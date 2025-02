Máme málo paragrafů na obranu republiky?

§§ 309 Vlastizrada, 310 Rozvracení republiky, 311 Teroristický útok, 312 Teror, 312a Účast na teroristické skupině, 312d Financování terorismu, 312e Podpora a propagace terorismu, 312f Vyhrožování teroristickým trestným činem, ...

§§ 309 Vlastizrada, 310 Rozvracení republiky, 311 Teroristický útok, 312 Teror, 312a Účast na teroristické skupině, 312d Financování terorismu, 312e Podpora a propagace terorismu, 312f Vyhrožování teroristickým trestným činem, 313 Společná ustanovení k 311 a 312, 314 Sabotáž, 315 Zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace, 316 Vyzvědačství, 317 Ohrožení utajované informace, 318 Ohrožení utajované informace z nedbalosti +318a, 319 Spolupráce s nepřítelem, 320 Válečná zrada, 321 Služba v cizích ozbrojených silách, 321a Účast na nestátní ozbrojené skupině, 322 Porušení osobní a věcné povinnosti pro obranu státu.

Pár otázek k § 318 a Trestního zákona

Když máme Neoprávněnou činnost pro cizí moc, máme také Oprávněnou činnost pro cizí moc? A kdo to oprávnění rozdává? Jak taková činnost vypadá? Proti komu je namířena?

Paragraf 318 pojednává o nedbalosti, tak proč najednou v úmyslu ohrozit nebo poškodit?

Poškodit, ještě možná, protože lze cosi vyčíslit. U krádeže je nějaká částka hranicí škody, a zde?

Ohrozit znamená vyvolat obavy, což páchne paranoidním podsouváním. Někdo ve státní funkci určité lidi označuje za svině, a ty svině už ohrožují nebo poškozují?

Co se myslí zpravodajskými prostředky? Patří mezi zpravodajské prostředky odborná sociologická data? Tisk? Blogy? Influenceři? Umění? (Pokud vím, tak si to většina zpravodajských služeb myslí, ale tolerují to.)

A obecně závěrem:

V Trestním zákoníku je řada ustanovení a ochranu osobnosti, které státní orgány nevykonávají. Hanobení Romů přezdívkou „Černý huby“ apod. Neonacistické či rasistické projevy doporučuje naše legislativa řešit navzdory paragrafům vychovávat. Máme na to balík odborné právní literatury na ochranu před stíháním neonacistů. Jaká hrůza, když něčí projev takto označíte. Zato dezolátem smíte nazvat kdekoho beztrestně (dokonce spíše s podporou vlády a jejich médií). Podsouvat úmysly a nenávisti, které zcela jistě vedou k ohrožení obrazu ČR se nemusí vůbec přidávat nový paragraf, leda by byl přímo namířen vůči „zájmovým osobám“. Tak se to nyní jeví. Podle zákona se má jednat neodkladně po vyhlášení, takže žádná příští vláda.

Myslím, že je čas, aby se u těchto podivných paragrafů objevila také sankce vůči křivému obvinění. Vysoké odškodnění pro osvobozené osoby, kterým se takovým ohrožením de fakto zničí život i kariéra. Mnozí podnikatelé by mohli vyprávět, jak se stali obětí různých terstních oznámení a zcela je to vymazalo z byznysu. Disproporce v aplikaci Trestního zákoníku je třeba do budoucna změnit a spoustu neškodných nebo překrývajících se deliktů je třeba zrušit. Budu volit takovou vládu, která přesně to bude chtít. To je zcela legální i legitimní.