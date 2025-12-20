Libtardí narativ
Narativ máme napřed sami doma vůči rodičům. Většinou rodiče vykládají naše činy za pomoci učitelů ve škole v náš neprospěch a někdy dokonce v neprospěch naší inteligence. Ale přitom jsme ve škole záměrně neodpověděli na špatně a nejasně položenou otázku. Navíc chlapec často musí statečně držet hrdinství a dívka svůj šarm a nemohou se ponižovat polovičatou odpovědí, nebo nějakou nejistotou při výkladu informace.
Narativ pak panuje i v partnerských vztazích. Viděl jsem krásný dvojfilm francouzské produkce s názvem Jean a Marie (snad je to přesný název), kdy první film vypráví ona, co se jí, jim ve vztahu stalo. Vyšlo z toho, že ona byla velkorysá, on neschopný a naprosto neempatický atd. Druhý den jsem se na druhý film ani nechtěl moc dívat, vždyť už bylo jasno. Ale jenom jsem zíral. Vyšlo najevo, že různé detaily v chování si on vyložil logicky úplně jinak. Často považoval její kroky za neodpovědné a také vyšlo najevo, že ona se ráda napije a neví kdy má dost. Bohužel si o tom nepopovídali otevřeně spolu, a tak zůstalo jen u toho nepřátelského narativu. Vedli spolu prostě v mnoha rovinách monolog.
Zde by se hodil citát z básně Pustina básníka T.S. Eliota: „Nevíš, ani neuhodneš …“
Pak završujeme svoji kariéru a jsme hodnoceni nejen zaměstnavatelem, ale i dospělými dětmi, kterým jsme nezřídka zničili život svou nevhodnou výchovou a vnucováním nevhodných narativů – zkušeností (lépe „neklamných zkušeností“). Pak začíná i lékař mít pochybnosti o narativu toho, co všechno nás bolí. Náš narativ se začasté promění v utajený táhlý vnitřní žalm. A to jsem zatím ještě vůbec nepromluvil o narativech politických. Ve struktuře mezilidského nepochopení je narativ cosi posměšného. Vyprávěj si co chceš, tedy politicky vzato s ohradou toho, co je správné a pravdivé, co rozhodne většina. Nevšiml jsem si ovšem, že by třeba věda hlasovala o obsahu naměřených hodnot. Ano, vědci vydávají svůj narativ, ale snaží se alespoň zachovat komplexnost systematičnost a v některých chvílích i osobní geniální jasnozřivost.
Bohužel existují i narativy zaprodané, tajně nastolené a nevyřčené. Placené legendy, chcete-li. Placené legendy jsou nejvyšší politikum. Tu vyjde vědecká studie a zcela potvrzuje úplně stoprocentně politický narativ jedné strany. Platí pak třeba celé desetiletí i déle, když je to v Rusku nebo v Číně. U nás naštěstí v současnosti ještě narativy padají tu a tam z piedestálů. Proto může najednou skončit třeba i klimatická krize. Někdy to stačí jen vyslovit a simsalabim, narativ sublimuje coby veselá vzpomínka a pár vtípků jako na „soudruhy policisty“.
Bohužel jsou narativy, které jsou podlepeny tuhým vtřinovým lepidlem. Zlé pomluvy podané formou podezření. Nejde ještě o oznamování trestného činu, ale o podezření, kdy nelze bránit holý život právním způsobem. Tu a tam podá proti bulváru někdo žalobu, a dokonce ji vyhraje a objeví se noticka, sorry jako, vpravo dole na předposlední stránce pod reklamami. Novináři zneužívající svoje investigativní, původně prospěšné, postavení nejsou nikdy potrestáni nebo pohnáni ke spravedlivému vyhazovu. Pak může dojít i k tomu, že z jakýchsi vážně pravdivých důvodů není do zásadní politické diskuse přes deset let pozván neoblíbený šéf opoziční strany. Přesto narativ, že jsme demokratická země nadále platí a nehne se ani lístek na stromě.
Nejhorší pomluvy jsou ty, které se ovšem vyslovují jako podezřelé rétorické příměry – pomluvy v přímé politické diskuzi. Věty jako: Vy jste si to nespočítal, neudělali jste vůbec nic, naopak jste udělali všechno špatně. Každý jednotlivec ve veřejné diskuzi má svoje osobní narativní tabulky, které „vědecky“ dokládají jeho výklady. Potom jsou i podprahové nálepky, že byl třeba někdo zvolen demokraticky jako Hitler, jako komunisti. Nebo zase jinak, že si někdo něco odpracoval a jiný ne. To vše bez uzardění, protože různí lidé mají svoje narativní frenetické obdivovatele. Vždyť hlásají pravdivá zlomyslná fakta, říkají nám pravdivý narativ, který jde proti tomu, koho nemám z duše už od narození rád a všechno pak pěkně zapadá a já se nemusím nad výkladem nenarativního nepravdiváka nijak zamýšlet. Hůůůůů.
Prostě postfaktická společnost plně nahradila tu postmoderní, která byla založena na komplexní argumentaci a nic nemohlo být jednou pro vždy považováno za svatou pravdu s exkluzivními vlastníky. Zvláště Evropané jsou v tomto velmi tvrdí až natvrdlí. Není prostě každý Foltýn. Jsou i bojácní pochybovači. Jenomže jejich slabý narativ se často zajíká vším, co nechceme slyšet. Dlouhé litanie nedokazatelných a nezajímavých faktů v nějakých zaprášených učebnicích dějepisů.
