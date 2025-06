Jurai je hebrejsky Hurá

Další články autora

Často uvažuji o tom, kdy se naše komunikační technologie vymknou kontrole. Myslím, že se to s expanzí tzv. AI právě děje. Jistě, dnes ještě kdosi (člověk) AI řídí, ale k převzetí sebekontroly může dojít každým dnem.

Sovětská okupace 1945 je lež za bílého dne

Tehdejší sovětská vojska odešla průběžně do konce listopadu 1945. Tedy osvobodili a odešli. To my jsme vyměnili svobodu za odsun Sudetských Němců. Mohli jsme klidně zaujmout postoje jako Finové či Rakušani.