nevyznávám teorii o všemocnosti Putina, jako někteří, kteří ji potřebují k potlačení vlastních pochybností o kultu jakékoli politické osobnosti současnosti. Demokracie je ohrožena i v zemích, kde bychom to nečekali, a přesto se domníváme, že různé excesy nevedou k jednostrannému vládnutí „pravdivé“ strany. Například u nás dlouhodobý postoj snažící se izolovat a dehonestovat partaj SPD ji v podstatě dotlačil až do vlády. Překotný a neuvážený postoj, který je již za hranou myslitelnosti vede u pozorovatelů často k syndromu mučednictví. Bohužel místo argumentace a vlastních vladařských schopností nastupují fauly a nadávky. Jsme snad také ve středověku, když tyto známé skutečnosti neumíme zařadit mezi své politické postoje?
Vodvářka zmiňuje výrok Adama Michnika o komunismu: Posledním stadiem komunismu je imperialismus. Je to jen placatá reminiscence na komunistický výrok dřívějšího data. Nejvyšším stadiem kapitalismu je imperialismus. Takový výklad imperialismu je ovšem snadný. Posledním stadiem evropské demokracie je imperialismus. Mnozí se dnes mohou domnívat, že bruselská oligarchie se chystá překonat Napoleona a Hitlera ve snaze porazit Rusko. Všichni útočníci zdůrazňovali, jak snadné bude porazit zaostalé Rusko. Vyrazíte z kutlochu párkrát cvrnknete do spouště pušky a Rusko leží nohama nahoru. Historie tento placatý optimismus nijak nepotvrzuje. Ve srovnání si uvědomme, že v moderních válkách zaostalá země jako Afghánistán sic byla poražena v bitvách nakonec ze své země všechny agresory vyhnala. Nejsilnější armáda světa nemá dost síly porazit ubohý Irán.
Pro vylepšení dojmu se snaží Vodvářka komunistické okupace Sovětského Svazu připodobňovat k ruské přítomnosti v zemích někdejší Varšavské smlouvy. Pro jistotu do závorky přece jen zmiňuje, že ruské bylo tehdy sovětské, tedy to není totéž. Ale snaha tyto věci osudově navázat tu je. Samozřejmě u nás byly i armády jiných zemí než Sovětského Svazu. Ale pšt, o tom ani slovo.
Dále se Vodvářka dotýká některých drsných až výhrůžných vyjádření ze strany Ruska a pro jistotu účinku nezmiňuje provokace na straně „válečníků“ NATO. Slovo NATO není vůbec v článku zmíněno, jediné nebezpečí je totiž Rusko a jediný vyhrožující je Rusko. Byť NATO má lví podíl na současné bezpečnostní situaci a stává se pozvolna rozbuškou možného celosvětového konfliktu. NATO nad našimi hlavami rozhodlo o systematickém postupu proti Rusku. Naši válečníci by museli mlčet, jak jim to ukládá náš trestní zákoník, protože my jsme původně byli demokracií, která zakazovala válku i její přípravu, právě s výjimkou, kdy ji rozpoutají naši spojenci. V tomto smyslu nemáme ani náznak suverenity a demokratické to není ani z jednoho promile. Bez těchto podpůrných zahraničních organizátorů by u nás podpora války neměla žádnou šanci.
Těsně před předposledním odstavcem se konečně Vodvářka vyjadřuje k tématu, jenž avizuje v názvu: je „proruský“ nadávka nebo jen neutrální označení. Jak tedy definuje bloger pojem proruský? Jsou to prý ti, co tleskají výhrůžným aktivitám Ruska a považují je za normu (to jsou ti kolaboranti). A dále: apologeze agrese, zlehčování válečných zločinů na Ukrajině., nadbíhání ruským politikům. Souhrnně symptomy „proruského“ chování. Takže jak jinak z hlediska lékaře jde prostě o diagnózu závažného psychického stavu, když je autor výroku psychiatr.
