Kolikrát lze věřit poplašným zprávám?
Myslím, že nelze popřít stav, kdy několikrát v zájmu podpory Ukrajiny a burcování veřejného mínění byly použity určité bludy, které byly zanedlouho a jsou dnes již zcela vyvráceny. Nejkřiklavější šum v těchto zprávách byly zprávy o zdravotním stavu a málem smrti prezidenta Putina. Jsou to nešťastné postupy, které nic na bojišti nepřinesly, ale naopak vyvolávají dodnes nedůvěru ke zprávám z Ukrajiny vůbec.
AI mi například na dotaz o smrti Putina odepsala:
Nejznámější případ (2023):
Na podzim 2023 se rozšířily falešné zprávy, že Vladimir Putin zemřel. Tyto informace šířil zejména anonymní telegramový kanál General SVR, který tvrdí, že má vazby na ruské tajné služby. Kanál opakovaně tvrdil, že Putin je buď těžce nemocný, nebo už dokonce mrtvý a že Kreml používá dvojníky. Tuto informaci však žádné seriózní médium ani oficiální zdroje nepotvrdily, a Kreml ji přímo popřel.
Co se ale komunikací o této dezinformaci rozpoutalo? Na sociálních sítích se zkresleně zpráva podsouvala jako fakt. Poté se z ní stal zlomyslný špílec, když skupina anonymních (!) umělců s názvem Kaputin za pomoci MVČR i v osobě Víta Rakušana vyvěsila transparent Putina v pytli na mrtvoly. Kdo podporuje a využívá dezinformace? Nevedeme náhodou také naši hybridní válku? Můžeme si pak na dezinformační útoky vůbec stěžovat? No my můžeme přece všechno…
Vedl jsem s AI další velmi dlouhý a podrobně podložený rozhovor, kdy mne AI neustále nabádala, abych si informace ověřoval i jinde. Na dotaz kde (?) uvedla konkrétně agentury: Reuters, BBC, ČTK a AP. Pokračoval jsem dál ve vyzvídání, abych se dozvěděl, že AI neví k červnu 2024 o žádném vyjádření prezidenta Dudy ke komunikaci s prezidentem Zelenským o incidentu s raketou spadlou na polské území. Tím se alibisticky AI vyvázala z odpovědi, protože k vyjádření došlo až po tomto datu. Konkrétně si každý může najít tento zajímavý článek na této internetové adrese: DoRzeczy (Duda – Zelenský)
Přesto se tisk obecně, i doporučené tiskové agentury k věci dosud nevyjadřují a dělají, že snad „dezinformace“ neexistuje. Vymlčují. Dobře, je to pár dní a samozřejmě rozumím potřebě ověřit si všechny okolnosti. (Snad jde jen o to.) Pro zajímavost jsem se zeptal AI na renomé listu Do Rzeczy.
Týdeník Do Rzeczy je polský konzervativní a pravicově orientovaný týdeník, který se zaměřuje na politiku, společnost a kulturu. Je známý svým kritickým pohledem na levicové a liberální názory a často zastává konzervativní a národně orientované postoje.
Co se týče otázky serióznosti, Do Rzeczy je považován za respektované médium v rámci své ideologické orientace, ale jako každé médium má svůj úhel pohledu a redakční linii. Pro komplexní a vyvážené informace je vhodné sledovat více zdrojů a porovnávat různé názory.
Pokud tedy čtete Do Rzeczy, je dobré mít na paměti jeho konzervativní zaměření a případně doplnit informace z dalších zdrojů, zejména pokud jde o citlivá nebo kontroverzní témata.
12. 9. 2025 21:35 GPT 4.1 Mini
Ověřování zpráv je pro jednotlivce značně složité. Zahraniční agentury staví také drobnou jazykovou přehradu, kdy může dojít k nedorozumění díky ztrátám ve schopnosti překladu. Naše ČTK poskytuje informace převážně novinářům a jejich servis je placený, což si laik z pochopitelných důvodů nezaplatí. Novináři mají paušál od svých redakcí a jsme tak odkázáni na jejich poctivost.
Vzhledem k postupům a podvolování se poplašnosti až hysteriím při hodnocení pravdivosti událostí našimi novináři mám neblahý pocit, že novináři nejsou nezávislí, nestranní už vůbec ne. Čest výjimkám. Má to svoje příčiny. Před pár lety se tisk začal finančně zcela propadat a nastala rezignace na klasické tiskoviny. Nejen u nás se začal tisk přelévat do internetových vydání. U nás skončily věhlasné Lidové Noviny. Ve světě ovšem zanikly podobné tiskoviny, byl to ve značné míře i žádoucí technologický posun a úspora nákladů. V oné době se vytvořil i tlak na novináře, zejména jejich redukci. Ztenčily se tiskové skupiny ze zpravodajců málem na jednoho kameramana a víc nic. Zprávy přepisují automaty. Proto tolik gramatických chyb, protože starší AI neumí dobře česky. Moje AI umí česky dobře, ale jde již o nejnovější placenou verzi.
