Na řadě už je jen právní stát
Prezident podal podnět k trestnímu oznámení. Skutkovou podstatou je údajně vydírání. Nyní musí soudní systém zareagovat a přesvědčit svým včasným a rozhodným postojem, zdali žijeme v právním státě. Masivní podsouvání, pomlouvání a výhružné nadávky provázely celou vládu Petra Fialy a nebylo síly, která by se tomu postavila víc než jen verbálně. Soudní systém mlčel a krčil se v ústraní. Doufejme, že nyní v tom nebude pokračovat.
Bohužel jsem zblízka případ vydírání zažil. Nepodobá se té verbální tirádě před svědky. Vydírání musí mít nějaký podklad skutečné hrozby. Pokud se ve verbální rovině pouze hrozí bojkotem prezidenta ze strany vlády, je to docela pochopitelné, i pokud to podstupuje přímo pan prezident. Prezidentův podnět nelze nechat viset ve vzduchu. Nejsem právník a nedovedu posoudit víc než pocitem, co je vydírání. Jak lze vydírat prezidenta? Dvěma větami? Asi by se muselo stát něco konkrétního, třeba nějaká dosud utajená informace o prezidentovi jako hrozba. Prezidenta těžko mohou ohrozit nějaké zprávy sms.
Velmi dlouho je ze strany agresivních liberálů vystavena skupina brblajících občanů zvaných dezoláti či jiní exoti, třeba svině apod., vystavena dokonce nadávce, která má podle mne protiprávní význam. Bylo použito slovo kolaboranti. Konotace tohoto označení zavání popravami, protože, co se dělo s kolaboranty ve válce i po válce ví každý. Právní systém zcela mlčel. Nešlo také o vydírání? Podle mne ano, ale ačkoliv se tyto nadávky s posvěcením vlády používaly veřejně a právní systém zcela mlčel, nabízí se otázka, zdali ony hrozné sms-ky jsou větší hrozbou než zastrašování liberály posledních pět let.
Předpokládám, že po tomto extempore nebude komunikace s hradem nadále možná, ani smysluplná. Prostě se omezí jen na právně nutný rámec s minimem jakékoli vstřícnosti. To je zcela logické. Prezident se otevřeně postavil proti vládě a neshledává žádnou kompromisní komunikace, která by vedla k soužití různosti názorů. Já bych se s prezidentem už prostě vůbec o ničem nebavil. Jistě mu nikdo nebude bránit v tom, na co má výslovně nárok, ale ani milimetr ničeho navíc.
Právní stát je poslední instituce, která by mohla navázat komunikační koridor. Zůstane-li němá jsme opravdu na okraji propasti, která hrozí velmi nebezpečným rozdělením společnosti. Snad nás nečeká občanská válka. Nejenom, že by to byla mentální ostuda, ale po slušném rozdělení někdejší federace by šlo o zásadní morální úpadek. Všem přeji chladnou a realistickou hlavu. Já se k nadávkám nepřipojím, ale od nynějška nebudu do vyřešení situace s nikým diskutovat. Není o čem. Konsensus byl ze strany liberálů znemožněn. Není cesta, jak k němu jednostranně směřovat nedojde-li k nějakém společnému respektování pravidel a základních skutečností.
Den české ostudy a smutku je dnes.
Zdenek Horner
Řehka by měl sám rezignovat
Chování ozbrojených složek u nás zavání pokušením stát se vojenskou chuntou. Jsem přesvědčen, že se to nepodaří. Když neodstoupí Řehka sám, bude s ostudou odvolán. O tom, co se kam komu pošle na státní útraty rozhoduje vláda.
Zdenek Horner
Veřejnoprávní znamená apolitická
Pokud má být televize či rozhlas považován za veřejnou službu a seriózní informační platformu, pak musí být přísně apolitická. Může být investigativní a požívat veřejné ochrany. Nemůže však být agresivně propagandistická.
Zdenek Horner
Nakolik byste to uvítali? Více vlaječek?
Kdy bude v diskusích na iDnes přidán emotikon vlaječka Venezuely? Všimněte si, že nepožaduji stažení vlaječky Ukrajiny, ale přidání vlaječky další napadené země.
Zdenek Horner
Je málo poezie
V loňských volbách do parlamentu jsem volil BPS. Strana příliš neuspěla, a tak jsem pojal myšlenku vytvořit novou partaj MLPS. Měla by být radikálnější. Níže načrtnu hlavní myšlenky pro přípravný výbor partaje bez hospody.
Zdenek Horner
Svévole dosahuje vrcholu
Možná už ze stavu svévole není úniku. Jsme v rukou umanutých neodpovědných politiků na západě i na východě. Odpovědnost k lidskému životu zanedlouho již úplně ztratí hodnotu a nastoupí válečný kult smrti.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Ředitelka blanenské školy, která podvodně přišla o miliony korun, rezignovala
Ředitelka Základní a mateřské školy Salmova v Blansku rezignovala na svou funkci. Stalo se tak...
Nová hra v Ostravě zkoumá kořeny a dopady marxismu-leninismu na společnost
Ostravská Společnost pro kulturu a umění nastudovala hru Ladislava Vrchovského popisující vznik...
OBRAZEM: 20 let v provozu. Tramvaje Škoda 14T časem změnily interiér i exteriér
Tramvaje typu Škoda 14T brázdí koleje Prahy už 20 let. Nejnovější změnu si na nich cestující mohli...
ÚS zrušil pokutu pro matku, která vzala dítě k moři v době, kdy mělo být s otcem
Ústavní soud (ÚS) zrušil pokutu 3000 korun pro matku, která odjela s dcerou na dovolenou k moři v...
Pronájem bytu 2+1 65 m2, U Jezu, Žatec
U Jezu, Žatec, okres Louny
13 000 Kč/měsíc
- Počet článků 936
- Celková karma 24,78
- Průměrná čtenost 939x