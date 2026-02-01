Mnohem více lidí zůstalo demonstrovat doma odpor vůči pučistům
Nikdo neví, čeho a jak chtějí dosáhnout. Kdyby jich přišlo na jejich vysněnou Letnou dvě stě tisíc, stejně nevědí co chtějí. Vydají se snad do Strakovy akademie a ve stylu Mussoliniho vyženou zvolenou vládu? Nařídí premiérovi nějaké ponižující podmínky?
Sešli se k podsouvání a ohýbání práva a musíme je bedlivě sledovat, aby nezačali s násilnými akcemi. Na premiéra byl násilná útok již v průběhu voleb. Tyto demonstrace přilévají olej do ohně. Přitom ten, kdo se vyhýbá jednání a otevřené veřejné argumentaci je prezidentský spasitel. Souhlasím s tím, že ministr Macinka si vyhodnotil situaci tak, že je nutno ty, kdo neuznávají výsledek voleb ignorovat. Nejlépe s nimi vůbec nejednat, ani prostřednictvím sms, byť by to byla dobrá vůle domluvit se na kompromisu. Nakonec z toho vyleze vydírání. Taková komunikace nemá žádný pozitivní význam, protože admirální jenerál není schopen a ochoten respektovat svoje politické protivníky. O fair play už vůbec mluvit nemůžeme. Cílem je puč a nikoli zlepšení situace v naší zemi. Mnozí komentátoři to i zde na blogu píší zcela jasně, doufají, že prezident se chopí moci. Jak slibuje rozdavačný ministr korouhvička Lipavský, složí se prý prostestující na provoz kanceláře prezidenta. To je jediná pozitivní zpráva, protože tím pomohou státnímu rozpočtu. Izolace na hradě je klíčová.
Likvidátoři volebního výsledku jsou naštěstí diletanti. Nemají v ničem jasno a jejich právní povědomí není frustrováno nějakým omezením zákona. Dříve či později to dojde všem. Je třeba neustále zveřejňovat charakter protagonistů slepého protestu. Poukazovat na záludnou nenávist, která hnutí živí. Je to nenávist ke každému kdo nesouhlasí a je z jejich pohledu dezolát, svině, kolaborant. Chceme návrat takové rétoriky a selekce obyvatel? Myslíte, že po převratu by zůstalo jen u verbálních projevů nenávisti? Kdepak. Nastaly by čistky, kriminály obnovení muklovské kultury koncentračních zařízení. Lidé s ohnutým smyslem pro spravedlnost jsou prostě nebezpeční. Jsou fanatici a ničím je nepřesvědčíte. Nejsou schopni si vidět ani na špičku nosu a budou nám vykládat, že jsme údajně začali nadávat my jim. Vykládají to již dnes, ale dosud na to reagujeme málo. Jejich prohřešky musí být řádně obnaženy.
Ať je to jakkoli, jsme odkázáni na morální libovůli našeho soudního systému. Pokud naši soudci budou ochotni vyrábět podivné rozsudky, kdy ohnou výklady zákona ve prospěch fanatické libovůle, pak je s námi všemi konec a nevyhneme se občanské válce. Je to velká morální výzva. Veřejné mínění nemůže nahrazovat volbu podle zákona. K tomu nejsou legitimní ani legální důvody. Pokud se admirální jenerál o takový postup argumentování opírá, pak je samozřejmě vyložený pučista. Těšíte se snad na diktaturu nějakých „dokonale pravdivých bytostí“ mezi námi? Pravdivý aktivista existovat může a je jistě dobře, když se bojuje o lepší budoucí. Jenomže ani zásluhy těchto aktivistů v nějaké dílčí prosazené pravdě jim nedávají automaticky monopol na pravdu celou. I géniové, jako byl třeba Einstein, si na dalších úkolech, které si sami vytyčili neuspěli, jak si sami představoval. To není ostuda. Člověk je motivován ideály, ale musí mít i sebereflexi si přiznat, že už pravda včerejší může a musí být opravena přesnějším a smysluplnějším způsobem. Pravda jistě není beranidlem v boji o koryta. Svoje pravdy musí každý ve všedních dnech obhajovat a oživovat. Svévolná definitivní pravda iracionálního apriorního stylu neexistuje.
Zdenek Horner
Amorální hnutí Milion chvilek
Člověk musí žasnout, že jakési hnutí, které podporovalo v roce 2021 stanovisko, že prezident ministra jmenovat musí, najednou stojí za prezidentem, který ministra jmenovat nemusí. Pravda i logika dostává na frak.
Zdenek Horner
Není nic, na čem bychom se shodli
Prezident odmítá jednání s ministrem. Jednal by s premiérem, a jak dodává opozice, slabým premiérem. Silný ministr je pro jednání moc velké sousto. Jde o to se vzájemně naštvat. Politické motivy práce pro občana stranou.
Zdenek Horner
Na řadě už je jen právní stát
Současná eskalace konfliktu mezi prezidentem a vládou je velkou prověrkou právního státu. Stojíme buďto před otevřeným pučem nebo se probudí právní složky státu a narovnají konfliktní asymetrii vnímání světa.
Zdenek Horner
Řehka by měl sám rezignovat
Chování ozbrojených složek u nás zavání pokušením stát se vojenskou chuntou. Jsem přesvědčen, že se to nepodaří. Když neodstoupí Řehka sám, bude s ostudou odvolán. O tom, co se kam komu pošle na státní útraty rozhoduje vláda.
Zdenek Horner
Veřejnoprávní znamená apolitická
Pokud má být televize či rozhlas považován za veřejnou službu a seriózní informační platformu, pak musí být přísně apolitická. Může být investigativní a požívat veřejné ochrany. Nemůže však být agresivně propagandistická.
