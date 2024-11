Místní židovský extremismus

Zdejší samozvaná židovská klika se snaží vydávat za jediný reprezentativní hlas židovství na iDnes. Bohužel se asi uchyluje už i ke zkreslování reality. Možná nejde o vědomou lež, ale o překročení zdejších pravidel určitě.

Pan Vodvářka ve svém blogu o protiizraelské petici intelektuálů uvádí přímo tento text:

Ve světových dějinách nic nového. V 30. letech minulého století zhruba 1000 intelektuálů podepsalo dokument, v němž považuje židovskou rasu za méněcennou, de facto nehodnou života. Byli to vědci, umělci, filosofové, u nichž bylo rovněž možné předpokládat jistý větší rozhled, než jenom převzetí informací z Volkische Beobachter.

Zdroj: https://blog.idnes.cz/vodvarka/intelektualove-proti-israeli.Bg24100769

Zdejší židovská kulturní fronta čítá asi tři autory, kteří se přímo zabývají podporou současné izraelské politiky pod rouškou „židovství proti antisemitismu“. Často se zde snaží vyvolávat dojem, že jsme tu samí odpůrci židovství. Je to směšné, neboť např. jeden z mých pradědečků byl žid. Bojoval v I. světové na straně Rakouska a nezběhl na místě svého nasazení k československým legiím. Byl raněn a krátký zbytek života věnoval marnému boji o podporu zraněných loajálních rakouských vojáků. Zemřel celkem mlád v roce 1924 v Uherském Hradišti. Podle zlomků dochované korespondence vím, že tito předkové byli bilingvální, tj. mluvili a psali česky jako německy.

Navíc je pojem antisemitismu širší než jen antižidovský pojem. Semity jsou i arabští bratranci židů. Pokud tedy napíše Vodvářka o Palestincích, že jsou kvůli tragickému bestiálnímu výpadu do Izraele 7.10. 2023 humanoidi, tedy nižší vývojové stadium člověka, pak je sám antisemita. Pokud je nějaký bestiální zločinec označen například za nepříčetného nebo by byl označen za zvíře, těžko by mohl být za svoje zločiny odsouzen. I bestiální zločinci typu střelce na FFUK v Praze jsou lidé. Chápu metaforicky vzteklé reaktivní označení krvavého zločince za bestii, ale právě v zájmu neprosakování konkrétních zločinů do postojů uplatňujících kolektivní vinu, jsou podobná označení jako humaniod, zvláště s jistým odstupem, již považovány za k rasismu směřující manipulaci veřejným míněním.

Historie prostě nezačala 7.10.2023, ale mnohem dříve. Izrael spolu zmařil dohody o dvou státním uspořádání mezi Izraelem a Palestinci. V tomto smyslu diplomacie selhala a také proto se arabské postoje zvrhávají z bezvýchodnosti a bez perspektivy k terorismu, což je ovšem nijak neomlouvá, jen vysvětluje. (Nakonec je třeba paralelně téměř jisté, že zpřísnění sociálních dávek u nás zcela určitě zvýší zločinnost těch, kteří v nových podmínkách na dávky nedosáhnou. Případné delikventy samozřejmě nic neomlouvá, ale skutečnost taková je a dalo by se tomu z velké části předejít.) Musíme jen doufat, že nějaké budoucí vyšetřování incidentu 7.10.2023 nezjistí, že izraelský Mosad o invazi věděl, ale nepodnikl nic, aby nezmařil akci „vybuchujících pagerů Hizballáhu“.

Ale zpět ke kritizované pasáží blogera Vodvářky. Marně jsem hledal na internetu odkaz na petici intelektuálů ve 30. letech. Noviny Volkische Beobachter nepochybně štvaly, coby nacistický tisk, proti židům. Nicméně jako historika mne vždy zajímají i podrobnosti, zvláště, když jsem o takové petici dosud neslyšel. (Pod článkem najdete odkazy na nalezené zmínky o činnosti Volkische Beobachteru.) Bohužel Vodvářka, navzdory několika mým upozorněním, zásadně nedokládá svoje tvrzení nějakými odkazy, ačkoliv z této povinnosti nejsou vyňati nedotknutelní místní příslušníci jednotky VIP na blogu iDnes.cz. Nikdo není neomylný, jistě ani já. Ale zde se domnívám, že nejde jen o omyl, ale o záměrný hoax. Rád se autorovi omluvím, až někde uvede odkaz na jím zmiňovanou událost. (Také bych Vodvářku rád upozornil, že několik významných hudebních institucí u nás v reakci na válku na Ukrajině stáhlo z repertoáru Čajkovského díla. Také se u nás i zde na blogu vyskytuje silná kritika držitele Puškinovy ceny Jaromíra Nohavici. Vskutku nelze to sice dokázat, ale v poslední době u nás žádná významná ruská díla nevyšla a nevychází.)

Závěrem upozorňuji, že nejsem pod peticí podepsán, na to jsem bezvýznamný pisálek, ale stejně bych ji nepodepsal, protože si myslím, že lid Izraele je stejným předmětem manipulace jako lid Palestiny. Kdyby politici nekladli překážky a dodržovali svoje vlastnoručně podepsané dokumenty, dávno by byl na Blízkém východě mír.

