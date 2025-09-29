Milost pro Netanjahua?
Koneckonců korupce je maličkost proti tomu, co již dnes má Netanjahu na svědomí. Jeho okázalá msta na civilistech, válčení s nejasným nepřítelem, kdy může být prohlášen členem Hamásu i každý kámen u cesty, oproti tomu je korupce vážně maličkost. Paradoxně jsem pro tuto milost, protože by mohla vést i k tomu, že Netanjahu nebude tolik potřebovat válku pro udržení se u moci, které jej chrání před kriminálem.
Netanjahu pro mne nepochybně zůstane jedním z největších zločinců všech dob. Jeho záludné metody, fanatické až šílené prosazování sionismu v jeho takřka neonacistickém převleku, to jsou pro mne prohřešky, kdy ode mne nikdy žádnou milost nedostane. Podle mne poplival odkaz obětí holokaustu, když dokázal tento skvělý elitní národ zatáhnout do hloupé nekonečně vleklé války s chimérou terorismu.
Nesnižuji tím nijak spoluvinu teroristů z Hamásu, kteří by rovněž měli stanout před mezinárodním tribunálem za jejich úkladné zločiny proti lidskosti. Jednou, až třeba Netanjahu opravdu odstoupí a nějaká nová izraelská opozice dosáhne na vyšetřování incidentu, jejž nyní vidíme z úhlu totální války, dojde třeba i na vyšetření podivností masakru, špatně chráněné hranice apod.
Uvidíme také s čím se Netanjahu vrátí z konzultací v USA. Bude palestinský stát? Bude anexe všeho palestinského? Izrael stojí nad propastí. Milost je nesrovnatelně lepší než totální válka. Se skřípěním zubů lze tedy souhlasit a akceptovat, že se konečně situace bude moci změnit ve prospěch lidského řešení a skončí neonacisté v izraelské vládě.
Válečné běsnění je nyní největší, které jsem v životě zažil. Když vidím mladší generaci, jak naivně naslouchá válečné rétorice, jímá mě hrůza. Mládež je neuvěřitelně zmanipulovaná. My starší jsme zvyklí prověřovat infromace, ale mladí si tím hlavu zatěžovat nechtějí a poslouchají jen hlavní pohodlný mainstream. Vyslechl jsem pár rozhovorů mladých v tramvaji a nestačil jsem se divit, jaké papouškování válečných štváčů byli ochotni společně obdivovat. Samozřejmě by je realita války brzy donutila vystřízlivět. Asi si musí sáhnout na rozpálená kamna, aby uvěřili ničivému žáru. Číst Hammingwaye asi nebudou, jako ztracená generace se cítí od dob neomezených pohlaví. Ve válce by přece něco znamenali. Ano, byli by veledůležitými mrtvolami pro jeden den anonymní statistiky válečného zpravodajství.
Válka samozřejmě vůbec nemusí být. Stačilo by mít respekt a veřejně rokovat o uspořádání ve společnosti historických faktů. Bylo by jistě obtížné veřejně říci, že dochází k úplné revizi výsledků druhé světové války. Rozhodně by byly zajímavé odpovědi před veřejností, jaký tedy dnes platí základní řád a rámec mezinárodního práva a jsou-li bez něj dnes možné nějaké bezpečnostní záruky. Ničemu nemůžete věřit v prostředí, kde nelze ověřit informace v důvěryhodném modu. Obě strany konfliktu pak vedou jen protichůdné monology s opačným znaménkem. Ke vstřícnosti je daleká cesta. Máme totiž nyní na čele marketingové úředníky, ale žádné státníky, kteří by dokázali přinést skutečnou lidskost do jednání o konfliktech.
Například jsem přesvědčen, že nelze současně hájit práva Ukrajiny bez hájení práv Palestinců. Není to v peripetiích úplně stejné, ale podstata konfliktu je velmi podobná z hlediska všelidských hodnot. V záblescích si tuto souvislost některé evropské země uvědomují. Pak se takovému mínění a konání dá věřit, ale v nynějším podání třeba naší vlády se nedá věřit vůbec ničemu. Na výsledek naší volby jsem sice zvědavý a volit sám budu, ale vidím kolem sebe tolik nenávisti a zla, včetně lhaní, že mám obavu, aby jakýkoli výsledek nebyl impulsem k násilnějším postupům v budoucnosti. Někteří politici zašli v nenávistném nálepkování příliš daleko. Společnost je v čemsi rozdělena 50 na 50. Potřebovali bychom stranu Smíření. Když vidím obavy na obou stranách, co za represe se po volbách rozpoutá, nakopal bych nejraději obě strany kamsi. Ale my nějaké vedení státu potřebujeme, anarchie gangů je totiž ještě mnohem horší. Nebudu to tedy dál tajit. Volím Balbínovu poetickou stranu. Řekla mi to volební kalkulačka, a i já někoho poslouchat musím. Howg!
Zdenek Horner
Za koho kandiduje ministr Jurečka?
V jedné diskusi na ČT při odpovědi Janě Maláčové na kritiku postoje vlády k civilním obětem v Gaze řekl, že oni si soukromě telefonují, (sic bez výsledku) s ministrem vnitra Izraele. Slušelo by se říci B, proč je to bez úspěchu.
Zdenek Horner
Odolnost? Ne, pouhá zatvrzelost.
Boj proti dezinformacím v podání odolných provládních tlampačů připomíná někdejší totalitně socialistický boj za mír. Kdo s nimi nebojoval za mír, byl prostě proti nim.
Zdenek Horner
Historický diletantismus
Výraz diletant označoval v minulosti šlechtické amatéry, kteří sice měli možnost a prostor se věnovat čemusi vyššímu, ale schopnosti ani vzdělání na to neměli. Dnes jde o výraz hanlivý, jenž označuje nedouky a povrchní neználky.
Zdenek Horner
Kolikrát lze věřit poplašným zprávám?
Důvěra je křehká hodnota. Když poprvé dopadly úlomky raket do Polska málokdo tu zprávu zpochybňoval. Zpráva se později nepotvrdila, takže se vcelku nelze divit dnešní zdrženlivosti a ostražitosti k nejnovějšímu incidentu.
Zdenek Horner
Všichni proti Babišovi, Všichni proti Fialovi
Kdysi asi před padesáti lety jsem s kamarádem hrál takovou psychologickou hru. Jeden den měl velení on a druhý den já. Po pár dnech si člověk natrénoval, že slušné jednání je nejvýhodnější a také morálně správné.
|Další články autora
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou
Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...
Trump jednal s Netanjahuem. V Bílém domě probrali plán pro Gazu, Izrael souhlasí
Americký prezident Donald Trump v pondělí přijal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. V Bílém...
Macinka by si rád poradil se zelenými živly, Hřib řadí Motoristy k extremistům
V předvolební debatě se střetnou lídři stran, jejichž hlasy ve Sněmovně budou nejspíš hlavní adepti...
Mádlův bratr a kandidát STAN měl vážnou nehodu. Zázrak, že přežil, řekl Rakušan
Jan, starší bratr herce a režiséra Jiřího Mádla, utrpěl ve čtvrtek ráno vážná zranění při...
Babiš přilákal do Kralup příznivce i recesisty. Udivil ho pokles preferencí
Předvolební kampaň v kraji vrcholí. Zatímco středočeský lídr kandidátky SPOLU Martin Kupka (ODS) v...
programátor/ ERP konzultant
Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč
- Počet článků 911
- Celková karma 17,33
- Průměrná čtenost 949x