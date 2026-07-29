Mezi lží a nedorozuměním
K jednomu výbušnému tématu máme nyní dvě trochu odlišné výpovědi o průběhu a významu. Prezident se domnívá, že velmi srozumitelně a jasně odmítl jmenování Filipa Turka. Protistrana se domnívá, že mlžil a udržoval věc otevřenou, aby získal čas nebo dál přemýšlel a projednával daný problém.
V rozhovoru pro iDnes prezident mj. řekl:
A protože jsem nabyl dojmu, že vyznění našeho jednání nemusí být panu předsedovi Motoristů zcela jasné jsem Petru Macinkovi za 15 minut poslal SMS, že: Ani na post ministra životního prostředí si nedovedu Filipa Turka představit.
Petr Macinka zveřejnil svou verzi:
SMS však nebyla zaslána přímo, ale prostřednictvím kancléře Vašiny, který mi zavolal a poté zaslal SMS následujícího znění:
Pane předsedo, ve Vašem případě to bude nejspíš zbytečné, ale po zkušenostech se špatnou hradní akustikou, chci znovu zdůraznit, že nová varianta, o které jsme spolu dnes poprvé mluvili, je variantou k zamyšlení. Bude určitě vyžadovat důkladné zvážení na vaší straně, koalice i mé. Berme ji stále jako pracovní, ne deal done. Děkuji za věcné jednání. Petr Pavel. ((až v) 16:20)
***
Ve výpovědích o stejné situaci jsou vždy s odstupem rozpory. Podrobnosti upamatování jsou prostě velmi odlišné. Proto se má jednat přímo a transparentně a ne v mnohoznačných jinotajích. Nedůvěru současné vlády vůči prezidentovi sdílím rovněž. Je mi jasné, že tuto prkotinu prezidentovi zastánci nijak sebereflexivně nepojmou. Lze na to samozřejmě pohlížet tak, že kandidát na ministra Macinka je mdlého ducha a neporozuměl a neuhodl zámysl prezidenta.
Vedle toho ovšem vyvstává i další otázka, jak asi dnes pohlíží prezident na nedoložená fakta o tom, co novinářka Deníku N zveřejnila o Turkových postech na Facebooku. Slíbila předložit důkazy, což dodnes neučinila a pan prezident k tomu nezměnil stanovisko. Přitom je jasné, že byl nespravedlivý – dezinformovaný a na základě bezdůkazní pomluvy poškodil vznikající vládu již v zárodku. Přesto tvrdí, že by s vládou rád jednal a vyjednával. Ale po výše uvedených zkušenostech by s ním každé jednání bylo rizikem dalšího nedorozumění.
Prezident jde prostě vládě po krku a pokouší se o zvýšení své moci. Ono by to nebylo tak zlé, kdyby on i veřejnost věděla, k čemu ji vlastně chce použít. Je nutno říci, že mimo maximální financování zbrojení, bezbřehou podporu Ukrajiny, zavedení Eura a Spojených států evropských nevíme o jeho plánech a způsobech realizace vůbec nic. Myslím, že se těmito otázkami zabývá jen hodnotově a realizaci by chtěl po vládě, která tyto jeho plány nesdílí.
Pak je ovšem přerušená komunikace přerůstající v pouhou kohabitaci zcela pochopitelná a jediná možná. Pan Prezident by nyní musel udělat nějaký transparentní vstřícný krok a nastolit nějaká ověřitelná pravidla komunikace, třeba na bázi společného komuniké, které by mohlo být i jen jednou větou nebo odstavcem sjednocené komunikace k danému problému. Jinak se ledy nepohnou.
Zdenek Horner
Kupodivu se všichni shodneme na tom, že Ankara byla ostuda…
Ano. Byla. Zajímavé na tom ovšem je, že média stranící prezidentovi se zabývají tím, jak prezident morálně, fakticky a diplomaticky zvítězil. Akorát neuvádějí žádná věcná fakta, která by ukázala diplomatické či jiné výhody ...
Zdenek Horner
Urban ztrácí nervy?
Dostal jsem místní nakládačku od nejplodnějšího zdejšího pisálka. Prý fabuluji, co si kdo myslí, co říká. Nic nechápu apod. Tak jistě. V každém případě to ale nic nemění na tom, že nedůvěra mezi vládou a prezidentem existuje.
Zdenek Horner
Naprostý prezidentský propadák
Reaguji na snůšku nepřijatelných tvrzení pana prezidenta v jeho exkluzivním rozhovoru pro deník iDnes publikovaný 16. července na stránkách internetového vydání. Četl jsem pozorně vícekrát a nemohu tomu uvěřit.
Zdenek Horner
Jediným účelem je pošpinit a poplivat?
Dnes se nebavíme věcně o problémech. Bavíme se o tom, co kdo údajně dělá, dělal, dokonce často víme předem, co kdo udělá. Tento způsob uvažování, zcela vylučuje diskusi a vytváří podhoubí totalitní zvůle.
Zdenek Horner
Žaloba na ústavní soud je nutná za každou maličkost
Pokud Ústavní soud udělá procesní chybu nebo poruší právo na spravedlivý proces, neprojde mu to bez následků. Vnitrostátní odvolání sice neexistuje, ale nastupují mezinárodní mechanismy.
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