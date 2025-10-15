Můj hlas ve volbách propadl
Útlak a nesvoboda pokračují. Odcházející vláda si nenechá ujít jediný šikan či šikánek. Když jsem sledoval jak se zlomyslným posměškem ministr Kupka nenadává vlastním spolustraníkům, že nemá peníze na dopravní stavby, ale pošklebuje se, že si ty peníze má sehnat nová vláda, nechtěl jsem něčemu tak nehoráznému věřit. Stále si někdo myslí, že Spolu dělalo politiku pro Českou republiku? Asi už jen skalní fialky.
Vláda „Čím hůř, tím líp“ se vymyká všemu, co jsem dosud kdy cynického v politice viděl a slyšel. Dnes to doplnil exministr Blažek upozorněním, že kauza bitkoinů je v naprostém pořádku, protože žádná instituce neřekla, že stát nesmí přijmout dar od „případného“ zločince. Já bych ho vrátil zpět do funkce s omluvou a náhradou mzdy i úplatků.
Vrchní cirkusové číslo však obstarává současný ministr zahraničí. Jak, že lituje své citace Lenina? Stačí se omluvit a je to simsalabim vyřešeno? Zato Turek, se dál dusí ve sklenici od okurek. (Ten rým používám na znamení toho, že jsem volil poetickou stranu. Však ona se tam jednou taky dostane a bude skládat vládu.)
Člověk pochopí, jak hluboké provinění Turek spáchal, na rozdíl od citace Lenina, kdejakých škraloupů se slavením večírku, když umírali studenti na fildě v Praze, hlubokým pochopením a schvalováním invaze Varšavské smlouvy 1968 v rodině jednoho rozvědčíka. Ten bude nyní Turka kádrovat. To je jen logické vyústění odpracované kariéry. Ale hlavně krevní obraz svobody slova.
Na druhou stranu, ať Turek klidně padne a zapadne, je mi to jedno potud, pokud se svoboda slova a slušné jednání do naší země navrátí. Při tiskové konferenci politika ANO pana Havlíčka bylo slyšet hlasy hysterických novinářů, kteří za každou cenu vytrvale vyvolávali odsouzení Filipa Turka, vyžadovali desetkrát stejnou odpověď a v pauzách asi dávali prostor tomu, aby se i tento politický matador mohl opravit a poplival Turka. Nátlak a nenávist kvůli prkotinám.
Doufám, že se postupně celá fialová vláda připojí k dehonestací každého. Měl by se vrátit i Foltýn a nazvat opět nějakou další skupinu třeba pro změnu kretény. Užitečné idioty máme pomalu v každém komentáři. Už Foltýna někdo navrhl na vyznamenání? Že bych o tom zauvažoval? Oni by si zasloužili vyznamenání i ti, co se omluvili za svá minulá selhání. Jeden se vzdal Antify a druhý Lenina. Bohužel prezident sám sebe vyznamenat nemůže. Tedy technicky asi jo, ale asi jej nikdo nenavrhne. Nic si z toho chlapci nedělejte, to jiný zase nedostane Nobelovu cenu míru.

Mění se pravdy po volbách?
Obsedantně kompulzivní vláda na odchodu stále vysílá jedovatosti. Naopak apoštol vládní pravdy Foltýn utekl z vládní lodi již den před volbami. Měl asi dobré informace, jak to dopadne.

Výsledek voleb z pohledu malé volební komise
Chodím do volebních komisí pravidelně již od roku 1990. Zajímá mne odkud se berou úvahy o zmanipulování voleb. Při své účasti ovšem nemohu taková podezření potvrdit. Podle mne byly volby sice překvapující, ale regulérní.

Příčina neutěšeného stavu předvolebního
Nekomunikace. Stalo se špatným zvykem izolovat odpůrce a nehledat shodu ani u nejdůležitějších rozhodování, která by měla přežít každé volby. Současná vláda selhala v otázce přijatelného konsensu.

Milost pro Netanjahua?
Izraelský prezident zvažuje milost pro premiéra Netanjahua. Jeho težkopádné kauzy příliš zatěžují izraelskou společnost. Takto se chová jediný demokratický stát na Blízkém východě. Za mrtvé palestinské děti snad milost nedostane.

Za koho kandiduje ministr Jurečka?
V jedné diskusi na ČT při odpovědi Janě Maláčové na kritiku postoje vlády k civilním obětem v Gaze řekl, že oni si soukromě telefonují, (sic bez výsledku) s ministrem vnitra Izraele. Slušelo by se říci B, proč je to bez úspěchu.
