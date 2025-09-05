Lidé potřební a nepotřební?
Někteří politici často hovoří o sociálních dávkách pro „potřebné“. Mohou tím myslet obecně lidi, kteří cítí potřebu nebo, že jsou pro nás potřební – užiteční? To slovo zavání nějakou protivnou selekcí. Do názvu blogu jsem schválně použil i negativ onoho slova, abych tím zdůraznil jak to slovo může působit na posluchače.
Od sametové revoluce slýcháváme handrkování o nárocích na sociální podporu. Tu se dostanou ke slovu a moci přísníci, tu zase laxníci. Mnohdy nehraje roli, ze které strany politici jsou, často se v negativním postoji shodnou napříč pravicí i levicí. Bohužel vždy je označování nějakých vybraných komunit ošemetné. Nejstrašněji mi znělo označení „nepřizpůsobiví“.
Mám trochu podezření, že určitá přísnost u nás často souvisí s ideovým fanatismem či zlomyslností. Dnes, kdy se ovšem o sociální dávky může ucházet každý a není to ostuda, jsme dospěli na samý okraj skály sociálního smíru. Nyní nás fakta naprosto nezajímají a vyvoláváme jen emocionální dojmy. Prý nějací experti „vypočítali“, že nebude v roce 2050 na důchody. Z čeho však mohou v nynější hekticko dynamické době vycházet?
Začíná se nepokrytě upozorňovat na nový vliv AI. Již dnes se varuje, že první profese, která v dohledné době zanikne bude účetní. Takových „algoritmických“ zaměstnání bude čím dál více a trh práce to zcela změní. Práce bude zanedlouho luxus. Nezdá se ovšem, že by se tím politici skutečně zabývali. Jejich debaty jsou naprosto jalové. Klinický odhad vývoje pracovního trhu v době nabíhající AI zatím nikdo seriózní data nepředložil. Ano. Lidé by se zděsili, protože by vyšlo najevo, že prostě práce nebude. Co nestráví AI sebere robotizace „mýtického průmyslu 4.0“.
Shodou okolností mám doma pár prognostických svazků z dob minulých a listování je velmi poučné. Mnohé se nevyplnilo, a tam kde se čekal největší pokrok, to se zpomalilo. Trend k získání a udržení zdraví se ovšem eskaloval a myslím, že určuje zájmy současnosti. Nechci být pesimista, ale mám skoro obavu, že zdraví bude čím dál větší politikum. Právě tam se totiž utkává pohled rovnosti a zásluh nejvíce. Čeká nás období morálních diskuzí a politických bitev, které snad nevyústí do občanské války. Potřebujeme návrat k faktům, k realitě. Ideologické iluze o proměně člověka v morální andělský automat nemá smysl snít. Možné je to vše fanaticky ideální považovat za produkci romantického umění.
V přístupu ke zdraví nelze až na zjevné případy určit potřebnost. Přesto se tak za zavřenými dveřmi děje. Potřební jsme všichni. V době eskalací duševních „chorob“ dětí a mládeže se naše lhostejnost a pohodlnost stává největším nepřítelem budoucího zdraví společnosti. Až se totiž první skutečný autista chopí moci, pak budeme mít skutečně namále.
Musíme se vrátit k faktům. Učit ve školách trpělivost a laskavost vedoucí k cílové moudrosti, jíž je tolerantní umírněnost. Pak si třeba snáze uvědomíme, jaký vhodný či nevhodný pojem je člověk potřebný, za nímž stojí stín nepotřebného. Přestaňme dělat z komára velblouda a poslouchejme se navzájem. Metodika postojů cordon sanitaire je cestou do pekel. Jinými slovy. Musíme se naučit poslouchat narativy bez předsudků a s chladnou hlavou. Musíme být schopni slyšet Ukrajince stejně jako Rusy, Izraelce jako Palestince. Jedině tak lze dobrovolně řešit problémy. Většina toho, co odsuzujeme či zavrhujeme nezmizí, ale stále doutná a řešení je v nedohlednu. A pak se zdá, že už jedině válka něco změní. Jenomže základním faktem je, že další světová válka je natolik zničující, že o budoucnosti nemůže být řeči. V poslední době se skoro zdá, že i tento fakt mnozí neberou vážně. Ale to se šeredně mýlí a nelze jejich bláhovost vymlčet. Nejde jen o to, že třeba Rusko, Čínu a další jaderné „vlastníky“ nelze porazit. Ve stejném postavení jsme i my euroatlantická civilizace. Také nás nelze porazit a ta zdánlivá protistrana to dobře ví. Proto jsem chcimír. Ovšem určitě ne dezolát nebo nějaký podvržený podčlověk. Musíme si svou neporazitelnost udržet, ale rozhodně ne agresí. Musíme se naučit i rozumně ustupovat. Rozumně ustupovat znamená třeba do hranic vlastní etnicity. Neusilovat o ujařmení kohokoli za fanatických podmínek. Chcimír uznává nutnost schopnosti se bránit. A proto bych ho řadil k druhům potřebných bytostí. Pěknou neděli a hlavně nevolte fanatiky.
