Kontext a realita
Markantní případy jistě všichni známe. Ve vzteklé reakci člověk někomu nadává a třeba se sníží až k výhrůžce: „jestli vyhraješ tohle Člověče nezlob se, tak tě zabiju“. Měl by takový člověk jít sedět na léta do kriminálu?
Samozřejmě, že toho v životě řekneme mnoho přes nějakou pomyslnou morální čáru, ale může to být jen emocionální výlev, který okolí vnímá jako folklór a všichni dobře vědí, že se nic z toho, čím se hrozí nestane. Je to vlastně jakási poetická figura, které se v jazyce politické výmluvy začalo říkat nadsázka.
Leckdy se dokonce ani nadsázka subjektivně nevyřkne, ale lidé se baví o výrocích, které odsuzují, přičemž je řekl někdo jiný. Jistě lze pak udělat tendenční sestřih k obrazu takřka libovolného názoru. Pokud se takové věci odehrávají v diskuzích, je kontext takřka nerekonstruovatelný. Dokonce nelze vyloučit, že části diskuze neprobíhají jen na jedné platformě, ale mohou probíhat na dvou i třech místech současně. V mailu, telefonicky apod.
Jinými slovy, diskuzní příspěvky mohou být důkazem jen velmi výjimečně, rozhodně ne s odstupem let a rozhodně ne bez záruky, že jsou kompletní. Takového stavu myslím nelze dosáhnout třeba v kauze Filip Turek. Ale jsou i jiné případy, kdy tato možnost zásahu a postihu postrádá reálný základ. Vyskytly se případy různých střelců ve školách po celém světě. Po činu se najednou ukazuje, že v komunikačních kanálech byly příznaky budoucí události, ale nikdo to tak nepochopil a nevyhodnotil. Respektive neznám jediný případ, kdy by se na základě veřejné komunikace někomu překazil preventivně trestný čin.
Nyní je tedy snad jasné, že skutková podstata musí být naplněna, v právním smyslu se posuzuje pak i míra úmyslu. Bohužel můžete při jízdě autem neopatrností či nešťastnou náhodou někoho usmrtit, ale úkladná vražda by to nebyla. Proto se musíme především dívat na to, co dotyční propíraní „skandální mluvčí“ reálně dokonají. Není zas až tak podstatné, co kde řekli v nesouvisejícím či neúmyslném kontextu. Vzpomeňme na nešťastný výrok někdejšího prezidenta Zemana, že novináři by se měli střílet. Typická nadsázka, že ano? Mně se tím minimalizovaly sympatie k panu Zemanovi, a to nemám většinu novinářů rád, a bohužel se mi sympatie pro jeho bonmoty stále nevracejí. Mám jiný styl humoru.
Jsem rád, že na tomto blogu jsou samí pozitivní spisovatelé, kteří nijak neeskalují nenávist a umělým způsobem nevytvářejí vylhané konstrukce o tom, co třeba Filip Turek udělal. Jsme důkladně ochráněni zdejší milou redakcí blogu, která všechny delikventy včas ukázní a nepropustí ani zrnéčko zdáníčka, že by někdo zde mohl lhát a vytvářet nenávist. Všem nám zde společně děkuji. „Buďme dobří!“, (stále aktuální hláška z filmu Demilition Man (a vida, mám zde i odkaz na existující skutečnost).)
Zdenek Horner
Raketka do Moskvy či Petrohradu
Nejnechutnější válečná kampaň v Česku trhá rekordy. Jakmile jde o podíl na zlu, tu jsou k dispozici tisíce ochotných. Já bych řekl spíše neinformovaných či dezinformovaných. Jde jen o byznys, životy Ukrajinců jsou vedlejší.
Zdenek Horner
Můj hlas ve volbách propadl
Přesto se nestačím divit, co se nyní odehrává. Štvanice na Turka. Místo štvanice na zločince, vytahují se klacky z tajných archivů. I kdyby to byla pravda, jsou to marginálie. Zde vidíme retroaktivní pojetí svobody slova.
Zdenek Horner
Mění se pravdy po volbách?
Obsedantně kompulzivní vláda na odchodu stále vysílá jedovatosti. Naopak apoštol vládní pravdy Foltýn utekl z vládní lodi již den před volbami. Měl asi dobré informace, jak to dopadne.
Zdenek Horner
Výsledek voleb z pohledu malé volební komise
Chodím do volebních komisí pravidelně již od roku 1990. Zajímá mne odkud se berou úvahy o zmanipulování voleb. Při své účasti ovšem nemohu taková podezření potvrdit. Podle mne byly volby sice překvapující, ale regulérní.
Zdenek Horner
Příčina neutěšeného stavu předvolebního
Nekomunikace. Stalo se špatným zvykem izolovat odpůrce a nehledat shodu ani u nejdůležitějších rozhodování, která by měla přežít každé volby. Současná vláda selhala v otázce přijatelného konsensu.
|Další články autora
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...
Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf
Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...
OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví
Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice...
Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev
Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek...
Muž neměl v bratislavské restauraci na zaplacení, tak v ní nahlásil bombu
Slovenská policie obvinila osmačtyřicetiletého muže, že na tísňovou linku nahlásil uložení bomby v...
Trump byl na magnetické rezonanci. Výsledek byl perfektní, chlubí se
Americký prezident Donald Trump oznámil, že podstoupil vyšetření pomocí magnetické rezonance (MRI)...
Dvaadevadesátiletý Biya byl poosmé zvolen prezidentem Kamerunu, oznámil soud
Prezidentské volby v Kamerunu vyhrál poosmé za sebou Paul Biya, oznámil ústavní soud. Biya, jemuž...
Ministerstvo pro místní rozvoj přežije. ANO už ho slučovat nechce
Před volbami hnutí ANO rozvíjelo plány, že zruší ministerstvo pro místní rozvoj, respektive že bude...
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....
- Počet článků 917
- Celková karma 18,23
- Průměrná čtenost 946x