Kdo je dezinformátor? A kdo není?
Případ reakce redaktora ČT pana Moláčka na vysílání pořadu Rozpleteno je dostatečně zdokumentována v článku kolegy pana Nožičky. Já se chci ovšem zabývat oprávněností a důsledky toho, když pan Moláček někoho označí za dezinformátora.
Pojem dezinformátor v našem právní řádu nenajdete. Najdou se právní důsledky, které mohou mít dezinformační úmysly. V rámci trestního zákoníku se může dezinformátor ocitnout při:
- Šíření poplašné zprávy (§ 357) – pokud někdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení části obyvatelstva tím, že rozšiřuje nepravdivou zprávu.
- Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356).
- Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 355).
- Schvalování trestného činu (§ 365) či Podpora a propagace terorismu (§ 312e).
V civilním právu se pak tato problematika řeší prostřednictvím občanského zákoníku - občanského zákoníku – konkrétně jako zásah do osobnostních práv (ochrana cti a důstojnosti člověka). Pokud o někom veřejně prohlásíte, že je dezinformátor, aniž byste to mohli opřít o pravdivá fakta, riskujete naopak žalobu za neoprávněný zásah do jeho cti.
Slovo dezinformátor tenduje k označení člověka, který úmyslně vydává nevalidní informaci. Veřejnoprávní média se samozvaně pasují do role určování této validity. Mimosoudně, zcela neprávním způsobem, kdy nemáte proti označení žádné možnosti právního řízení, mimo soudní jednání. Je to nebývalé posunutí moci do principiální roviny diktatury nějakého pojetí faktů, což je jinými slovy totalita, protože jejím účelem je kontrola vašeho uvažování. Pravděpodobně jsme všichni, kdo nesouhlasíme s označením někoho za dezinformátora sami dezinformátoři.
Klíčová je organizace této validace informace. Vezměme si například různé změny zákonů v parlamentu. Existoval nějaký platný zákon, který hodnotil a vymáhal určitou činnost. Pak přišla skupina odpůrců a prostřednictvím právního procesu dopravila do parlamentu k hlasování novelu zákona. Včerejší platná tvrzení v zákoně se stávají po schválení novely dezinformacemi. Jestliže chcete potlačit možnost nějakého novelizování skutečnosti a společenského vývoje, pak se vám velmi vyplatí zpomalit nebo znemožnit společenskou diskuzi o nějakém právním tématu. Dáte třeba státní organizaci pravomoc určovat, kdo je dezinformátor.
Jistě je to dobré pro udržení platnosti starého zákona. Jistě by to mohlo fungovat dobře i pro vývoj, kdyby se v této státní – veřejnoprávní instituci skutečně jednalo o dezinformacích na úrovni vědeckého diskurzu. Bohužel tomu tak není. Lidský faktor se často dá strhnout k falšování výkladů. Z přesvědčení, za úplatek, z touhy po pocitu moci… Motivací může být mnoho. Člověk se dokonce při určování dezinformátora může prostě mýlit třeba z nedostatku informací.
Určitě by bylo vhodné, aby se veřejnoprávním médiím uložila povinnost doložit argumentací tvrzení a označení dezinformaci či dezinformátorovi. Dosud se to systematicky nedělá a obrazem toho jsou halucinogenní informace AI zejména z oblastí společenských věd. AI nevykazuje žádnou objektivitu, má jenom zadání. Není tedy schopna generovat spolehlivě vždy validní soud. Stejně tak se složitě a ve vymezeném čase přísně sledují účinky léků žádoucí i nežádoucí, aby se pak mohly označit za bezpečné.
Vždy je dobré na závěr uvést nějaký představitelný příklad pro ilustraci nějakého vysloveného názoru. Vezměme si tedy příklad tvrzení, že MUDr. Peková je dezinformátor, což se třeba u Moláčka objevuje. A jakým argumentem je to podepřeno? Prý přišla o své soudně znalecké razítko. Ano přišla, ale ne z odborných důvodů, ale pro údajnou podjatost. Ve vědeckém diskurzu by veřejně takové tvrzení neobstálo. Zkrátka paní Soňa Peková dosáhla těchto odborných úspěchů a validací:
- Všeobecné lékařství (titul MUDr.): V letech 1992–1998 vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. [1]
- Doktorské studium (titul Ph.D.): V roce 2006 dokončila postgraduální studium v oboru molekulární biologie, genetika a virologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR. [1]
- Specializační atestace: V roce 2006 úspěšně složila atestaci v oboru Molekulární genetika se zaměřením na vyšetřovací metody v molekulární genetice. [1]
Po studiích působila v řadě vědeckých a diagnostických institucí (např. Ústav molekulární genetiky AV ČR, Ústav hematologie a krevní transfuze či Nemocnice Na Homolce) a následně vedla soukromé laboratoře zaměřené na molekulární diagnostiku. [1, 2]
Paní doktorka publikovala obvyklou cestou svoje závěry z testování určitého biologického vzorku. Očekávala vědeckou diskuzi, která ovšem díky obvinění a izolaci ze strany veřejnoprávních médií nenastala. Je logické takovou praxi sledovat s nedůvěrou a ptát se po odborné argumentaci, kde údajně paní doktorka udělala chybu. Takové posouzení se musí publikovat veřejně, aby se nedůvěra nezakořenila do celého systému. Vědci se samozřejmě mohu mýlit, vždyť vývoj je prostě pokus a omyl. Zde ovšem došlo k dehonestaci a izolaci, což není žádná validní vědecká argumentace. To je prostě politická objednávka.
Tedy, to, co tvrdí záhlaví facebookové stránky aktivity Veřejnoprávně, že nefungují pro politiky, ale pro lidi je zcela lživé. To je velmi smutné. Jde o pokud názorové privatizace veřejné organizace a ještě se chtějí vynucovat poplatky od každého občana, i od těch vůči kterým je tato „veřejnoprávnost“ zaměřena.
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