Abych to uzavřel. Ověření faktu není jednoduchá záležitost. Pokud by tak člověk činil jednorázově je to i nepřiměřeně drahé. Čím dál víc jsme odkázáni na automatizovanou informaci, kterou řídí agenti za oponou. Ta AI nic sama nezjistí, ona musí být navedena na správnou cestu. Vnímám, že i na poli AI nejde o nestranná vědecká fakta, ale o politicky vedený alibismus ovlivňování „přijatelně podprahovým způsobem“
Nezávislí novináři mají ovšem spoustu prostoru se zeptat na klíčové věci správným způsobem, ale ne, oni se ptají na nepřímé banality. Tvrdí věci, které nelze minimálně v té době na místě dokázat a vydávají to za fakta. Například v diskusním pořadu na ČT24 moderátor Řezníček několikrát křičel na diskutující, že Putin nechce se Zelenským jednat. Sekundoval mu v tom poslanec Jiří Pospíšil, který skákal všem do řeči, až se zdálo, že diskusi vede sám nad všemi. Katastrofa.
Jaká je totiž skutečnost. O obsahu a stavu vyjednávání nikdo nic neví. Slyšel jsem a četl vyjádření obou stran. Jsou technické překážky pro přímé setkání. Putin pozval Zelenského do Moskvy a byl odmítnut slovy: ať přijede do Haagu. Z této výměny zdvořilostí trochu vysvítá, jakým způsobem se vyjednávání zatím vede. Lež a provokace znepřátelených stran v konfliktu bohužel pochopitelná. Ale fakta nemáme a tudíž neznáme. Putinovi se zabránilo přijet kamkoli na území působnosti mezinárodního soudu v Haagu. Zelenský se zase bojí, že v Moskvě bude zlikvidován třeba fanatickými extremisty bez znatelného přičinění vlády. Konkrétní obsah a požadavky na bojový stav se zřejmě stále diametrálně liší. EU ani NATO situaci nepomáhají. Mají nadpřirozené požadavky na Ruskou stranu a nenabízejí vůbec nic. On by třeba postoj k lidským a občanským právům k ruskojazyčným menšinám v zemích bývalého SSSR byl dobrý začátek debaty.
Zde ovšem mají i rest ve vynalézavosti i politici, kteří se na to asi bojí poukázat, protože hájit dnes Rusa je jako hájit Žida v předválečné Evropě, nejen v Německu. Bohužel nemůžeme věřit žádné straně sporu, protože neukazují karty své pokerové hry se světovým jaderným mírem. Moc nadějí na přežití už nám nezbývá, protože čím dále méně lidí a politiků má ještě odvahu o reálném míru vůbec upřímně mluvit. Důvěru k současným narativům u sebe eviduji jen lehce nad nulou, ale ani pět % to v současnosti nepřekračuje. Přesto se pokusím to nevzdat a podle svého svědomí opuštěný mír já stále neopouštím.
Zdenek Horner
Všichni proti Babišovi, Všichni proti Fialovi
Kdysi asi před padesáti lety jsem s kamarádem hrál takovou psychologickou hru. Jeden den měl velení on a druhý den já. Po pár dnech si člověk natrénoval, že slušné jednání je nejvýhodnější a také morálně správné.
Zdenek Horner
Umělá dilemata a podsouvání
Kritika čehokoli je potřebná, ale nemusí se věčně zvrhávat v oktrojování skutečnosti a zatmívání faktů. Tvoříme-li zákony, které zavánějí liberalismem a míří ke svobodné vůli, neměli bychom si svobodu uzurpovat jen pro sebe.
Zdenek Horner
Lidé potřební a nepotřební?
Zase tu máme slovo, které označuje některé, kteří jsou potřební. V době, kdy se nedržíme žádných faktů lze si to slovo vykládat velmi různorodě. Proč se v politickém slovníku něco takového objevuje?
Zdenek Horner
Zdena Salivarová
Začínala po gymnáziu jako zpěvačka a herečka v Laterně Magice, divadle Paravan a krátce byla členkou ženské vokální skupiny Inkognito kvartet. Studovala poté dramaturgii na FAMU, kde byl jejím vyučujícím mj. Milan Kundera.
Zdenek Horner
Případ Tomáš Klus versus establishment
Odvolací soud, k němuž se odvolaly obě strany sporu rozsudek nevyslovil. Odložil věc na konec září. Je to další ukázka podivnosti naší soudní mašinerie. Ta si žije ve slonovinové věži procesních aktů a logika věci jim často uniká.
