Mění se pravdy po volbách?
V nedávném ranním vysílání sehnala televize CNN Prima news Jako komentátora na telefonu Michaela Kocába, zatrpklé komentáře mne v tuto dobu ohromily. Podle něj údajně Rusko napadlo Evropu, (před jeho domem asi stojí tanky)?
Každý den sada klacků pod nohy snaze ustanovit novou vládu. Žádný respekt, žádná slušnost, naopak. Vláda zpytlíkuje rozpočet a snaží se problém okamžitě přehodit na ještě ani nejmenovanou vládu. Ministr Kupka jeden den říká, že Babiš lže, že má na dopravní stavby všechny peníze, aby to za dva dny sám dementoval a přiznal, že všechny peníze nemá a vyzve nejmenovanou vládu, aby si peníze sehnala. Nyní chce převzít ODS do svých rukou, to bude prolhanost opět nejvyšší metou.
Nejsem samozřejmě schopen pochytat systematicky všechny kauzy a kauzičky, které se odehrávají. Nejsem profesionál s neomezeným časem k takovým analýzám. Ale zavání to tu silně plíživým pokusem o převrat proti volebnímu výsledku. Poslední „Turkova aféra“ spadla ve vhodnou chvíli z nebe. To je k smíchu. Musí být předloženy důkazy a vše vyšetřeno. Ať nakonec zavřou a zatratí Turka, ale já chci skutečnou pravdu ne „jedna paní povídala“ od Deníku N. (Jak dlouho ty informace mají? To bude ještě zajímavé.)
Mám obavu, že vládní fialová garnitura ztratila všechny zábrany a předvádí nám v praxi odolnost vůči negativnímu výsledku voleb. Nechali si pojem odolnost petrifikovat Filosofickým ústavem. Ale ukazuje se, že to je jen věroučné koučování. Žádný morální náklad není zapotřebí. Pravda dosud v jejich očích byla podepřena většinou společnosti, ale ta se prostě přelila k jiným hypotézám. Dnes jdou do vlády prostě i minulí kacíři. Nicméně v demokratickém státě měla fialová vláda dostatek času případné nedemokratické elementy najít, strany zakázat, zločince pozavírat. Dnes jsou jakékoli výkřiky o bezpečnostní hrozbě směšné. Vyjadřují jen strach včera mocných extrémistů z potrestání jejich prohřešků, kterých je značné množství na několik článků. Dokonce si ke snadnému odsuzování spoluobčanů vytvořili nový trestní paragraf: činnost pro cizí moc. Kolik pochytali agentů a zločinců a odsoudili je za konkrétní dokázané činy proti bezpečnosti a demokracii? Rozhádali se jen s půlkou společnosti, které podsunuli, že jsou dezoláti, kolaboranti a svině a teď to mají zpátky. Jistě je nikdo takto označený nevolil.
I zde na blogu by se někteří mohli také trochu zastavit a zamyslet se, zdali se nepobláznili do příliš extrémních vášní. Naším společným úkolem je koexistence a soužití. Našim dětem možná budou tyhle žabomyší spory zanedlouho jedno a nebudou to chápat, jako nemohou pochopit ani dozvuky druhé války, natož první. Nemají zkušenost s rokem 1968, ani s revolucí takřka sametovou. Musíme se vrátit pokorně ke vzájemnému respektu a dříve přemýšlet, než spustíme zkoučovaný vodopád odolnosti vůči lži a nenávisti. Rozum do hrsti a srdce nechte znovu naslouchat.
Zdenek Horner
Výsledek voleb z pohledu malé volební komise
Chodím do volebních komisí pravidelně již od roku 1990. Zajímá mne odkud se berou úvahy o zmanipulování voleb. Při své účasti ovšem nemohu taková podezření potvrdit. Podle mne byly volby sice překvapující, ale regulérní.
Zdenek Horner
Příčina neutěšeného stavu předvolebního
Nekomunikace. Stalo se špatným zvykem izolovat odpůrce a nehledat shodu ani u nejdůležitějších rozhodování, která by měla přežít každé volby. Současná vláda selhala v otázce přijatelného konsensu.
Zdenek Horner
Milost pro Netanjahua?
Izraelský prezident zvažuje milost pro premiéra Netanjahua. Jeho težkopádné kauzy příliš zatěžují izraelskou společnost. Takto se chová jediný demokratický stát na Blízkém východě. Za mrtvé palestinské děti snad milost nedostane.
Zdenek Horner
Za koho kandiduje ministr Jurečka?
V jedné diskusi na ČT při odpovědi Janě Maláčové na kritiku postoje vlády k civilním obětem v Gaze řekl, že oni si soukromě telefonují, (sic bez výsledku) s ministrem vnitra Izraele. Slušelo by se říci B, proč je to bez úspěchu.
Zdenek Horner
Odolnost? Ne, pouhá zatvrzelost.
Boj proti dezinformacím v podání odolných provládních tlampačů připomíná někdejší totalitně socialistický boj za mír. Kdo s nimi nebojoval za mír, byl prostě proti nim.
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
KLDR má novou jadernou raketu, chlubil se Kim na velké vojenské přehlídce
Severní Korea představila na velké vojenské přehlídce novou mezikontinentální raketu Hwasong-20. ...
Kupka uvažuje o vedení ODS. V opozici chce udržet neformální spolupráci SPOLU
První místopředseda ODS Martin Kupka zvažuje kandidaturu na předsedu strany. Rozhodnout se chce v...
Policie hledala nebezpečného muže, který utekl z Bohnic. Našli ho u nádraží
Pražští policisté pátrali po muži, který se v pátek nevrátil z vycházky do lékařského zařízení v...
Americké úřady přitvrzují. Chovali se k nám jako ke zvířatům, říkají migranti o policii
Americké úřady v posledních týdnech přitvrzují. Imigranti a žadatelé o azyl popisují násilné...
Prodej bytu 3+1, 62 m2, Ostrava, ul. Zimmlerova
Zimmlerova, Ostrava - Zábřeh
4 850 000 Kč
- Počet článků 913
- Celková karma 17,41
- Průměrná čtenost 948x