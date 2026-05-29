Krok za krokem lesem manipulace
Hned v perexu Barák píše, že část veřejnosti si nejen myslí, že vyhánění Němců bylo správné, ale ještě by prý mělo Česko získat reparace od Německa. Toto je jistě vyložená lež, ačkoli nelze vyloučit, že si to takto chybně někteří jednotlivci představovat mohou, je to jinak. Jde o to, že v průběhu desetiletí se klonily vlády Německa a české reprezentace k tomu, že se reparace nebudou vymáhat a naopak se nebude vymáhat odškodnění „sudetských Němců“. Takto to upevnila společná deklarace z roku 1997. Pokud by ovšem tuto deklaraci někdo zpochybnil, pak by samozřejmě muselo dojít na vymáhání reparací, které byly uznány již po válce na pařížském jednání k těmto otázkám.
V druhém odstavci si pan Barák pohrává se srovnáváním extrémně smýšlejících spoluobčanů, kteří na neonacistické straně jsou naprostí extrémisté vědomě riskující trestní stíhání, jinak nezpochbňuje holokaust a terorismus nikdo. Na druhé straně schvaluje prý zločiny na Němcích „část veřejnosti“ a prý je to normální. Jasná manipulace fakty. Za tyto extrémní názory se již dlouho u nás netrestá. Tu a tam někomu ujedou nervy a chtěl by trestat, ale rozsudků v těchto věcech není za desetiletí ani desítka. Přitom naše neonacistická scéna se vyznamenala, a dokonce byl o takovém jednom pomatenci natočen film (Daliborek). Dnes se tváříme, že tito lidé se svými názory zázračně vymizeli. To, že někteří Češi po válce vraždili je fakt, který nikdo nezapírá a neomlouvá. Nikdo dnes neútočí na archeology, historiky nebo dokumentaristy, pokud něco takového zveřejní. Dokonce si myslím, že je to vítáno. Ve svém okolí bych stěží našel člověka, který by zločiny těsně po válce hájil a považoval je za normální. Snad jen, že si všichni připouštíme vztek a bezprostřední reakci na různé chování v poslední chvíli, kdy už bylo dobojováno, ale jednotlivci z různých důvodů ještě bojovali.
Pan Barák popisuje tehdejší mstu a domnívá se, že kromě Československa nikde k legalizaci beztrestnosti msty nedošlo. Jenomže to se mýlí. Ve velkém rozsahu se podobné excesy odehrály na mnoha místech, ale nebyly zdokumentovány a souzeny. V určité míře se tak dělo ve Francii, v Itálii, V Belgii a Holandsku. Jenomže nikde kromě Polska neměli takovou velkou menšinu přirozeně usedlých Němců, šlo o okupanty, a tak se jejich vraždění považovalo za boj s Němci, kteří neměli na území co dělat a terorizovali se podezřelí spoluobčané, kteří byli považováni za kolaboranty, často na základě jedné ústní výpovědi. U nás se naopak přiznávaly excesy a byly amnestovány, jinde se nic nevyšetřovalo tudíž nebylo co amnestovat. Naopak se amnestovalo na nacistické a kolaborační straně. Msta se vyskytovala masivně všude a nebyli jsme žádnou výjimkou. Podobné jevy v Polsku nebyly právně dokumentovány ještě déle než u nás asi tak v trojnásobném rozsahu.
„Měli jsme více mrtvých než místní Němci, a brutality v chování řada lidí lituje a nechce s ní mít nic společného, protože to nemohli ovlivnit a nechtějí být zahrnováni do kolektivní viny za tehdejší viníky.“ S omluvou a lítostí nemá drtivá většina národa žádný problém. Tyto blbé argumenty se vytahují hlavně v reakci na nátlak viny. Oběti nikdy nejsou vinny. Pokud nějaký historik vypráví o dokumentování masakru kdekoli, má k tomu svobodu, jinak by to pan Barák nemohl uvést. Lhostejnost lidí k těmto problémům je symptomatická, ale není zločinně úmyslná. Jsme ve věci dokumentace různých poválečných zločinů pasivní, ale to je rovněž paritní součást smíření. Vyčítat by se dalo donekonečna.
Poté pan Barák natírá znovu prezidenta Beneše, že je prý český Miloševič. K výzvám prezidenta Beneše k násilí nic neuvádí coby důkaz. Pochopitelně, taková věc by byla již dávno známa a jistě by s ní operovali odpůrci Česka každý den. Jestli on to nebude spíše nějaký planý a zlomyslný výklad varování před kolaboranty, které každý viděl tenkrát a dost oprávněně, za každým bukem. Byla to hysterie. Nemůžeme se srovnávat s regiony jinde, protože jinde neměli naše problémy a naši historii soužití.
