Na řadě už je jen právní stát

Současná eskalace konfliktu mezi prezidentem a vládou je velkou prověrkou právního státu. Stojíme buďto před otevřeným pučem nebo se probudí právní složky státu a narovnají konfliktní asymetrii vnímání světa.

Prezident podal podnět k trestnímu oznámení. Skutkovou podstatou je údajně vydírání. Nyní musí soudní systém zareagovat a přesvědčit svým včasným a rozhodným postojem, zdali žijeme v právním státě. Masivní podsouvání, pomlouvání a výhružné nadávky provázely celou vládu Petra Fialy a nebylo síly, která by se tomu postavila víc než jen verbálně. Soudní systém mlčel a krčil se v ústraní. Doufejme, že nyní v tom nebude pokračovat.

Bohužel jsem zblízka případ vydírání zažil. Nepodobá se té verbální tirádě před svědky. Vydírání musí mít nějaký podklad skutečné hrozby. Pokud se ve verbální rovině pouze hrozí bojkotem prezidenta ze strany vlády, je to docela pochopitelné, i pokud to podstupuje přímo pan prezident. Prezidentův podnět nelze nechat viset ve vzduchu. Nejsem právník a nedovedu posoudit víc než pocitem, co je vydírání. Jak lze vydírat prezidenta? Dvěma větami? Asi by se muselo stát něco konkrétního, třeba nějaká dosud utajená informace o prezidentovi jako hrozba. Prezidenta těžko mohou ohrozit nějaké zprávy sms.

Velmi dlouho je ze strany agresivních liberálů vystavena skupina brblajících občanů zvaných dezoláti či jiní exoti, třeba svině apod., vystavena dokonce nadávce, která má podle mne protiprávní význam. Bylo použito slovo kolaboranti. Konotace tohoto označení zavání popravami, protože, co se dělo s kolaboranty ve válce i po válce ví každý. Právní systém zcela mlčel. Nešlo také o vydírání? Podle mne ano, ale ačkoliv se tyto nadávky s posvěcením vlády používaly veřejně a právní systém zcela mlčel, nabízí se otázka, zdali ony hrozné sms-ky jsou větší hrozbou než zastrašování liberály posledních pět let.

Předpokládám, že po tomto extempore nebude komunikace s hradem nadále možná, ani smysluplná. Prostě se omezí jen na právně nutný rámec s minimem jakékoli vstřícnosti. To je zcela logické. Prezident se otevřeně postavil proti vládě a neshledává žádnou kompromisní komunikace, která by vedla k soužití různosti názorů. Já bych se s prezidentem už prostě vůbec o ničem nebavil. Jistě mu nikdo nebude bránit v tom, na co má výslovně nárok, ale ani milimetr ničeho navíc.

Právní stát je poslední instituce, která by mohla navázat komunikační koridor. Zůstane-li němá jsme opravdu na okraji propasti, která hrozí velmi nebezpečným rozdělením společnosti. Snad nás nečeká občanská válka. Nejenom, že by to byla mentální ostuda, ale po slušném rozdělení někdejší federace by šlo o zásadní morální úpadek. Všem přeji chladnou a realistickou hlavu. Já se k nadávkám nepřipojím, ale od nynějška nebudu do vyřešení situace s nikým diskutovat. Není o čem. Konsensus byl ze strany liberálů znemožněn. Není cesta, jak k němu jednostranně směřovat nedojde-li k nějakém společnému respektování pravidel a základních skutečností.

Den české ostudy a smutku je dnes.

Autor: Zdenek Horner | úterý 27.1.2026 20:55 | karma článku: 6,25 | přečteno: 56x

Zdenek Horner

  • Počet článků 936
  • Celková karma 24,78
  • Průměrná čtenost 939x
Genealog, absolvent HTF UK. Mými hlavními zájmy jsou: historie, poezie, filosofie a nekonfesní teologie.