Při čekání na dron mířící na Karlův most se mi jeví, že autor výše uvedených výroků je spíše sám případem generálského komplexu. Pasuje se ve svých vývodech do role žalobce, odborného znalce i soudce. Na katy si pod jeho články chodí hrát ostatní literárně nenadaní, jimž tyto placaté argumentace stačí.
Viděl snad někdy někdo fyzicky jak kdokoli tleská nějakým ruským aktivitám? Je to jen předpoklad, utkvělá domnělá představa, že když nesouhlasíte na buzeráku s generálpolitruckou výzvou k antiruské hysterii, jste nepřítel kolaborant. Zřejmě bychom měli všichni pod článkem odpovídat: Zdar soudruhu generálpsychiatře. Jenomže jsou zde i lidé, kteří to s naší zemí myslí hluboce vážně. Já naopak klidně mohu vidět, že hysterčení a halucinace o ruské hrozbě zatěmňují jinak střízlivé myšlení. Ne v zájmu bezpečnosti naší země, ale kvůli velikášství nějakých mocichtivých tyranizujících paintelektuálů. Považovat Rusko dnes za středověkou chatrnou komunistickou zemljanku je zločin proti bezpečnosti celé Evropy. Nejsme na válku s Ruskem ani připraveni, natož vybaveni. Plánované sankce musely sklouznout k desítkám novel, aby něco způsobily a celkově se zdá, že poškození ekonomik může ve svém důsledku být stejné pro východ i pro západ. Jenomže Rusové na rozdíl od nás dokážou více trpět, což souvisí i s těmi středověkými latrínami. Když se porouchají latríny na nejlepší bojové lodi USA, musí se stáhnout do servisu.
Všichni vidí, že přinejmenším ani Rusko zjevně úplně a vůbec ne snadno nevítězí. Žádnou oslavu agrese Ruska na Ukrajinu zde běžně nečtu. Maximálně se jedná o pochopení, pokud se vezmou v úvahu podrobnosti vývoje vztahů od roku 2008. To je zcela racionální základ pro pozdější možnosti urovnání konfliktu. Zlehčování válečných zločinů zde také neprobíhá. Kdyby napsal autor blogu nedůvěra k podání referencí o válečných zločinech, pak by se o tom dalo uvažovat. Nemáme ověřitelné informace. Budou snad v budoucnu, pokud se podaří uzavřít mír. Soudný člověk nepochybuje o tom, že zločiny se prostě bohužel ve válečných konfliktech vyskytují a je třeba je soudit. Škoda, že se tak nedělo a neděje v případech Islámského státu nebo nynější vlády v Sýrii. Zpochybňujeme tím možnost být morálními garanty nějakého posuzování zločinů.
Nadbíhání ruským politikům je snad science fiction. Zdejší blogeři nebo řadoví občané se k něčemu takovému vůbec nedostanou. Rozsah a působnost takových výstřelků je zcela marginální. Proč se zde tedy takové pojmové přestřelky dějí. Jsou údajní „proruští“ kolaboranti vůbec ve svém dosahu nebezpeční? Nejsou. Ale tato agenda umožňuje předdisciplinovat obyvatelstvo. Kdyby se skutečně rozpoutala válka, budou natrénovaní tyrani na svých místech. To je motivace všech těchto bezpečnostních aktivistů, kteří by za nějaké pochybnosti a názory hbitě dělali z lidí blázny a posílali je třeba i na smrt pro kolaboranty (úplně stejně jako Horákovou).
Jednoduché otázky: Kde máte ruské pachatele odpálení ropovodu Nordstream? Kde máte pachatele provokace ve Vrběticích? Kde máte důkazy o předvolebním incidentu u Lipska v Německu? To jsou jen ty nejflagrantnější nesmysly a přímo vyvrácené skutečnosti, které text a myšlení hysterických antirusistů neberou v úvahu. A ti by nás měli vést do tak těžké války? Tito naivkové a průhlední tyránkové? Sorry jako
Zdenek Horner
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