Následuje 6 odstavců vlastní Barákovské interpretace a manipulace s fakty. Zavádějící citace, vytržená z kontextu ujednání v Jaltě (vynecháno), které se týkalo úmyslu posunutí hranice Polska na západ a s tím související řešení odsunu Němců z obou lokalit. Nelze fakta osekat a tím je dezinterpretovat. V každém případě si ale každý, kdo si projde protokoly k této otázce v případech jednání spojenců, tak ví, že zástupci spojenců se na tom shodli. Byly výhrady k důsledkům a byly žádosti o pozastavení, než se dohodne nějaký jiný postup, ale z důvodu počínající studené války na další společná jednání v této věci nedošlo. Z těchto důvodů byl nakonec rozdělen Berlín na východní a západní část. Barák se tváří, že se tyto problémy nevyskytly a věci se asi odehrály v plné shodě. Ano, vztahy mezi spojenci se měnily za pochodu a řada dohod nebyla podrobně s rozmyslem dokončena a podpořila tím chybnou živelnost na všech stranách. V následujících odstavcích se eskalují spekulace z různých dojmů, ale ne z ověřitelných podkladů.
Ověřitelný podklad je takový, který byl někde sehnatelně publikován. Přípustné jsou i diplomové práce k tématu, ačkoli nebyly knižně či časopisecky publikovány, ale jsou uloženy na nějakém stabilním místě. Pokud někdo provedl masovou vraždu 1700 set lidí na jednom místě, je přímo povinnost takové podklady šířit a vysvětlovat bez ohledu na názory v diskuzích. Například u toho případu na Švédských šancích u Přerova by bylo vhodné nelíčit negativně vcelku správný a normální postoj veřejnosti dnes. O místo se pietně stará spolek Přerovské zvony smíření a město Přerov poskytuje plnou a pravidelnou podporu. Pachatel Pazúr (stačí si zadat na Wiki) byl odsouzen a nijak nebyla využita „Benešova“ amnestie, na kterou se odvolává autor článku Barák v textu výše. Že mu potom komunistické špičky pomohly z vězení, to je jiná kapitola zločinnosti, za kterou nemusíme dehonestovat kdekoho, rozhodně ne nekomunisty v této zemi.
V závěru se snaží pan Barák dovodit, že Němci a Německo už tři čtvrtě století skutečně vzorně a ne údajně odčiňují svoji vinu. Tedy jak kdo. V mnoha případech leží v Německu netknuté archiválie ke světové válce a to vlastně z důvodu ochrany žijících osob. Budou takto ležet přinejmenším ještě takřka 20 let. V mnoha případech nebyli vydáni váleční zločinci na „východ“ čistě ze studenoválečnických, nikoli právně humanitárních důvodů. Mnozí pachatelé na obou stranách uprchli či zmizeli. S jakou mírou požehnání úřadů či veřejnosti se rozplétá jen velmi pomalu. Důkazy mizí nebo jsou vybledlé.
Společně s Němci nás čeká ještě další morální smiřování s obětmi, kterých se nikdo nezastane. Jsou to třeba Vlasovci, kteří u nás zachránili řadě lidí život. Následně je ovšem v rámci dohod bezprostředně vydali západní spojenci Rusům k bezprecedentní likvidaci. Vše bohužel nenapravíme. Buďme alespoň poctiví a nedělejme z těchto věcí hloupou politiku. Kdyby přijel pan Posselt skutečně s čistými smiřovacími úmysly, nedostalo by se na znevažování česko německé deklarace z roku 1997 a ponižování jí na cár papíru. A to nedělají ti démonizovaní národovci, ti ji naopak podporují, aby politika byla skončena a pracovali historici s veřejností na dokumentaci všeho nešvaru.
Zdenek Horner
Pravda nevítězí, láska nevítězí, lež a nenávist pouze na nic neodpovídá
Žijeme v době vymlčených otázek a událostí. Vymlčení není čistá cenzura, je to prostá neodpovědnost. Pohrdání, které v tom všem mlčení lze nalézt svědčí o silné odolnosti vůči konsensu ve společnosti.
Zdenek Horner
Smíření se nepodařilo rozbít
Navzdory zcela anachronickému sjezdu posledních pohrobků „sudetismu“ se nedostavuje víc než kritika těchto historických packalů a zpackaného smíření po smíření. Nikdo nenaskočil na nějakou kritiku vůči všem Němcům.
Zdenek Horner
Falšování a manipulace historickým povědomím
Co by měli Němci udělat na sjezdu? Rozpustit onen spolek právě v Čechách. Bylo by to opravdové gesto smíření a přátelský symbol – zbavit se nánosu sudetismu, který je prostě odbytou historickou etapou.
Zdenek Horner
S čím pan Posselt nesouhlasí?
Benešovy dekrety prý legalizovaly poválečný odsun Němců. Jenomže odsun legalizovala Postupimská konference. Posselt tedy nesouhlasí s vítězstvím spojenců v 2. světové válce.
Zdenek Horner
V čem dělají Němci chybu?
Rozhodl jsem se, že přestanu používat označení sudetští Němci. Žádní neexistují. Jsou jen Němci a Češi. Etapa „sudetství“ je definitivně za námi. Oni nechtějí, abychom připomínali minulost, my nechceme poslouchat jejich narativ.