Jeden takový pravdivý narativ má stále svoje vládní usnesení. Rusko je jenom agresor na Ukrajině. Nemá k tomu žádný důvod. Předtím historie žádná nebyla. Západ a NATO Rusku podstrojovali. Rusko však nevděčně vystupňovalo reakci na otevřené dveře do NATO. Přestože se i Rusku nabízela možnost až příslib, že bude kooptováno do NATO a získalo k tomu zvláštní statut, Rusko to svými činy odmítlo a nepochopilo, že pravdivý západ jen otevřel dveře a východní Evropa do domečku sama vlezla. Jak může Rusko potom nějaké NATO z něčeho vinit? Jak může trvat na nějakých dohodách, které nebyly podepsány? Jen letmo vyřčeny nezávazně a politiky spíše na odchodu. Kde dnes jsou ti ministři zahraničí, kteří vyslovovali jen svůj osobní názor plni dojmů ze sjednocení Německa bez jediného výstřelu. Rozpuštění Varšavské smlouvy bez jediného výstřelu. Odstěhování vojsk z východní Evropy bez jediného výstřelu. To vše je málo. Rusko je agresor nejen nyní, ale vždy, zejména v budoucnosti. Rusko, to je takový nový evropský žid.
Můžeme stokrát namítat, že zde nebyly dodrženy dohody týkající se Ukrajiny. Odpovědí bude: Hle agresor. Nad dohodou o bezjaderné Ukrajině stáli Rusové i Američané a oběma se tenkrát hodilo, aby Ukrajina naštěstí jaderná nebyla. Obě strany to stálo nemalé peníze. Stačí si přečíst historii. Minské dohody, které měly vést k zajištění autonomních práv ruskojazyčné menšiny byly podepsány a v poslední chvíli nedodrženy a západní garanti neřekli Ukrajině nic. Za to nedodržení může Rusko. Člověk by si řekl, že západu se nedá věřit. Ale to by se šeredně mýlil. Nyní se opatřily bohaté prostředky na další dvouletou válku, ve které Ukrajina prokáže svou schopnost získat zpět veškerá svá území. Ó jaký krásně pravdivý narativ.
Možná se článek měl jmenovat polopaticky Moc a narativ. Nebo Legenda o demokracii. Na mnohé otázky nemáme od počátků konfliktu žádnou odpověď. Co bude s ruskojazyčnou menšinou na Donbase, až se Ukrajinci vrátí na pozice? Bude to přátelské setkání a spolupráce? Nebude třeba hlídání lidskoprávních organizací celého světa, aby se alespoň některé životy podařilo zachránit? Nebudou třeba sankce proti tamní vládě, podobně jako proti Kosovu, aby se vláda zamyslela, jak ochránit menšiny i v tak malé zemi jako je Kosovo. Nedávno byly tyto sankce vůči Kosovu zkusmo zrušeny, aby se vidělo, zdali se již neobjevil rozum a dobrá vůle konat lidsky a ne jen narativně.
Narativ naší současné vlády se teprve utváří. Ale první náznaky se jeví jako alespoň nefanatické. Doufám, že se vláda alespoň vrátí ke svobodě slova, třeba i tím, že tentokrát poukáže i na zneužití moci novináři, a hlavně obnaží i kostru jejich financování, protože zadarmo to jistě nedělali. Prostě bych rád věděl, který novinář si něco skutečně myslí, což je jeho právo, ale nezajímá mě, že byl jen za něco placen a vyslán se chovat jako „dozorce v koncentračním táboře“. To je ale hnusný příměr, že? Jde o to, zdali budeme v příměrech pokračovat nebo zase trochu zvolníme a budeme tím lidštější a věcnější. Libtardi se s příměry nějak nechtějí loučit a možná bude nutné je zažalovat a dokázat jim i úmyslné lhaní a dezinformování. Bude to těžké, jenomže asi nezbytné. Musíme očistit i mír od nánosu narativu zbabělosti. To válka je zbabělost a slabost. Zbabělci a slaboši si chtějí na našich hřbetech udržet svou „pravdivou“ tvář. Nechtějí nést odpovědnost za zneužití moci a vylhané argumentace. Pokleslá morálka se pak zvolna mění ve válku o udržení prebend a privilegií. Po válce pak nikdo nechápe, jak jsme se do toho mohli nechat vehnat.
Zdenek Horner
Proč nezakopávám válečné sekery?
Žádné nemám a doma o ně nezakopávám. Protože jsem chcimír, žádné takové protivné nářadí v domě neuchovávám, jen v dílně k přiměřenému použití na otop nebo na zahradu. Bohužel se zakopaným sekerám nedá moc věřit.
Zdenek Horner
Válka je zločin
Propagace a podpora války je v našem Trestním zákoníku trestná. Přesto jsou někteří i zde vedeni přesvědčením, že pro ně takový mantinel neplatí. Mají k tomu samozřejmě dostatek přizvukovatelů a tichých příznivců.
Zdenek Horner
Skřet zájmů a principiézní držitel univerzální pravdy
Je mnoho příkladů a výpovědí o skřítkovi, který v čele království škodil v nějakém svém zájmu, a naopak o krásném ušlechtilém vzorovém princi, který nesexuálním polibkem budí princezny a ochraňuje neomylně dobro.
Zdenek Horner
Je spousta krásných věcí na světě
Pokud člověk dostane dobrou zprávu, má tendenci rázem všechno vidět růžově. Nejsem výjimkou. Mám prostou radost ze všeho na co se podívám. Bohužel o tom nemůže být život každý den, ale mně to asi tak týden vydrží.
Zdenek Horner
Ukrajině přeji mír
Z mé deprese mne vysvobodí možná už v pondělí dobrý výsledek mého onkologického vyšetření. Možná až ve čtvrtek rozhodnutí Zelenského přinést Ukrajině mír. Lehká deprese je normální. Člověk se nemůže neustále uměle radovat.
