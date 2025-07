Kdo všichni jsou nyní antisemiti?

Někdy je jisté zadostiučinění na místě. Británie i Francie jsou ochotny uznat stát Palestina v reakci na nelidský vývoj v Gaze. Pokud to říkali a navrhovali jiní, pal byli antisemité.

Čekám masivní vlnu změny náhledu i na zdejším fóru. Je čas změny a dvoj státní řešení konfliktu Izrael versus Palestina si přejí hlavní hráči světa. Dosud monolitická podpora Izraele se hroutí a najednou již pokřikování na antisemity ztrácí obsah. Izrael se musí mírnit, jinak mu hrozí izolace a osudová cesta Ruska.

Ve skutečnosti si snad spolu s Palestinci oddychneme i my tzv. antisemité. Jen proto, že jsme viděli dvoj státní řešení coby lepší a spravedlivější variantu byli jsme hnedle „rasisti až nacisti“. Nyní nejde o historii a svatá práva. Jde o současný genofond Palestinců, který nemůže být před očima světa, natož za jeho podpory vyhlazen.

Nemůže-li nebo nedokáže-li současný Izrael udržet svoje polonacistické extremisty udržet na uzdě, ohrožuje tím velkou historickou podporu a znevěrohodňuje humanismus v jeho základní podstatě. Nyní je na stole mezinárodní konference o budoucnosti Palestiny. Když si uvědomíme, že současnou Sýrii řídí bývalá pobočka Al-Kajdy, není zas tak nepředstavitelné jednat s umírněnými Palestinci. Za podstatné rovněž považuji, že se podaří postupně dostat před soud i zločince z Hamásu a zločinné účastníky odporného vpádu do Izraele (ze 7.10.).

Bude-li to znamenat, že se v čele Izraele neudrží Netanjahu a nahradí jej někdo konstruktivní a humanisticky založený, pak by třeba Netanjahu mohl získat imunitu, která by jej zprostila přímých žalob, podobně jako Pinocheta v Chile. Ono je to totiž tak, že zločinné režimy udržuje spáchaný zločin. Protagonisté se oprávněně bojí odejít z mocenských pozic, protože demokraticky zvolení nástupci by je mohli neušetřit zásadního vyšetřování některých „úletů“. Nakonec i u nás trvala cesta k převratu 1989 nepřiměřeně dlouho, kvůli zradě zvacího dopisu, kvůli němuž např. A. Kapek spáchal sebevraždu. Ostatní to nějak přežili nebo už byli mrtví.

Kritika Izraele za jeho nyní nelidské jednání nikdy nebyla antisemitismem. Určitě není antisemitským gestem nynější postoj několika významných evropských zemí. Fiala by nyní měl poslední příležitost udělat první slušnou věc své vlády, že by se k iniciativě Francie a Británie přidal. Ale asi mu v tom zabrání vysoké hranice jeho horizontu. Jsem docela zvědav, zdali spustí opět nadávkomet antisemitismu a dezolátních sviňáren nebo respekt k (vše)lidským právům.

Přeji Izraeli ten nejlepší lidský postup a štěstí při jeho realizaci. Konečně bych se nemusel za svou přízeň stydět.